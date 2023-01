Minder betalen voor je eten als je een maagverkleining hebt gehad. Een all-you-can-eatrestaurant uit het Gelderse Duiven kwam hier deze week mee in het nieuws en dit zorgde voor een stroom aan reacties op sociale media. Is dit wel zo eerlijk voor anderen die minder eten? Als het aan een lunchroom uit Molenschot ligt, wordt het aanbieden van kleinere porties een trend in Nederland.

Sandra de Blaeij uit het Zeeuwse Goes strijdt met een eigen website al jaren voor kleine porties eten in de horeca. In 2018 zette zij de website kleineporties.nl op. Bezoekers kunnen zien waar in Nederland je kleinere gerechten kunt eten. De Blaeij heeft zelf een maagverkleining gehad. "Je kunt het altijd wel uitleggen en naar een kleinere portie vragen, maar over het algemeen wordt er in ons land wat krampachtig mee omgegaan."

Een voorbeeld van een bijzonder flexibele horecazaak op dit gebied is lunchroom De Tussenstop in Molenschot. Eigenaresse Liesbeth Koenen doet er alles aan het aanbod zo breed mogelijk te houden. "We werken zelf met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dus proberen we juist met iedereen rekening te houden. Wij bieden al jaren de optie aan een kleinere portie te nemen."

Ook Koenen heeft een maagverkleining gehad en merkt dat dit voor ongemak kan zorgen als ze buiten de deur eet. "Ik geef weleens aan dat ik gerust het volle bedrag wil betalen, maar dat ze me beter wat minder kunnen geven. Dan word je raar aangekeken."

Terwijl het volgens haar totaal niet raar is om wat minder te eten. "Ik heb een tijdje in Italië gewoond en daar is het normaal om samen één bord pasta te nemen. Voor veel mensen is een driegangenmenu teveel. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die langdurige covid hebben."

De eigenaresse van de lunchroom is ook oprichter van de stichting Het Tussenstation en ziet regelmatig mensen die wat minder eten. "Wij houden bijvoorbeeld avonden voor senioren." Op haar menukaart staat bij gerechten aangegeven dat je minder kunt bestellen. "Dit moet een trend worden in ons land. Ik kan zelf ook geen kleinere clubsandwich maken, maar vaak kun je wel íets. Maak een omelet met één ei minder en een boterham minder!"

'Ontzettend grote groep'

Kleineporties.nl-oprichter De Blaeij krijgt veel respons vanaf het moment dat haar site in 2018 de lucht in ging. Het is niet haar doel om goedkoper te kunnen eten met een maagverkleining; ze wil dat het toegankelijker wordt om kleine porties te bestellen. "De behoefte komt ook van mensen die chronische ziektes hebben, een ziekte als kanker hebben gehad of ouderen. Stiekem is deze groep ontzettend groot."

Volgens haar kunnen restaurants een hele grote groep aanspreken door kleinere gerechten aan te bieden. "Mensen met een maagverkleining korting geven en ouderen niet blijft een groot grijs gebied. Geef dus de optie om kleinere porties nemen. Zet bijvoorbeeld een sterretje achter een gerecht."

All-you-can-eat

Voor all-you-can-eatrestaurants is het onmogelijk om kleine eters op die manier tegemoet te komen. Restaurant Oishi Food in Oosterhout en Dinertijd in Asten geven daarom online aan dat mensen met een maagverkleining korting krijgen.

"Dat zijn tegenwoordig best veel mensen", zegt Jin Pan van Dinertijd. "Bij ons komen mensen vaak in groepen eten. Voor mensen met een maagverkleining is dit heel gezellig, maar zij eten een stuk minder. Zij hoeven bij ons niet het volle pond te betalen. Dat vind ik prima, iedereen moet mee kunnen."

Mensen met een maagverkleining kunnen met een verkregen pasje aantonen dat zij deze ingreep hebben gehad. Pan overweegt ook om ouderen korting te geven, maar dat is voorlopig nog niet het geval.

Verspilling

De Blaeij heeft nog een grote drijfveer om voor kleinere porties in restaurants te strijden: voedselverspilling. "Ik vind het zelf gewoon zonde als ze de helft van mijn bord weggooien." Bij Koninklijke Horeca Nederland vroeg ze cijfers op. "Er wordt door horeca in Nederland nog altijd 51.000 kilo eten per jaar weggegooid."

Vandaag de dag wordt er door restaurants volgens De Blaeij beter nagedacht over verspilling, maar wordt het te weinig voorkomen. Kleinere porties kunnen daarbij helpen. "Soms vergt dat wat creativiteit op je kaart. Als je bijvoorbeeld te veel biefstuk hebt ingekocht, maak je er reepjes van voor een wokgerecht."

Koninklijke Horeca Nederland

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat de branchevereniging de laatste tijd inzet op het aanbieden van kleinere porties. "Het is bij ons bekend dat gasten vaker om kleinere porties vragen. En dat horecaondernemers steeds vaker kleinere porties bieden."