Verplicht een helm dragen en tóch langzaam rijden? Veel mensen vinden het maar niks en laten hun snorscooter opvoeren. Zelfs als ze dat dik 600 euro kost. Scooterzaken in deze regio zijn zó druk, dat ze de vraag amper aan kunnen. 'Met een helm op ingehaald worden door een e-bike is best frustrerend.'

De werkplaats van WK Scooter Centre in Deventer staat vol. Twintig scooters staan op een rij. Blauw, zwart, bruin, wit. Nog glimmend van de nieuwigheid of al wat ouder met her en der een kras of deuk. Het zijn stuk voor stuk snorscooters met een blauw kenteken die wachten tot een monteur ze ombouwt in een snellere versie van zichzelf: een bromscooter met geel kenteken.

Eigenaar Peter Wichink Kruit van de scooterzaak ziet met een glimlach hoe zijn monteurs aan de gemotoriseerde tweewielers sleutelen. Januari is in de scooterbranche een rustige maand, maar zo druk als nu heeft hij het nog nooit gehad. "Het is een gekkenhuis, het gaat de hele dag door", zegt Wichink Kruit. "Sinds begin januari hebben we al ruim zeventig snorscooters opgevoerd en omgekeurd."

Helm op, dan ook sneller rijden

Op 1 januari is de helmplicht ingevoerd. Ook op een snorfiets, die 25 kilometer gaat en op het fietspad mag, is het nu verplicht een helm te dragen. "Veel mensen die ik spreek vinden de helmplicht onzin", vertelt Wichink Kruit. "Ze hebben ooit een snorscooter gekocht voor het gevoel van vrijheid, het met de kop in de wind rijden. Nu ze toch een helm moeten dragen, denken velen: dan ook maar wat sneller rijden. Met een helm op ingehaald worden door een e-bike is best frustrerend."

En dus laten mensen hun snorfiets massaal opvoeren. Bij veel scooterzaken in deze regio is het momenteel een drukte van belang. Zoals bij Brommercentrum Zwolle. "Het is knetterdruk", zegt eigenaar Edwin Hoogendoorn. "In anderhalve week hebben we ruim dertig snorfietsen omgebouwd naar bromfiets. En sinds de feestdagen hebben we zo'n tweehonderd helmen verkocht."

Het is welkome handel, want de helmplicht in combinatie met de opmars van de e-bike, zorgt ervoor dat scooterzaken het niet gemakkelijk hebben. "We kunnen deze omzet goed gebruiken", zegt eigenaar Han Maaskant van de gelijknamige scooterzaak in Apeldoorn. "Mijn inschatting is dat zeker de helft van de snorfietsen omgebouwd zal worden."

Opvoeren kan 'duur geintje' zijn

Bij WK Scooter Centre in Deventer loopt het als een geoliede machine. Als een klant een snorscooter komt brengen, moeten de monteurs twee dingen doen. De scooter opvoeren, al spreekt Wichink Kruit liever van 'technisch aanpassen'. Vervolgens moet de scooter worden omgekeurd van snorfiets tot bromfiets. Normaal gebeurt dat bij een officieel RDW station, maar vanwege de grote vraag kan dat voorlopig ook bij veel scooterzaken met een officiële RDW-erkenning.

Dat opvoeren is een ding. Met de wat oudere modellen ben je voor 100 euro klaar, maar bij sommige nieuwe modellen kost het je al snel 600 euro of meer. Dat zit zo. "In de nieuwste modellen zit veel software", zegt Wichink Kruit. "Wil je snorfietsen ombouwen tot bromfiets, dan moeten vaak complete softwarepakketten worden vervangen. Dat is een duur geintje."

Geluid en snelheid checken

Als de snorscooter eenmaal is opgevoerd van 25 naar 45 kilometer per uur, moet hij nog worden omgekeurd, zodat de tweewieler ook officieel als brommer door het leven gaat. Daarvoor zijn twee dingen nodig: een check op snelheid én geluid. Wichink Kruit rijdt een zwarte Sym Fiddle de werkplaats uit en start de motor. Met zijn rechterhand trekt hij de gashendel open, met zijn linker houdt hij een decibelmeter vlak bij de uitlaat. "Prima, dit geluid blijft binnen de normen die de RDW stelt."

Dan de snelheid check. Die is niet ingewikkeld. Hij rijdt twee keer op maximale snelheid heen en weer, een keer tegen de wind in, een keer met de wind in de rug. Een app op zijn telefoon registreert de maximale snelheid. "Als geluid en snelheid in orde zijn, geef ik dat door aan de RDW en is de snorscooter omgekeurd naar een bromscooter. Er moet dan alleen nog een geel kenteken op, maar die worden meestal binnen twee uur geleverd."

In Nederland rijden ruim 700.000 snorfietsen rond. Wichink Kruit verwacht dat een fors deel hiervan dit jaar zal worden omgekeurd naar bromfiets. Dan mag je overigens niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan, tussen auto's en vrachtwagens. Wichink Kruit ziet grosso modo twee groepen. "De 55-plussers kiezen ervoor lekker op het fietspad te blijven rijden, ook al moeten ze nu een helm op. Het is vooral een jonger publiek dat hun snorscooter laat ombouwen. Langzaam rijden met een helm op zien zij niet zitten. Dan maar wat sneller."

