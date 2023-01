Het klinkt niet bepaald als een aantrekkelijk beroep en na 2035 bestaat het werk misschien niet eens meer, maar voor de baan van muskusrattenvanger in Overijssel is volop belangstelling. Vorig jaar solliciteerden er bijna vijftig jonge mensen naar de baan. Ook nu heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) niet te klagen over interesse in weer een nieuwe vacature voor een rattenvanger. 'Het werken in de buitenlucht trekt toch.'

Hoewel er steeds minder muskusratten te vangen zijn, ligt er volgens teamleider Johan Goos van WDODelta geen luizenbaantje op de nieuwe rattenvanger te wachten. "Het kan best zijn dat je dagenlang geen muskusrat ziet. Maar áls-ie dan opduikt, moet je meteen in actie komen. Je kunt niet om vijf uur zeggen: 'die vangen we morgen wel'. Je moet echt passie voor dit werk hebben."

Het staat wel klip-en-klaar in de vacaturetekst die vorige week verscheen: je moet je in gaan spannen om de muskusrat in 2035 helemaal verjaagd te hebben uit Nederland. Dat is het doel van alle waterschappen die te maken hebben met het lastige knaagdier dat onze dijken ondermijnt. De bestrijding van deze invasieve exoot gaat echter zo goed, dat het aantal gevangen dieren elk jaar flink afneemt en ook het aantal muskusrattenvangers gestaag daalt.

Grens over jagen

En dat komt niet omdat ze zich beter weten te verstoppen. Er zijn er steeds minder en als het dus aan de waterschappen ligt, zijn ze over ruim tien jaar de Duitse grens over gejaagd, ver weg van onze kwetsbare dijken. De waterschappen hebben de wind er goed onder: werden er in het gebied van de WDODelta (van Assen tot Deventer en van het Salland tot de randmeren) in 2014 nog 18.500 muskusratten gevangen, vorig jaar waren dat er nog maar 1655. "Een paartje kan dertig jongen tegelijk krijgen. Als we ze niet goed genoeg zouden wegvangen, zouden er nu vele duizenden meer zijn", weet Goos.

Karpervisser

Armin Wolff (22) is sinds september vorig jaar een van de aanwinsten van het rattenvangersteam van WDODelta. Hij deed in Zwolle de opleiding 'sportvisserij en waterbeheer' en was tot voor kort onderzoeker bij een ecologisch adviesbureau. Daarnaast is hij fervent karpervisser met zijn eigen YouTubekanaal. Omdat het adviesbureau waar hij werkte ging stoppen, zocht Wolff een nieuwe baan. "Ik ben graag buiten, hou van de natuur en heb dat jagersinstinct wel, dus deze baan was geknipt voor me. Heel mooi dat ik aan de slag kon."

Bang dat hij alweer snel zonder baan komt te zitten als hij zijn werk goed doet, is Wolff niet. "We hadden laatst een vergadering en toen is ons verteld dat er ook ná het vangen van de muskusrat nog werk genoeg is bij het waterschap. Dat is wel mooi om te weten."