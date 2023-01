Deze week neemt hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht Kees Bastmeijer afscheid van de universiteit van Tilburg. 'We maken er juridisch een potje van, in natuur en milieu.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor een jurist spreekt Kees Bastmeijer zich opvallend helder en open uit. Waar veel mensen in het recht alleen lijken te praten over artikel zus-en-zo, lid zoveel, komt Bastmeijer in zijn afscheidscollege aan de universiteit van Tilburg, aanstaande donderdag, met een hele waslijst vol even concrete als schrijnende voorbeelden, waar Nederland er volgens hem een potje van maakt bij de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht. Zijn kraakheldere samenvatting: "Dit is echt geknoei; en dat al jarenlang!"

Een van die vele voorbeelden gaat over de jacht op soorten die, in juridische termen, 'een ongunstige staat van instandhouding' hebben. Bastmeijer: "Dan kun je denken aan konijn of haas. Terwijl die soorten het al jaren slecht deden, mocht er tot voor kort gewoon op worden gejaagd. Pas afgelopen najaar en na veel discussie heeft de minister de jacht op konijnen in het hele land en op hazen in slechts een deel van het land gesloten.

"Maar op bijvoorbeeld de houtduif mag nog wel gewoon worden gejaagd, terwijl ook die volgens de cijfers van Sovon Vogelonderzoek een zeer ongunstige staat van instandhouding heeft als overwinterende vogel in ons land. De regering erkent zelf dat het op grond van verdragen verboden is om te jagen op soorten die er slecht voor staan. Dan denk ik: waarom moeten we hier dan überhaupt nog over nadenken? Dat noem ik dus geknoei!"

In een eerste ronde had Bastmeijer zelf al een kleine dertig concrete voorbeelden van misstanden in de uitvoering van het natuurrecht verzameld. "Maar toen ik deze vervolgens bij collega's voorlegde, kwamen zij met nog een veelvoud van andere zaken. Het is dus zeker niet zo dat hier één zure jurist zit die vindt dat we de natuur verkwanselen. Dit is echt een breed probleem, al heel lang en door het hele land."

Oogkleppen

Er zijn volgens Bastmeijer verschillende redenen waarom de rechten van natuur en milieu met voeten worden getreden. Het heeft onder meer te maken met oogkleppen bij de uitvoering van andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld de isolatie van huizen. "We hebben, zeker nu, enorme haast om miljoenen huizen energiezuinig te maken. Dat is belangrijk, maar vooral in oude gebouwen wonen vaak beschermde vleermuizen in spouwmuren."

"Isolatie en vleermuisbescherming kunnen goed samengaan, maar de Europese Habitatrichtlijn vereist dan wel dat je op basis van ecologische kennis maatwerk levert. In de praktijk zien we vooral een accent op haastwerk, waarmee populaties van vleermuizen enorme schade oplopen."

Een ander deel van de schrijnende voorbeelden heeft te maken met de - al dan niet bewuste - verkeerde interpretatie van Europese richtlijnen. "Onze overheid heeft lang volgehouden dat je alleen een Natura-2000-vergunning nodig zou hebben bij fysieke bodemverandering in een natuurgebied. Volgens die logica zou je voor bouwactiviteiten wel, maar voor een popfestival in of vliegoefeningen boven een natuurgebied geen vergunning hoeven aan te vragen. Inmiddels is die redenatie door het Europees Hof van tafel geveegd."

Creatieve benaderingen

Volgens Bastmeijer gebeurt het regelmatig dat er 'creatieve benaderingen' worden gekozen om de scherpe randjes van het natuurbeschermingsrecht te vijlen. "Die worden dan door onze Raad van State geaccordeerd, maar later alsnog gecorrigeerd door het Europese Hof. Onze bestuursrechters kijken vaak alleen naar de letter van de wet en onvoldoende naar wat hun uitleg betekent voor de naleving van verdragen en Europees recht", aldus Bastmeijer.

Ook de actuele discussie rond stikstof komt in veel van de voorbeelden van Bastmeijer terug. Een belangrijke steen des aanstoots blijkt het zogeheten intern en extern salderen. Intern salderen betekent dat je van bestaande vergunningen gebruik mag maken voor bedrijfsuitbreiding, ook wanneer een deel van die vergunning nog nooit is gebruikt. Die zogeheten 'latente ruimte' bedraagt naar schatting wel een kwart van alle vergunningen.

Bastmeijer: "Per saldo kan de stikstofuitstoot dus nog behoorlijk toenemen en dankzij een inperking van de Natura 2000-vergunningplicht heb je hiervoor ook nog eens geen vergunning nodig." De Nederlandse bestuursrechters kijken volgens Bastmeijer vooral naar de papieren werkelijkheid van de vergunning, maar niet naar het resultaat van deze praktijk: schade aan natuurgebieden en schending van de Europese Habitatrichtlijn.

'Met steun van de Raad van State modderen we door'

Bij extern salderen kan een bedrijf of overheid boerenbedrijven met stikstofrechten uitkopen om andere activiteiten mogelijk te maken. Maar ook dat is volgens Bastmeijer vooral een papieren werkelijkheid. "Je gebruikt maatregelen die eigenlijk de natuur zouden moeten laten verbeteren om juist andere stikstofuitstoot mogelijk te maken. Dat is regelrecht in strijd met de afgesproken bescherming van de natuur, maar de overheid wil niet tornen aan verkregen rechten. We stellen pijnlijke beslissingen dus alsmaar uit en nota bene met steun van de Raad van State modderen we door."

Het is volgens Bastmeijer zeker niet zo dat alleen de bedrijfsjuristen met commerciële belangen de regels met voeten treden. "Eigenlijk zijn het vooral de juristen in dienst van de overheid die er een potje van maken", vindt hij. "Het juridisch geknoei is diepgeworteld in het systeem. Het is de norm geworden."

"We zijn doodsbang om 'verworven rechten' aan te tasten. En als er dan een keer een juridische knoop wordt doorgehakt, dan willen we vooral de betrokken ondernemers compenseren. Op zich terecht natuurlijk, maar dat gaat dan wel voorbij aan de belangen van de natuur. Wie compenseert daar de schade?"

De overheid is in ieder geval erg slecht in het compenseren van schade aan natuur of milieu, zo blijkt uit diverse andere voorbeelden in het lijstje van Bastmeijer. "Neem de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daarbij is de nodige Noordzeenatuur verloren gegaan. Om dat te compenseren had de overheid bedacht dat een tien keer zo groot zeegebied een kwaliteitsverbetering van 10 procent zou moeten krijgen. Maar in de praktijk zag je dat in dat 'beschermde gebied' de garnalenvisserij nog jarenlang flink intensiveerde."

De natuur wacht op compensatie

"Het ministerie erkent dat de compensatie niet is gerealiseerd, maar zegt nu dat het niet hard te maken is dat de kwaliteitsverbetering is uitgebleven door de garnalenvisserij. In feite draait de minister de bewijslast dus gewoon om, terwijl de natuur al vijftien jaar op compensatie wacht."

Op de vraag hoe al dat geknoei in de toekomst anders kan, blijft Bastmeijer even stil. "Zeg jij het maar", probeert hij nog. "Het is echt een heel hardnekkig en diepgeworteld probleem. Ik zou in ieder geval de natuur- en milieuorganisaties aanraden om voorlopig volop te blijven procederen, liefst tot aan het Europees Hof. In het stikstofdossier, in de compensatie voor de Tweede Maasvlakte en op diverse andere dossiers hebben hun juridische procedures hét grote verschil gemaakt. Het heeft echt zin."

Veel liever nog zou Bastmeijer zien dat die procedures helemaal niet nodig waren. "Wanneer we echt werk zouden maken van actief natuurherstel en het halen van natuurdoelen neemt de spanning met menselijke activiteiten af en zijn minder juridische procedures nodig. Vanuit Europa is een fraai voorstel gekomen voor natuurherstel maar uitgerekend onze overheid verzet zich hiertegen."

De fuik van economische belangen

"We blijven met alle juridische trucjes steeds in die fuik zwemmen van economische belangen. En als we dan aan het eind van die fuik vastlopen maken we gaatjes om uit de fuik te komen, die we dan uiteindelijk weer achter ons moeten dichtnaaien. Dit geeft enorm veel juridisering. Bovendien is het achteraf corrigeren vaak onmogelijk of enorm duur."

Bastmeijer heeft op zichzelf goede woorden over voor de huidige minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. "Ik hoor dat zij de problematiek begrijpt en verbetering belooft, maar gezien de enorme trucjespraktijk ben ik bang dat zij toch vooral probeert water op te vangen in een vergiet. Meer dan vijftig jaar na de 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome is het nu echt tijd om te erkennen dat er ook grenzen zitten aan het geknoei. We moeten veel fundamenteler erkennen dat natuur en milieu rechten hebben die we nu keer op keer met voeten treden."

Na zijn hoogleraarschap in Tilburg is Bastmeijer directeur geworden van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit in Groningen. "Na eerst tien jaar bij een ministerie en vervolgens 23 jaar als hoogleraar in Tilburg hoop ik dat ik mij op deze plek onder meer concreet kan inzetten voor de bescherming van bijzondere natuurwaarden in de poolgebieden."