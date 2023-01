De meeste onder ons poetsen hun tanden met een tandenborstel en gebruiken wel eens flos of mondspoeling. Maar sommige zweren bij een gezondheidstrend die (opnieuw) de sociale media overspoeld: 'oil-pulling'. Een eeuwenoud gebruik waarbij je jouw mond minutenlang met olie spoelt om een hele reeks problemen te doen verdwijnen. Maar werkt 'oil-pulling' echt? Of is het de zoveelste lege gezondheidstrend?

Als we sociale media mogen geloven dan kunnen we allemaal verlost zijn van gele tanden, een slechte adem, bloedend tandvlees, gaatjes… door simpelweg 5 tot 20 minuten lang olie in onze mond rond te wervelen en dan uit te spuwen. Meestal gaat het om kokosnootolie, zonnebloemolie, sesamzaadolie of olijfolie. Sommige websites of boeken gaan zelfs zover om te beweren dat je met deze techniek niet alleen je tanden witter maakt en bacteriën dood, maar ook hartaandoeningen kan voorkomen en je hele lichaam kan reinigen.

Oil-pulling klinkt als een hippe nieuwe trend, maar is eigenlijk niets nieuws. Om de zoveel tijd duikt het opnieuw op. Het is een traditionele doe-het-zelftechniek afkomstig uit de Indiase Ayurvedische geneeskunde waar men het 'Gandusha kriya' noemt. Door met de olie te spoelen, ontgift je jouw lichaam. Maar is deze wondertherapie wetenschappelijk onderbouwd? Of verplaats je jouw kokosnootolie best terug van de badkamer naar de keuken?

Hoewel het geen probleem is om getuigenissen online te vinden van mensen die het gebruik ervan prijzen, ontbreekt wetenschappelijk bewijs. Meerdere reviews bundelden de wetenschappelijke studies van de afgelopen jaren die keken naar de impact op onze mondhygiëne en kwamen allemaal tot dezelfde conclusie. De weinige onderzoeken die tot nu toe zijn gevoerd, waren vaak onbetrouwbaar om verschillende redenen. Daarom adviseren de wetenschappers om nieuwe studies uit te voeren van een hogere kwaliteit. Dit om te bepalen of oil-pulling kan gebruikt worden naast tandenpoetsen en of er eventueel ook negatieve bijwerkingen zijn.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de beweringen dat we oil-pulling ook kunnen gebruiken om allergieën, hart- en vaatziektes, chronische vermoeidheid, kanker, migraines, enz. te kunnen tegengaan. Als een wetenschapper zoiets hoort, staat hij waarschijnlijk met de mond vol tanden. Want wetenschappelijk bewijs hiervoor is natuurlijk nergens te vinden. In dit geval gaat het dan ook om pseudowetenschap. Een mond vol nonsens.