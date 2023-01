De huizenprijzen dalen en het aanbod neemt snel toe. De omslag op de woningmarkt maakt een eind aan drukbezochte kijkdagen en overbieden op de vraagprijs. Dat levert kansen op, maar ook problemen. Drie huishoudens vertellen over de koop of verkoop van hun woning in de huidige markt.

Roelof de Graaf (52, systeemingenieur) en Wendie Brauckmann (50, creatief tantrisch coach) uit Oisterwijk: 'We hebben het oude huis nu tijdelijk verhuurd'

Brauckmann: "De markt was nog goed toen we in november 2021 ons nieuwe huis kochten. Daarom besloten we ons oude huis eerst helemaal op te frissen voordat het in de verkoop ging. De trap kreeg een beurt. We schilderden onze roze voordeur blauw." De Graaf: "De voortuin hebben we ook helemaal onderhanden genomen."

Brauckmann: "We hebben dus veel energie in het oude huis gestopt, allemaal met het idee om meer kopers te trekken. Begin maart verscheen het huis op de markt, maar tegen die tijd was de wereld helemaal veranderd. De oorlog in Oekraïne was losgebarsten en daarna volgde de energiecrisis. Toen we in augustus ons huis uit moesten, hadden we nog geen enkel bod gehad."

De Graaf: "We hebben het oude huis daarom nu tijdelijk verhuurd." Brauckmann: "In het begin waren we redelijk laconiek over de situatie, maar sinds het verhuren is dat veranderd." De Graaf: "Het is een extra stressfactor, omdat er erg veel regelwerk bij komt kijken."

Brauckmann: "Laatst viel bijvoorbeeld in het oude huis de ketel uit en dan moet je er direct naar toe. Dat zorgt voor spanning. Het was niet onze bedoeling om huisbaas te worden." De Graaf: "Alle kosten lopen ook door, van opstalverzekering tot gemeentebelasting. Het verhuren levert niet genoeg op om dat allemaal te dekken. Het is al met al geen ideale situatie."

Brauckmann: "In de tussentijd hebben we continu met onze makelaar overlegd over wat de beste strategie is: de prijs verlagen, gewoon afwachten of meer promoten? Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de prijs met zesduizend euro te verlagen." De Graaf: "Hopelijk helpt dat. De ideale koper komt uiteindelijk vanzelf wel, denken we. Het moet alleen niet te lang duren."

Désirée van Osch met haar dochter Eva en kleinzoon bij de bungalow. Foto: Raymond Rutting

Désirée van Osch (61, zelfstandige in het onderwijs en schrijfster) uit Beverwijk: 'Doodeng, ik heb nu dubbele woonlasten'

"Ik hoor het de taxateur nog zeggen: 'Een goed verkoopbaar object'. Ik heb mijn huis sinds september te koop staan, in het wat duurdere segment. Ik woonde er sinds het overlijden van mijn man alleen, tot mijn dochter en haar zoontje bij me in kwamen wonen. Zij konden vanwege een lange wachtlijst niet meteen een sociale huurwoning krijgen. Ik heb daarom besloten om mijn bungalow te verkopen om voor ons beiden twee kleinere huizen te kunnen kopen.

"Die nieuwe woningen zijn inmiddels gekocht, maar de oude woning staat nog steeds te koop. Dat geeft een heel beangstigend gevoel. Doodeng, vind ik het eigenlijk. Ik heb nu natuurlijk dubbele lasten en ik leef op voorgefinancierd geld.

"Om het huis alsnog te verkopen ben ik inmiddels 30 duizend euro in prijs gezakt. Ik heb er vrede mee, ook omdat ik eerder natuurlijk heb kunnen profiteren van de sterke prijsstijgingen. Maar spannend is het wel.

"Er kwam laatst een vrouw kijken die heel enthousiast was. Dan begint het wachten. Ik heb iedere dag gehoopt dat er een belletje kwam met een bod. Er kwam helaas niks. Ik hoorde pas aan het eind van de week dat ze ervan afzag, omdat het toch niet helemaal was wat ze zocht. Nou, dat maakt wel verdrietig.

"Ik heb mezelf vaak afgevraagd of ik het anders had moeten aanpakken, maar iedereen deed het een half jaar geleden nog in deze volgorde. Het was toen zo moeilijk om überhaupt een huis te kopen. Ik ben trots dat ik het heb aangedurfd om dit helemaal alleen te regelen en ik ben blij dat ik het voor ons kan doen, maar het zal een pak van mijn hart zijn als het eenmaal is verkocht. Ik droom er zelfs van."

Martens en Legger wonen momenteel in een tochtig huurhuis. Ze hopen nu te kunnen kopen. Foto: Pauline Niks

Janicke Martens (29, arbeidsrechtjurist) en Bas Legger (28, kandidaat-notaris) uit Amsterdam: 'Makelaars bellen nu terug voor een afspraak'

Legger: "De woningmarkt zit eindelijk een beetje mee voor ons. Het is een beetje lullig voor mensen die hun huis nu maar moeilijk kunnen verkopen, maar wij zijn geholpen met het dalen van de huizenprijzen. Die daling zal nog wel even doorgaan, denken wij. Maar we gokken niet op een dieptepunt of zo. Je koopt toch nooit op het ideale moment."

Martens: "We zijn nog flink aan het sparen, maar niet meer om te kunnen overbieden. Onder de vraagprijs bieden kan nu ook. We zien het kopen een stuk rooskleuriger in. Makelaars bellen nu ook gewoon terug voor een afspraak, zelfs met de kerstdagen."

Legger: "We huren een prachtige, maar enorm tochtige etage in de Amsterdamse Rivierenbuurt, voor 1.600 euro exclusief. In december waren we 500 euro kwijt aan gas, al zetten we de thermostaat niet hoger dan 18,5 graden.

"Ons droomhuis is een karakteristieke woning met een grote tuin. Daarvoor moeten we helaas de stad uit. Het wordt waarschijnlijk Bussum. Dat is gezellig, heeft veel café's en winkels en is omringd door natuur. Het is ook nog eens dicht bij Amsterdam."

Martens: "We hopen daar iets te kunnen kopen onder de 440 duizend euro. Onder dat bedrag ben je als starter op de woningmarkt vrijgesteld van het betalen van de overdrachtsbelasting van 2 procent. Het wordt dan waarschijnlijk wel een woning in energieklasse D, dus we zullen nog wel veel moeten verduurzamen."