Het voormalig politiekantoor aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom is al voor meer dan de helft gevuld met Oekraïense vluchtelingen. Nog wekelijks staan er nieuwe mensen op de stoep. 'Met kerst nog vijftien man.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor de ingang staan tientallen fietsen geparkeerd. Op de gang schuifelt een geblondeerde dame in een knalroze badjas voorbij. Het is nog vroeg in de ochtend. Wat schuw loopt ze richting haar kamer op de tweede verdieping van het voormalige politiekantoor. Ze knikt vriendelijk en zegt 'goedemorgen'. En dan sluit ze de deur. Rust overheerst in het voormalige politiekantoor.

Daar verblijven momenteel 72 Oekraïense vluchtelingen. Iets meer dan de helft van de maximale capaciteit van het gebouw. "We hebben plek voor 135 mensen", zegt Angela Musters van welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep, die samen met Marit Schermer de dagelijkse leiding heeft over zowel deze opvanglocatie, als Avondvrede aan Bolwerk-Zuid, waar nog eens 130 mensen wonen.

'Geen gemeenschapsgeld'

Het voormalig politiekantoor is in een paar maanden tijd volledig bewoonbaar gemaakt. Op iedere verdieping is een keuken, een gemeenschappelijke badkamer en zijn in de voormalige kantoren slaapkamers ingericht. Die variëren van krap 15 vierkante meter voor een tweepersoonskamer, tot ruim 45 vierkante meter voor een familiekamer met zeven bedden en eigen sanitair, zoals een douche.

Het hele gebouw is ingericht door een kleine club vrijwilligers die hiermee dag in dag uit in de weer zijn en met spullen die door inwoners van Bergen op Zoom zijn gedoneerd. De cellen zijn niet in gebruik. Een bewuste keuze, weet gemeentelijk gemeentelijk projectleider René van den Heuvel. "Dat zou te veel het gevoel geven dat mensen opgesloten zitten."

De totale operatie heeft 8,5 ton gekost. "Maar daarvan is geen cent Bergs gemeenschapsgeld", benadrukt Van den Heuvel. Naast een complete inrichting is het geld vooral in achterstallig onderhoud gestopt. Zoals nieuwe cv-ketels en een opfrisbeurt voor de koelinstallatie. "Maar we hebben ook al het glaswerk moeten vervangen. Bij huisvesting moet je aan veel regeltjes voldoen."

Schrijnend beeld

Waar in Avondvrede hoofdzakelijk jonge gezinnen verblijven, is de groep Oekraïners aan de Jacob Obrechtlaan meer divers, zegt Musters, tijdens een ronde door het gebouw. "We zien hier steeds vaker mannen en vrouwen alleen. Veelal iets ouder: zo rond de 45, 50 jaar. Ze komen uit alle delen van Oekraïne en hebben hier vaak vrienden, familie of kennissen wonen."

Tussen Kerst en de jaarwisseling heeft Musters vijftien nieuwe bewoners verwelkomd. "Nog wekelijks druppelen er nieuwe mensen binnen. Het is soms schrijnend hoe ze met een rolkoffertje en wat kleding binnenkomen. Ze hebben niets meer. Soms zelfs geen geld om eten te kunnen kopen. Dat laatste kunnen we meteen regelen."

'We willen aan het werk'

En hoewel de vluchtelingen hun ellende niet snel open en bloot op tafel leggen, ziet Musters wel de kwetsbaarheid. "Laatst overleed in Oekraïne een zoon van één van onze bewoners. Dan zie je hoe dat de complete groep raakt. In één klap is de oorlog weer heel dichtbij. En hoewel de meesten niet openlijk praten over hun verdriet, kun je de emoties vaak op de gezichten aflezen. Gelukkig hebben ze veel steun aan elkaar."

Buiten onder een overkapping zitten de vriendinnen Natalja Adriiv en Christa Stack aan een tuintafel. Ze roken een sigaretje en verblijven nu vijf weken in Bergen op Zoom. Dat bevalt, alleen hebben ze niet veel om handen. "We willen aan het werk", laat Natalja bij gebrek aan een tolk via Google Translate op haar telefoon weten. "Maar het duurt allemaal zolang tot we een burgerservicenummer (BSN) hebben."

De kleinste kamer in het complex is ongeveer 15 vierkante meter groot. Foto: Pix4Profs

Liever geen vaatwasser, wel een oven

Musters lacht. "De aanvraag van een BSN is zo'n beetje de meestgestelde vraag", zegt ze. "Het is bewonderingswaardig hoe veerkrachtig deze mensen zijn. Hoe snel ze na alles wat ze hebben meegemaakt aan de slag willen. Bij aankomst hebben ze ook meteen de handen uit de mouwen gestoken en meegeholpen met inrichten van het pand."

Het resultaat is een stilteruimte, waar bewoners kunnen bidden, een speelkamer en een jongerenhonk met biljart. "Als gemeente kunnen wij van alles bedenken", zegt Van den Heuvel, "maar je kunt beter aan de mensen vragen waar ze behoefte aan hebben." In ieder geval niet aan een vaatwasser, laat Musters weten. "Ze wassen liever met de hand af. Maar ze willen wel graag een oven."

Hoe lang de Oekraïners nog in het voormalig politiekantoor kunnen blijven, is onbekend. "Dat hangt helemaal van de oorlog en de thuissituatie af", zegt Musters.

Op het buitenterrein is een speeltuintje ingericht voor de kinderen. De jeugd heeft een voormalige garage omgebouwd tot honk met biljart. Foto: Pix4Profs

Bergen op Zoom leurt met politiebureau

Vier jaar geleden zet de gemeente het politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan in de verkoop. Voor 2,1 miljoen euro. Om het vervolgens, enkele maanden later, weer uit de verkoop te halen. Twee jaar later in 2021 leurt Bergen op Zoom opnieuw met het kantoorgebouw. Zonder resultaat. En dan begint de oorlog in Oekraïne. En komt het pand ineens goed van pas. Toch ontstaat al snel een nieuwe hoofdstuk.

Bergen op Zoom wil er zowel vluchtelingen uit Oekraïne als statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, onderdak bieden. Maar dat gaat niet. Want statushouders wonen in Nederland, terwijl vluchtelingen er tijdelijk verblijven. Voor statushouders gelden hogere wooneisen. Dus moet het pand van onder tot boven compleet op de schop om daaraan te voldoen, maar daar is geen tijd en geen geld voor.