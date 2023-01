De schoolcarrière van Ynte Veeman (22) ging niet over rozen. Vanaf de basisschool voelt hij zich niet thuis in het reguliere onderwijs. Ondanks zijn bovengemiddelde intelligentie glijdt Ynte van het gymnasium af naar de havo en belandt hij uiteindelijk op het speciaal onderwijs. Tót hij in contact komt met ITVitae en een baan heeft.

De vroegwijze Ynte komt vanwege autisme niet tot zijn recht in een standaard schoolomgeving. Een studie in het reguliere onderwijs zit er dan ook niet in. Zijn ambulante hulpverlener wijst hem op het bestaan van ITvitae uit Amersfoort, dat gespecialiseerd is in het opleiden, coachen en bemiddelen van jongeren met autisme of hoogbegaafdheid.

Saskia Meeuwessen is algemeen directeur van ITvitae. "Sinds 2014 leiden wij jongeren op tot ICT-specialist met als doel hen naar duurzaam werk te begeleiden. Voordat een student toegelaten wordt tot een opleiding bij ITvitae wordt getoetst of de kandidaat de benodigde capaciteiten heeft om het traject te volgen. Een diploma is niet vereist. Motivatie is wél een belangrijke voorwaarde."

"Computers en IT hebben altijd mijn belangstelling gehad", vertelt Ynte, "Nadat ik een kennismakingsgesprek had gehad bij ITvitae, wilde ik het liefste de volgende dag beginnen. Begin 2022 ben ik gestart met het Leertraject naar Werk voor software developer."

Extra modules

Ynte: "Mijn opleiding duurt nog twee maanden en omdat ik vooruit loop op de lesstof mag ik extra modules doen. Ik vind het leuk om m'n studiegenoten te helpen bij het maken van opdrachten. In het programma wordt ook aandacht besteed aan werknemersvaardigheden. Ik vind dat heel waardevol. Het geeft me vertrouwen."

Archiefbeeld: een klaslokaal van ITVitae. © Marc Brester

"Het merendeel van onze studenten is uitgevallen op het hbo of de universiteit", legt Meeuwessen uit. "Bij ITvitae lukt het hun wel. Ruim 90 procent van onze studenten rondt hun opleiding succesvol af. Onze klassen zijn kleiner waardoor de studenten meer aandacht krijgen. We focussen op de gekozen ICT-specialisatie en geven de studenten de ruimte om de diepte in te gaan."

Jobcoaching

"Regelmatig krijgen we terug dat het een verademing is om je niet anders voor te hoeven doen. We hebben inmiddels ruim 500 jongeren een nieuwe toekomst kunnen bieden als ICT-professional. Na bemiddeling begeleiden we de kandidaat en zijn werkomgeving nog anderhalf jaar met jobcoaching."

ITvitae werkt nauw samen met het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van de opleidingsprogramma's en voor de afstemming van een passende werkomgeving. Meeuwessen: "Een groeiend aantal werkgevers ontdekt de meerwaarde van neurodiversiteit, ofwel de verschillen bij mensen in denken en leren. En dat geldt zeker voor IT-gerelateerde functies. Door in te spelen op de behoeften van neurodiverse medewerkers ontstaan nieuwe kansen voor het invullen van de vele vacatures en komen onze kandidaten in een werkomgeving waar ze kunnen floreren."

ITvitae heeft een nieuwe jaarlijkse Neurodiversiteit Award in het leven geroepen om werkgevers in het zonnetje te zetten die een succesvol en duurzaam neurodivers beleid voeren. De Neurodiversiteit Award 2022 is toegekend aan ABN AMRO. Dit bedrijf werft actief nieuwe medewerkers met een neurodivers profiel en heeft het recruitmentproces aangepast aan deze doelgroep.