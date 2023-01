In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor de gevolgen van het vertrek van Daley Blind. Waarom Ajax vooralsnog hulpeloos oogt zonder de opbouwspecialist.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat Alfred Schreuder een positieve spin gaf aan het gelijkspel tegen FC Twente valt te begrijpen. De vroege rode kaart van Devyne Rensch fungeert immers als uitstekend excuus. De harde feiten over het Amsterdamse optreden tegen de Tukkers zijn een stuk minder vriendelijk. Sterker, dit seizoen viel alleen tegen Liverpool de balans tussen doelpogingen voor en doelpogingen tegen nóg slechter uit voor Ajax. Op dat front was het gat tussen FC Twente en Ajax zaterdagavond even groot als tijdens de 1-6 afstraffing tegen Napoli.

Niet alleen qua kwantiteit, maar ook qua kwaliteit van de kansen van beide ploegen verdiende Twente het dubbel en dwars om te winnen in de Johan Cruijff Arena. In de competitie viel voor Ajax dit seizoen het verschil in kansenkwaliteit niet eerder zo slecht uit als tegen Twente.

Met het oog op de klassieker van zondag is Ajax’ trackrecord in topduels onder Schreuder ronduit zorgwekkend. De Amsterdammers speelden dit seizoen acht wedstrijden tegen ploegen uit de Nederlandse top vijf, Liverpool en Napoli. Het schamele puntje tegen Twente is de eerste keer dat Ajax niet verloor in zo’n wedstrijd; de teller staat na die acht duels op 24 tegengoals.

Dat het vertrek van Daley Blind zich na de winterstop zou laten voelen, viel te raden. De veelvuldig geuite, vaak overtrokken kritiek op zijn gebrek aan snelheid deed nog weleens vergeten dat Blind sinds zijn terugkeer bij Ajax absurd goed presteerde als passer. Gelukkig hebben we de cijfers nog.

Vooral als kickstarter van aanvallen is Blind van onschatbare waarde geweest. Sinds de start van het eredivisieseizoen 2018/19 wisten slechts zes verdedigers meer dan 1000 keer een teamgenoot in de laatste 30 meter van het veld te bereiken. Blind deed dat doodleuk meer dan 2400 maal. Keer op keer op keer liet hij inspeelpasses van een hoge moeilijkheidsgraad doodsimpel lijken – een belangrijke reden dat de linkspoot door een deel van de Amsterdamse fans en tv-duiders flink onderschat werd.

Maar de harde cijfers wijzen telkens weer op de cruciale rol die Blind bij Ajax vertolkte. Het statistische contrast tussen een Ajax mét hem in de basis en een ploeg zonder de linkspoot is dit seizoen haast schrikbarend groot. Qua kansenkwaliteit doen de Amsterdammers het in de vijf wedstrijden zonder Blind in de basis maar liefst 39 procent slechter dan in de elf competitieduels waarin hij wel mocht starten

Het pijnlijkst is echter het contrast tussen de opbouwende impact van Blind en die van de vier verdedigers die nu de eerste keuze zijn onder Schreuder. Welk tweetal je ook pakt, ze komen tezamen gemiddeld niet tot het aantal passes dat Blind per 90 minuten succesvol liet aankomen in de aanvallendste 30 meter van het veld. De bal van A naar B krijgen tegenover een diep teruggetrokken opponent is een kunst. Een die Blind als de beste verstaat, terwijl de vier huidige jonge verdedigers geen van allen een opbouwspecialist zijn.

Zet de Amsterdammers op eigen helft onder druk en Ajax weet het middenveld plots nog maar moeizaam te bereiken. Zo ook tegen Twente. Samen lijden Calvin Bassey en Jorge Sánchez bijna drie keer zo veel balverlies (29 keer) als dat ze een medespeler vinden in de voorste zone van het veld (10 keer).