Bredanaar Jack van Oers eiste bijna vier ton terug van een casino in Tiel dat hem onder invloed van cocaïne een vermogen zou hebben laten verspelen. De rechter vond dat de speelhal in de fout was gegaan. De unieke rechtszaak leverde Jack uiteindelijk geen tonnen op, maar 'slechts' 5.000 euro.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat Jack van Oers stevig aan de coke zat tijdens het gokken, en dat het Gran Casino in Tiel had moeten ingrijpen, stond niet ter discussie. Dat vond de rechtbank al bewezen. Alles draaide de afgelopen maanden in deze unieke rechtszaak om hoeveel geld de Bredanaar in de gokkasten had gegooid. Door een gebrek aan bonnetjes en bankafschriften - er werd vooral met contant geld gegokt - maakten Jack en zijn advocaat noodgedwongen een schatting.

De berekening was gebaseerd op hoe vaak casinomedewerkers hem zagen, hoeveel uur hij ongeveer achter de gokautomaten zat, op hoeveel automaten hij tegelijk speelde en wat het gemiddelde verlies per uur per automaat was. Oftewel: zes dagen in de week, tien uur per dag op zes automaten tegelijk. Het leidde, volgens de berekening van Van Oers en zijn advocaat, tot een vergokt bedrag van 379.000 euro.

Nattevingerwerk

Dat was volgens tegenpartij Hotel Gaming te veel nattevingerwerk. Ook de rechtbank vond dat de berekening rammelde. Die oordeelde daarnaast dat Jack in een eerder stadium nog zei dat hij nauwkeurig zijn winsten en verliezen bijhield, iets wat hij later ontkende. In de berekening was ook geen rekening gehouden met het geld dat Jack won tijdens het gokken.

En dus besloot de rechtbank zelf een schatting te maken. Met een minimumloon kon Jack een half jaar lang elke maand ongeveer 1.000 euro vergokken, aldus de rechtbank. Trek daar de eventuele winst vanaf en er blijft een bedrag over van 5.000 euro. Dat bedrag wees de rechtbank hem toe.

"Ik ben zó kwaad, zo over de zeik", reageert Jack van Oers op het vonnis. "Dit is een fooi. Ik zat daar dag en nacht, dat heeft ook het personeel gezegd, dan kan ik toch niet maar 5.000 euro hebben vergokt?" Jack wil dan ook hoger beroep aantekenen. Hij is bezig met het verzamelen van meer getuigen. Ook heeft hij bij de gemeente Tiel aangeklopt, zegt hij. "Dit casino is in de fout gegaan, daar moet zij ook serieus naar kijken."

Hoger schikkingsvoorstel

De rechtszaak is redelijk uniek in zijn soort. Gokkers klagen wel vaker met succes een casino aan, maar de zaak komt vrijwel nooit voor de rechter. Voor die tijd sluiten de partijen een deal en komt het nieuws nooit naar buiten. Ook Jack kreeg een schikkingsvoorstel aangeboden door het casino: 15.000 euro. "Maar dat komt niet eens in de buurt van waar ik vind dat ik recht op heb", vertelde hij eerder tegen deze krant.

Jack leeft al een aantal jaar op straat nadat hij door zijn drugs- en gokverslaving alles kwijtraakte. Zes jaar geleden stortte zijn leven in nadat het hem en zijn partner niet lukte om kinderen te krijgen. In 2016 reed hij een half jaar lang dag en nacht naar het Gran Casino in Tiel. Hij gebruikte ondertussen cocaïne - veel cocaïne. "Ik had vaak een Mentos-potje bij me, in plaats van kauwgoms zat daar coke in. Met een lepeltje snoof ik dat op, gewoon terwijl ik achter de automaat zat", aldus Jack.

Witte kringen onder zijn neus

Casino's hebben een verantwoordelijkheid om verslaafde gokkers tegen zichzelf in bescherming te nemen. De zogeheten zorgplicht. Wie wordt betrapt op cocaïnegebruik in het casino wordt er sowieso uitgezet en belandt op de zwarte lijst.

Hotel Gaming, het bedrijf achter het Gran Casino in Tiel, ontkende iets te weten van zijn verslaving. Maar toen twee ex-medewerkers onder ede moesten getuigen, bleek dat zij hem geregeld zagen met 'witte kringen onder zijn neus'. Maar niemand greep in.

Ook advocaat teleurgesteld

"Hij is wel erg teleurgesteld. En ik eigenlijk ook", zegt Martijn de Schepper, de advocaat die Van Oers bijstaat, in reactie op de uitspraak. "We hebben gelijk gekregen dat de zorgplicht is geschonden en dat het casino de schade moet vergoeden." Maar uiteindelijk is het toegekende bedrag wel dik drieënhalve ton lager uitgevallen dan hij en zijn cliënt hadden becijferd.

"Het lastige is: we hebben geen bankafschriften", zegt De Schepper. "En de rechtbank zegt nu: er zijn ook geen getuigenverklaringen over van wie het geld allemaal is geleend. Dus vallen ze terug op 'minimumloon heb je in elk geval gehad, de rest weten we niet, dus daar houden we geen rekening mee'."

'Ga maar uit van hoger beroep'

Of er hoger beroep volgt? "Ga er maar vanuit, tenzij er wordt geschikt." Maar een vorig schikkingsaanbod bleek geen oplossing. De Schepper spreekt van 'een helletocht' waar Van Oers al zes jaar in zit. "Hij wordt er nu niet voor beloond dat hij heeft doorgezet, maar ik denk wel dat Nederland er een beetje beter van wordt", zegt de advocaat over de uitspraak die er nu ligt.

Met het hoger beroep in het vooruitzicht is het zoeken naar getuigen die straks kunnen verklaren. Er heeft zich volgens De Schepper al één iemand gemeld die in het casino ook vaak getuige zou zijn geweest van het gokken van Van Oers. Diegene zou een beeld kunnen schetsen van hoeveel de Bredanaar heeft uitgegeven, zo is het idee.