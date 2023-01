Vier huizen van een omvangrijke Roma-familie uit Rosmalen en Den Bosch zijn door de Hoge Raad definitief verbeurd verklaard. Wanneer de gezinnen de woningen moeten verlaten, is nog niet bekend.

De uitspraak van de Hoge Raad is het sluitstuk van een ruim twaalf jaar durende procedure tegen de familie. Nadat de Rabobank melding maakte van verdachte stortingen van contant geld begonnen de Belastingdienst en justitie een onderzoek naar de familie. Op 8 december 2010 liet de Belastingdienst, onder bescherming van de politie, acht woningen van de familie doorzoeken.

Justitie concludeerde uiteindelijk dat vier woningen grotendeels zijn betaald met crimineel geld. De tien verdachte leden van de Roma-familie bestreden dat met alles wat ze in zich hadden. Op zittingen in de rechtbank en bij het gerechtshof kwam het tot emotionele uitbarstingen, waarbij de verdachten veelvuldig verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. In 2020 hielden tientallen familieleden twee luidruchtige betogingen bij politiebureau Beverspijken en een kantoor van Rijkswaterstaat, allebei in Den Bosch.

Villa's blijven buiten schot

De vier woningen die nu verbeurd zijn verklaard, staan in Rosmalen (twee stuks), Den Bosch en Heeswijk-Dinther. De gezamenlijke waarde van de woningen werd door het gerechtshof in Den Bosch geschat op 1,1 miljoen euro. Vier andere, veel duurdere woningen van de familie blijven buiten schot. Het gerechtshof achtte niet bewezen dat deze villa's ook werden betaald met crimineel geld.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent ook dat enkele familieleden binnenkort naar de gevangenis moeten. De hoogste straf, één jaar cel, was voor de man die justitie zag als het brein van de familie, degene die de witwasoperatie en de valsheid in geschrifte in goede banen probeerde te leiden. Andere verdachten kregen lagere gevangenisstraffen of een werkstraf.

Los van de nu afgeronde strafzaak loopt er nog wel een ontnemingsprocedure. De rechtbank oordeelde vorig jaar april dat de Roma-familie 790.000 euro moet betalen aan de Staat. Dat was aanzienlijk minder dan de claim van justitie, dat een eis van 7 miljoen op tafel had gelegd. Het hoger beroep in de ontnemingszaak volgt nog.

'Elegante oplossing'

"We weten niet hoe het nu verder moet met ons", zegt een woordvoerder van de Roma-familie. "Ik was zelf geen verdachte, maar ik woon met mijn gezin in een van de huizen die nu verbeurd is verklaard. Niemand kan ons vertellen wat dat voor ons betekent."

Ook tijdens de rechtszaken betoogden de verdachten dat de omvangrijke Roma-gezinnen hun huizen delen. Op die manier waren ze ook betaald, zo luidde het verweer: met massale inzamelacties onder Roma-families uit heel Europa. De rechters veegden dat verhaal van tafel.

Esther Vroegh, een van de advocaten die de Roma-familie bijstond, hoopt dat het Openbaar Ministerie bereid is tot een gesprek over 'een elegante oplossing' voor de betrokken gezinsleden. "Ik mag toch aannemen dat justitie er niet op uit is om met veel machtsvertoon gezinnen met jonge kinderen op straat te zetten. Nog los van alle onrust die dat met zich mee zou kunnen brengen."

Vroegh wil met een aantal collega-advocaten aan tafel met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. Daar kon donderdag nog niemand zeggen of dat verzoek wordt ingewilligd.

In de vier te ontruimen woningen leven volgens de familie zo'n 25 tot 30 mensen. "En daar zitten heel wat kinderen bij. Sommigen zijn pas járen na de inval van de Belastingdienst geboren. Moeten die dan hier de dupe van worden?", zo zegt de woordvoerder van de familie. Volgens hem zijn andere Roma-families niet bereid om de betrokken gezinnen onderdak te verlenen: "Alle rechtszaken hebben binnen de familie tot onenigheid geleid."

