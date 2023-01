Hij is slecht ter been, heeft gehoorproblemen en kan niet zonder zijn bril. Pieter de J., die vrijdag terechtstaat voor aanranding, is met zijn 83 jaar een van de oudste gedetineerden in Nederland. Hoe gaat de gevangenis met hem om? 'Op die bedden wil je echt niet liggen.'

Nee, een pretje is zijn detentie allerminst. De advocaat van De J. probeerde afgelopen november aan de rechter uit te leggen tegen wat voor praktische problemen zijn cliënt zoal aanloopt. Neem de bril die al na twee weken zoek was. "Daarna duurde het zes maanden voordat hij een nieuwe kreeg."

De J. is met zijn 83 jaar een opvallende verschijning in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Het gros van de Nederlandse gedetineerden is immers tussen de 30 en 40 jaar oud, slechts een enkeling is 80 jaar of ouder.

Voor zulke oude gedetineerden bestaat niet per se beleid, weet Han Moraal. De voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) stelt dat het gevangeniswezen ouderen 'met veel kunst- en vliegwerk' op humane wijze onderbrengt, maar dat die situatie langzaamaan problematisch wordt. De gevangenispopulatie vergrijst namelijk.

'Ouderen zijn vaak het pispaaltje'

Moraal constateert dat oudere gedetineerden nu tussen de 'gewone' gevangenen zitten en geregeld worden gepest. "De kwetsbaren worden gepest. En binnen behoren de ouderen tot de meest kwetsbaren. Ze zijn vaak het pispaaltje."

Ook ziet Moraal praktische problemen. Hij wijst op de voorzieningen in de cellen, die nu voor jong en oud meestal gelijk zijn. "Denk aan de ruimte in een cel, het type bed, maar ook de breedte van de toegang. Het lukt niet altijd om met een rolstoel een cel binnen te komen."

De Rotterdamse gevangenis De Schie. Foto: Frank de Roo

Geestelijk bezig zijn

Om te voorkomen dat gedetineerden afstompen, biedt de gevangenis hen werk aan. Ouderen zijn lang niet altijd in staat om daaraan deel te nemen, constateert Moraal. Bovendien is die arbeid 'meestal nogal geestdodend en niet uitdagend'. "Dus laten we nadenken over alternatieve bezigheden. Juist voor ouderen is het belangrijk om geestelijk bezig te blijven."

De RSJ pleit voor oudere gedetineerden. Ook vindt de organisatie dat Openbaar Ministerie en reclassering zich bij ouderen nadrukkelijk moeten afvragen of er een alternatief voor een gevangenisstraf mogelijk is.

'Ouwe lul, roepen ze naar je'

Ook Marion van de Laar, ex-gedetineerde en nu werkzaam voor belangenorganisatie Bonjo, pleit voor verandering. "Het vergrijst behoorlijk binnen de gevangenis. Je hebt niet alleen ouderen die worden vastgezet, maar ook allerlei vijftigers die een flinke straf krijgen en dus nog jaren moeten zitten."

Ze kent de verhalen over pesterijen. "Het zijn jongeren - tieners en twintigers - die ouderen naroepen. Ouwe lul, zeggen ze dan. Of ze weigeren iemand te helpen die iets zwaars moet tillen."

Over zwaar gesproken: ze kan zich voorstellen dat de omstandigheden in een cel extra zwaar zijn voor ouderen. "Neem het bed. Daar wil je écht niet op liggen."

Ron Haze, de advocaat van De J., laat weten niet op de situatie van zijn cliënt in te kunnen gaan. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen, waar De Schie onder valt, meldt dat gevangenispersoneel nog naar de bril van de tachtiger heeft gezocht. "En helaas komt de opticien niet wekelijks langs."

Oudste vermeende slachtoffer 92 jaar oud

De J. wordt door justitie vervolgd voor het aanranden van drie vrouwen in een woonvoorziening voor ouderen. De verdachte woonde in dit complex, net als de vermeende slachtoffers. Een van de vrouwen was toentertijd 92 jaar oud.