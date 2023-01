Kaarten voor het concert van de 64-jarige Madonna op 1 december in de Ziggo Dome in het kader van haar The Celebration Tour lijken nu al de duurste van het jaar te worden. Staanplaatsen kosten 280 of 196 euro. 'Het kan zomaar de laatste keer zijn, dus ik moet wel.'

Ticketmaster en organisator Mojo adverteren met een ticketprijs vanaf 44,80 euro, maar wie die kaarten (rang vier zitplaatsen) koopt, heeft waarschijnlijk kaarten met slecht zicht, ziet weinig van de superster en hoort alleen de muziek. Daarna lopen de prijzen van de kaarten gauw op. Voor rang één zitplaatsen betaal je 196 euro, net als voor staanplaatsen in vak floor B. De overige staanplaatsen kosten allemaal 280 euro. Dan sta je dichter bij het podium, maar die prijs is wel hoog in vergelijking met andere grote artiesten die dit jaar in de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA staan.

Wie bijvoorbeeld deze maand naar Robbie Williams in dezelfde Ziggo Dome wil, betaalt voor eerste rang staanplaatsen 106,40 euro. Voor Maroon 5 (89,60 euro), Depeche Mode (84,00 euro) en Suzan & Freek (60,00 euro) betaal je een stuk minder, zij zijn qua grootte dan ook niet te vergelijken met Madonna.

Maar kaarten voor artiesten die misschien wel in de buurt komen en ook dit jaar in de Ziggo Dome optreden, zijn ook nog niet zo duur. Zo zijn er voor de concerten van Michael Bublé en Céline Dion in de Ziggo Dome alleen zitkaarten. Voor de beste voor Bublé betaal je 156,80 euro en voor die van Céline Dion 189 euro. Dat is nog altijd bijna 100 euro per kaartje minder dan voor de beste staanplaatsen bij Madonna.

Artiesten die we nog beter kunnen vergelijken met Madonna doen dit jaar vooral de Johan Cruijff ArenA aan. Voor veldkaarten voor Coldplay ben je 130 euro kwijt, Bruce Springsteen 151,20 euro, Harry Styles 168,10 euro en The Weeknd 179,20 euro. Ook nog ver van de 280 euro die Madonna vraagt.

Fan Robert Plat, die voor 160 euro per stuk zitkaarten heeft gekocht, zegt dat deze prijzen bij een superster als Madonna horen. "Ik heb drie kaarten gekocht in de pre-sale en ben hartstikke blij, maar het is wel een rib uit mijn lijf. Dat was eerdere concerten ook al het geval, maar ik heb het er voor over."

Volgens Plat zijn veel andere fans het met hem eens. "Op Facebook grappen fans dat ze een nier gaan verkopen om erbij te zijn", zegt Plat, die ook denkt dat het makkelijk uit zal verkopen. "Het is een greatest-hits-tour, dat is iets waar de fans al lang om vragen, want het is inmiddels 40 jaar geleden dat ze haar eerste single uitbracht. Maar al laat die vrouw een scheet, dan nog luister ik."

Wereldwijd bepaald

Jos van Domburg, die al 36 jaar fan van Madonna is, vindt de prijzen wel aan de hoge kant. "Voor een simpel kaartje betaal je 180 euro. Ik vind dat redelijk aan de prijs", zegt hij. Kaarten heeft hij nog niet, maar als het aan hem ligt, gaat hij wel. "Het is alleen nog de vraag wat voor kaart ik ga kopen. Het kan zomaar de laatste keer zijn, dus ik moet wel."

Van Domburg heeft om hem heen wel meer geluiden gehoord van mensen die de prijzen hoog vinden en het er niet voor over hebben. "Mensen vragen ook aan mij of ik dat echt ga betalen voor Madonna die niet kan zingen. En dat is ook wel terecht. Maar het zijn wel gigantische producties en mooie shows. Als ik niet ga dan krijg ik spijt."