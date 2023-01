De Lekkerste Burger van 2023? Die heet de Bali Burger en is te vinden bij afhaalrestaurant Podomoro in Bunschoten-Spakenburg. Met zijn creatie won chef-kok Ferliyan Palimbong (42) het NK Lekkerste Burger. Al had het niet veel gescheeld of hij had helemaal niet aan de wedstrijd meegedaan. 'Echt alles ging mis.'

Sinds maandag is de glimlach niet meer van het gezicht van de Soesterse chef-kok Ferliyan te krijgen. Die dag viel zijn Bali Burger bij horecabeurs Horecava zó in de smaak, dat hij er met de titel NK Lekkerste Burger 2023 vandoor ging. De combinatie van zijn burger was uitstekend in balans, oordeelde de jury. Alles klopte: de smaak, sappigheid, temperatuur en het mondgevoel. Het is simpelweg een burger die je hélemaal op wilt eten.

Het is de derde hoofdprijs die Ferliyan met zijn Indonesische hamburgers binnensleept. In 2018 en 2019 viel hij, respectievelijk met de Javaanse Podomoro Burger (Lekkerste Hamburger Fastest) en burger 'New Destination' (Beste Hamburgermenu) ook al in de prijzen op de horecabeurs. "Maar dit voelt wel als de kers op de taart, hoor", glundert hij. "De Lekkerste Burger.. Ja, is waar je het uiteindelijk voor doet."

Geen uitgemaakte zaak

Tien bekers - hij eindigde ook een paar jaar net níet op het de hoogste trede - zijn inmiddels achter de toonbank van zijn restaurant te bewonderen. Betekent dat ook dat hij verwacht had dit jaar te winnen? "Nee, in tegendeel", zegt hij. "Ik ging er met geen verwachtingen heen. De lat ligt hoog, de concurrentie is goed; winnen is helemaal geen uitgemaakte zaak."

De prijzenkast van chef-kok Ferliyan Palimbong, die maandag het NK Lekkerste Burger 2023 won. Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

En daarbij: het had weinig gescheeld of Ferliyan had helemaal niet aan de wedstrijd meegedaan. Zo'n beetje álles wat mis kon gaan, ging maandag mis. Door omstandigheden reed hij te laat van huis weg, hij kwam de Amsterdamse RAI niet binnen én vergat - als klap op de vuurpijl - ook nog eens om tomaat en sla mee te nemen. "Die hadden we onderweg naar de beurs nog even willen kopen." Hij schudt zijn hoofd. "Maar ja, die tijdsdruk hè."

"Dat was lang niet alles", vervolgt Ferliyan. "Voordat ik van start kon, moest ik ook nog even het brood - de briochebol - ophalen bij mijn leverancier. Die zou ik meeten op de beurs, maar kon ik werkelijk ner-gens vinden. Vijfentwintig minuten lang heb ik in verschillende hallen naar hem gezocht. Was hij op datzelfde moment óók naar mij op zoek." Weer die grijns op zijn gezicht. "Kortom: een spannende dag."

In één hap proef je alles

Ferliyans prijswinnende Bali Burger bestaat onder andere uit Bali stoof, Indonesische kruiden, zoetzure komkommer, crispy bacon, tomaat en cheddar. Ingrediënten die los van elkaar hoog op smaak zijn, maar in combinatie, op de burger, voor een goede balans zorgen, aldus de jury. "In één hap proef je alles", knikt Ferliyan. "Zoet, zuur, zout, bitter. Echt heel lekker."

Op de Bali Burger vind je geen saus, maar kruidig stoofvlees. "Echt Indonesisch, precies zoals het hoort te smaken." Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

Zijn grootste geheim? "Dat doe ik bij al mijn hamburgers: ik gebruik geen mayonaise of ketchup, maar kruidig, Indonesisch stoofvlees. Het past in mijn doel om de Indonesische keuken meer bekendheid te geven. Klassieke gerechten wil ik dan ook op een andere manier aan de man brengen", zegt hij. "Maar zonder de authenticiteit te verliezen, natuurlijk."

Droom

Ooit hoopt hij, naast afhaalrestaurant Podomoro, nóg een zaak te openen. "Mijn grote droom: een burgertent. Dat zou eenduidiger zijn voor de klant. Nu verbazen die zich nog weleens over het feit dat er - tussen de rijsttafels en andere gerechten - óók burgers op het menu staan." Er verschijnt een twinkeling in zijn ogen. "Het zou mooi zijn als dat ooit lukt. De plannen ligger er al. Nu nog wachten op het juiste moment om deze te realiseren."