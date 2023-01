Bijna de gehele redactie ontslagen, twee titels opgeheven en ruzie over de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur die onwetenschappelijke teksten deelt op sociale media. Wat is er aan de hand bij Quest, het grootste populairwetenschappelijke tijdschrift van Nederland?

Waarom is de lucht blauw? Kunnen je vingers spierballen krijgen? Waarom knikt een duif bij elke stap met zijn kop? Bij de kapper, op het vliegveld, in de wachtkamer van de dokter of gewoon op de deurmat als abonnee: sinds Quest in 2004 het Nederlandse bladenschap betrad met wat het uiteindelijk 'braintainment' doopte, kon een miljoenenpubliek het antwoord op zulke vragen lezen. De toegankelijke mengelmoes van amusante weetjes en populairwetenschappelijke achtergrondverhalen maakte het magazine tot groot succes.

Er volgden gouden tijden en nieuwe titels: Quest Historie, Quest Psychologie en Quest junior. Er kwamen scheurkalenders, puzzelmixen, specials en vakantieboeken. Erkenning vanuit het tijdschriftenvak volgde in overvloed, vooral in de vorm van zogeheten Mercurs, de 'tijdschriftenoscars'. Oud-redacteuren herinneren zich hoe de vorige uitgever, G+J, de gehele redactie als bedankje op vakantie naar een chic hotel in Portugal stuurde. Voor de zekerheid in twee vliegtuigen, zodat de titel, voor het bedrijf een belangrijke cash cow, na een ongeluk niet in één klap zonder makers zou komen te zitten.

Hoe anders is het in 2023. Na een fikse reorganisatie door de huidige uitgever Hearst is vrijwel de gehele redactie vertrokken. Van de negentien medewerkers zijn er dertien weg, inclusief alle zeven schrijvende redacteuren. Sommigen van hen is na de reorganisatie gevraagd om te solliciteren op vier 'nieuwe' schrijvende functies die het bedrijf openstelde, maar daarop is niemand ingegaan. "Na hoe wij zijn behandeld, wil ik nooit meer iets met Hearst te maken hebben", zegt een van hen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? de Volkskrant sprak meerdere oud-redacteuren, die anoniem willen blijven. Zij ondertekenden bij vertrek een standaardovereenkomst die hen onder meer verbiedt zich negatief over Quest of Hearst uit te laten. "De werksfeer bij Quest was altijd uitstekend. Zelfs toen de cijfers minder werden heerste op de redactie een heel gezond werkklimaat. Dat veranderde plotsklaps in september", zegt een van hen. Reden: de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur en een daaropvolgend verschil van inzicht met de directie.

Schelden tegen rijst

Kort nadat de naam van de nieuwe hoofdredacteur, Lyn Kuyper, in de wandelgangen begon te circuleren, ontdekten redactieleden dat zij op Instagram actief was onder de naam 'the energy feed', inmiddels overigens een afgeschermd privéaccount. Op dat account schreef Kuyper onder meer hoe rijst sneller gaat schimmelen wanneer je er onaardig tegen doet. Ook schreef ze over de pseudowetenschappelijke 'BMR-methode' waarmee je zogenaamd je lichaam en geest kunt resetten. Bovendien bleek ze opgeleid als 'coach' bij de onwetenschappelijke leefstijlgroep 'OERsterk', zo is te zien op screenshots die oud-redactieleden maakten van haar Instagramberichten.

Vanzelfsprekend is niets van dat alles verboden, zeggen ook de oud-redactieleden. BMR-methode, OERsterk, schelden of juist lief doen tegen een bakje rijst, het mag allemaal. De redactie was echter van mening dat zoiets niet past bij het wetenschappelijke imago van Quest.

"Ik vind het onbestaanbaar dat je in tijden van maatschappelijke polarisatie en openlijke twijfel aan de wetenschap iemand aan het roer zet van het grootste populairwetenschappelijke tijdschrift van Nederland die er zúlke denkbeelden op nahoudt", vat een van hen de stemming samen. "We maakten ons zorgen wat er zou gebeuren wanneer de buitenwereld te weten zou komen dat Quest geleid wordt door een kwakzalver."

De redactie besloot de aanstelling daarop intern aan te kaarten. "Wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar: dat zijn kernwaarden van Quest. De redactie vindt dat deze kernwaarden ondermijnd worden door het aanstellen van een hoofdredacteur die onwaarheden verspreidt alsof het feiten zijn", schreven ze onder meer in een brief die ze stuurden aan de directie van Hearst. Die brief is, net als andere correspondentie hierover tussen de redactie en directie, in handen van de Volkskrant.

Na een gesprek waarbij de emoties hoog opliepen, legde de directie die kritiek echter naast zich neer. In een brief aan de redactie schreef Hearst-CEO Marscha Krouwel onder meer: "Wij hanteren een beleid van diversiteit en inclusiviteit. Wat ons betreft vallen de door jullie genoemde voorbeelden van niet-wetenschappelijke uitingen door Lyn op haar socialmedia-account in deze categorie. Het respecteren en luisteren naar elkaars visie en mening zou kunnen leiden tot nieuwe wederzijdse inzichten die eenieder als medewerker van Hearst zouden kunnen verrijken."

Meerdere oud-collega's herinneren zich hoe later een van de toenmalige Quest-redacteuren, Adriaan ter Braack, op het matje werd geroepen bij de directie. Hij had op Twitter kritiek geuit op OERsterk - zonder Kuyper, die daar een coachingdiploma had, verder bij naam te noemen. Ter Braack kreeg de socialemediaregels van het bedrijf, voor de gelegenheid uitgeprint op A3, onder de neus geschoven. De directie meende dat zijn uitspraken schadelijk waren voor het bedrijf, iets dat de oud-redacteuren nog altijd verbaast. "Pseudowetenschappelijke onzin aan de kaak stellen - dat is júíst Quest", zegt een van hen. "Tegelijkertijd mocht Kuyper van alles roepen op Instagram, vanuit het oogpunt van 'diversiteit'."

Rode cijfers

Terwijl de onenigheid over de nieuwe hoofdredacteur nog aan de gang was, volgde slecht nieuws. Vanwege tegenvallende financiële resultaten trok de uitgever de stekker uit de titels Quest Historie en Quest Psychologie. Ook werd een flink deel van de redactie boventallig verklaard. De redactie had tot die tijd nog nooit de 'rode cijfers' gezien die de directie presenteerde.

"Vergis je niet: Quest is nog altijd een van de grootste en succesvolste tijdschriften van Nederland", zegt Nick Kivits, die als freelancer voor onder meer Quest werkt en voor Villamedia de wereld van de media volgt. Volgens recente cijfers van het Nationaal Onderzoek Multimedia bereikt Quest momenteel nog altijd ruim een miljoen Nederlanders van dertien jaar en ouder. Ter vergelijking: dat is minder dan Linda (2,4 miljoen), maar meer dan JAN (800 duizend) of Men's Health (400 duizend). "Dat het dan even tegenzit en de financiële cijfers een jaar wat tegenvallen, dat kan. Maar met zulke cijfers snap ik niet dat je zó rigoureus ingrijpt. Dan maak je een titel eigenlijk kapot", vindt Kivits.

Toch kunnen de betrokken redactieleden wel begrip opbrengen voor de reorganisatie. "We zijn er niet blind voor dat het slecht ging met de titel en snappen heus dat er iets moest veranderen", zegt een van hen. Bovendien, zo benadrukken ze, was de reorganisatie niet het gevolg van de onenigheid over de aanstelling van Kuyper. "Dat is een proces dat ook via de Verenigde Staten liep, via het moederbedrijf van Hearst. Daar gaan maanden overheen."

Tegelijkertijd zeggen ze dat de aanstelling van Kuyper en de slepende onenigheid met de directie van Hearst bij hen veel frustratie veroorzaakte. "Nu ik erover praat, begint mijn bloed opnieuw te koken", zegt een van hen. Geen van de redacteuren besloot daarom te solliciteren op de vier nieuwe vacatures voor schrijvers bij Quest. Volgens de vacaturetekst zoekt men daarbij naar wetenschapsredacteuren die 'artikelen maken en [...] branded content'. Branded content is het eufemisme dat de mediawereld hanteert voor reclame.

De belangrijkste reden om niet te reageren op de vacatures, is niet de persoon Kuyper zelf, maar de manier waarop Hearst met de kritiek op Kuypers aanstelling omging, zeggen de oud-redacteuren. Zij voelden zich geen moment serieus genomen. Bovendien leefde bij hen al langer de zorg dat een blad als Quest niet goed past bij de rest van Hearst. Vooral bij de vele vrouwenbladen die het concern uitgeeft, heerst minder een mores van onafhankelijke journalistiek, vinden zij.

Volgens de oud-redactieleden miste de directie mede daarom 'feeling' met Quest. "Dat onze nieuwe hoofdredacteur er persoonlijk gekke denkbeelden op nahoudt, daar had ik best nog overheen kunnen stappen. Maar dat je vervolgens zó omgaat met de makers van je eigen titel, daar zal ik nooit begrip voor hebben."