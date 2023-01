Treuzelt Overijssel met de stikstofdoelen door te zeggen dat die in 2035 of misschien nog wel later worden behaald? Nee, zegt het provinciebestuur. 'Wij voeren de wet uit.' Ja, zeggen anderen. Ze wijzen erop dat 2030 de harde deadline is. Hoe zit het?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tot minimaal 2035 heeft Overijssel de tijd nodig om de uitstoot van stikstof op het gewenste niveau te brengen. 'Waarbij er een reëel risico is dat er meer tijd nodig blijkt', schrijft de provincie aan stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). Dit maakt veel discussie los.

Wie valt hierover?

"Ik schrok ervan toen ik het las", zei fractievoorzitter Renate van der Velde van de ChristenUnie woensdag in de Statencommissie Landbouw. "We moeten niet in de treuzelstand gaan. Dit straalt geen urgentie uit. We willen ook woningen bouwen en wegen verbreden. Dat kan allemaal niet vanwege stikstof."

Ze kreeg bijval van de PvdA, die net als de ChristenUnie deel uitmaakt van de Overijsselse coalitie, maar ook van D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks. "De natuur kan niet wachten tot 2035", vindt GroenLinks-fractievoorzitter Lucas Brinkhuis. "We moeten alles op alles zetten om de doelen in 2030 te halen."

Waar komt de deadline 2030 vandaan?

Het huidige kabinet wil dat 74 procent van de stikstofgevoelige natuur in 2030 onder de kritische grenswaarden zit. Als het eenmaal zo ver is, hebben kwetsbare plant- en diersoorten op die plekken van stikstof niets te vrezen. Om dat doel te bereiken moet de uitstoot in 2030 wel met de helft zijn afgenomen.

Dit vraagt om ingewikkelde maatregelen, zoals het beëindigen of verplaatsen van boerenbedrijven bij natuurgebieden. Ook de industrie, de luchtvaart en het verkeer moeten bijdragen. Zo rijden we sinds 2020 maximaal 100 km/u op de snelweg.

Waarom noemt Overijssel dan 2035?

"Wij voeren gewoon de wet uit", zegt landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) hierover. Hij verwijst naar de huidige wet waarin is vastgelegd dat de uitstoot van stikstof voor 2035 met de helft moet afnemen. Deze wet is vastgelegd onder het vorige kabinet, dat op dit terrein andere ambities had dan Rutte IV.

In het coalitieakkoord van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 is die deadline vijf jaar naar voren gehaald. Van 2035 naar 2030 dus. Maar de wettelijke basis ontbreekt. Het ministerie van landbouw werkt nog volop aan een wetstraject, bevestigt een woordvoerder van LNV.

Pas later dit jaar zal de Tweede Kamer het voorstel behandelen. Daarna moet de Eerste kamer er iets van vinden. Die wisselt na de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart ook nog eens van samenstelling. Uitgaande van de peilingen zullen de coalitiepartijen fors verliezen, ten gunste van nieuwkomers als BBB en JA21. Die zijn kritisch op de stikstofplannen van het kabinet.

Wat vraagt het kabinet desondanks nu al van de provincies?

Zij moeten voor 1 juli van dit jaar een plan opleveren waarin staat hoe ze de stikstofuitstoot gaan terugdringen naar de norm die voor 2030 gaat gelden. Voor de uitvoer van onder meer deze plannen heeft Den Haag 24,3 miljard euro apart gezet. Overijssel wil vijf miljard uit die pot.

Dat is een fors bedrag, maar elke provincie heeft een andere uitdaging. Zo herbergen de provincies Overijssel en Gelderland én veel beschermde natuur én veel boeren. Deze provincies wacht een zwaardere opgave dan bijvoorbeeld Flevoland, dat minder beschermde natuurgebieden telt.

Heeft Overijssel dan geen haast?

"Wij willen het nuchter bekijken", zei Ten Bolscher in de commissie. Hij wijst erop dat ingewikkelde processen - denk aan ruilverkaveling of het uitkopen van boerenbedrijven - een hele lange adem vergen. "Daar hebben wij al ervaring mee opgedaan in het verleden. We gaan er alles aan doen om onze doelen te realiseren, maar garanties kunnen we niet geven."

Wat vindt Den Haag hiervan?

Regeringspartij D66 sprak zich meteen uit. 'Nog vijf jaar uitstel? No way', schreef fractievoorzitter Jan Paternotte. LNV lijkt er iets genuanceerder in te zitten. "Het streven is 2030 en daar praten we met de provincies over", zegt een woordvoerder van stikstofminister Van der Wal. "Maar, we kijken samen stap voor stap naar wat haalbaar en realistisch is."