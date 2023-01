De exploitatie van veerponten op de Veluwezoom komt steeds meer onder druk te staan nu de kas van het Gelderse Verenfonds leeg raakt en de provincie niet van plan is hem bij te vullen. 'Dat legt veel druk op de veerponten', zegt Roland Jansen van het veer tussen Dieren en Olburgen. 'Gaan we dan niet meer varen in de winter of verhogen we tarieven? Veel mensen zijn hier de dupe van.'

Volgens Dirk van Uitert vormen de veren nog steeds een belangrijke verbinding voor veel mensen. Van Uitert is van het Drielse fiets- en voetveer bij Oosterbeek en van de Gelderse werkgroep van de Vrienden van Voetveren. Hij is dan ook blij met de petitie die de Anwb samen met de Fietsersbond houdt voor de veren.

De pont bij Driel zet dagelijks veel fietsers over. Vooral scholieren van het Lorentz College in Arnhem-Zuid en het Dorenweerd College in Doorwerth. Zonder het veer moeten die kilometers omfietsen.

In Dieren op school

Jansen zet veel bewoners van Olburgen en Steenderen over. Dit weekend omdat ze boodschappen gaan doen in Dieren. Maar door de week omdat ze op weg zijn naar hun werk of school. "Veel scholieren van de kant van Olburgen zitten in Dieren op school. Als wij niet varen, dan moeten ze 16 tot 18 kilometer omfietsen. Voor hen is het veer onmisbaar."

Zonder subsidie varen lukt volgens Jansen niet. "We hebben te maken met hogere brandstofkosten, stijgende personeelslasten en duurder onderhoud. En dan willen we eigenlijk ook nog vergroenen." Jansen is daarom in gesprek met de gemeenten Rheden en Bronckhorst.