Speedrunners zijn de buitenbeentjes van de gamewereld. Een spel waar een normale gamer dagen over doet, spelen zij in minuten uit. 'Het is leuk om die spellen zoveel mogelijk te breken.'

Een geit springt in een speedboot, zoeft over het water, lanceert zichzelf en landt op een trofee op een verlaten eiland - game complete. In 16 minuten en 26 seconden speelt de 29-jarige software developer Riekelt Goucem hiermee voor een online publiek van duizenden mensen het spel Goat Simulator uit: een prestatie die de meeste gamers tientallen uren kost. "Time is coming up in 3, 2, 1… and that's it."

Live voor een online publiek een spel spelen - waarbij je zelf vaak commentaar geeft - is al jaren ontzettend populair in de gamewereld. Op streamingplatform Twitch kijken maandelijks zo'n 140 miljoen mensen naar de kunsten van andere gamers.

De 27-jarige wijkverpleegkundige Laura de Rijk streamde zo'n zes jaar geleden haar favoriete Harry Potter-spel toen ze via commentaar van een kijker kennis maakte met de speedrungemeenschap. Nu kan zij onder meer de game Harry Potter 2 in 39 minuten en 28 seconden uitspelen - wat buitengewoon snel is. "Het klinkt heel raar, maar het is leuk om die spellen zoveel mogelijk te breken."

Met dat 'breken' bedoelt De Rijk dat je op zoek gaat naar trucjes die je uit kunt halen om zo snel mogelijk de doelen te behalen die nodig zijn om de eindcredits te zien verschijnen. "In het spel kun je bijvoorbeeld met de instelling spelen die normaal gesproken regelt dat het scherm meer of minder fel verlicht wordt. Als je dat precies op het juiste moment doet kun je Harry een stuk de lucht in teleporteren." Dit hoort niet te kunnen in het spel, het is een foutje van de ontwikkelaars. Maar het zijn precies deze trucjes die speedrunners inzetten om onmenselijk snelle tijden neer te zetten.

602 sterren

Rob Kapel, een 26-jarige speedgamer die bevriend is met De Rijk en Goucem, excuseert zich in zijn Leidse studeerkamer voor de (overigens nauwelijks aanwezige) rommel. Op deze plek deed hij een paar jaar geleden mee aan een 'Really Really LongAthon': een speedrunevenement waarbij hij in een tijdsbestek van 23,5 uur (in één zit) de games Mario '64, Sunshine, Galaxy en Galaxy 2 uitspeelde door 602 sterren te behalen - geoefende gamers weten hoe knap dat is.

"Het perfectioneren is iets dat mij aantrekt in speedrunnen, net als het sociale aspect", zegt Kapel. "Cliché of niet, veel speedrunners zijn toch een beetje buitenbeentjes, ook binnen de gamegemeenschap. Maar als we elkaar ontmoeten, in het echt of online, dan hebben we direct een klik. We hebben meteen iets om over te praten."

Dat praten gebeurt de hele dag online in chatgroepen, maar ook in levenden lijve op internationale toernooien. Een voorbeeld van zo'n toernooi is Games Done Quick in Florida. Dat toernooi werd dit jaar overigens online gehouden, als protest tegen de invoering van lokale wetgeving die het leraren verbiedt over seksuele oriëntatie en genderidentiteit te praten (de 'don't say gay-wet'). De locatie was al geboekt en betaald, maar de principes gingen voor. Speedrunner Riekelt Goucem: "Wel grappig als je ziet wat er dit jaar met de voetballers in Qatar is gebeurd."

Tips

Voor Goucem betekende het dat hij met Goat Simulator aan het toernooi mee kon doen vanuit zijn slaapkamer in Den Helder - hij hoefde geen dure vlucht naar Florida te boeken. De ruimte in zijn slaapkamer is een wirwar van schermen, kabels, poppetjes uit populaire games en spelcomputers. "Dat is een Japanse PlayStation 3, die laadt Ape Escape 3 sneller", wijst Goucem aan. Het zijn trucs die hij niet zelf heeft uitgevonden, maar die hij heeft opgepikt via de online speedrunkanalen.

"Iedereen wisselt tips uit", zegt Goucem. "Als speedrunner begin je niet helemaal bij het begin. Je kopieert de runs die mensen eerder al hebben gedaan, en focust je dan op waar jij denkt dat het sneller kan." Die tips worden uitgewisseld in levendige kanalen op chatplatform Discord, waar voor elk spel aparte groepen van enkele tientallen tot honderden mensen de hele dag praten - over het spel, maar ook over hun dagelijkse beslommeringen.

Terwijl veel gametoernooien (zoals die bij het populaire schietspel Fortnite) gesponsord worden door grote bedrijven en gamers miljoenen euro's kunnen winnen, draait de speedrungemeenschap op vrijwilligers. Om speedrunners aan te moedigen doneren mensen in het publiek tijdens de run vaak bescheiden bedragen die samen een behoorlijk totaal opleveren. Al het geld gaat naar het goede doel. Vorig jaar haalde Games Done Quick ruim 3 miljoen dollar op voor Artsen zonder Grenzen, en dit jaar 2,6 miljoen dollar voor de Prevent Cancer Foundation.

Kick

"Natuurlijk wil je je persoonlijke tijd verbeteren en geeft het een kick als je hoog op de ranglijst staat", zegt Goucem, die bij het spel Mort the Chicken wereldwijd op nummer 1 staat. "Maar het leukste is dat we echt samen de sport vooruithelpen. De snelste tijd behalen we alleen als iedereen samenwerkt, dat maakt dit zo'n fijne gemeenschap."