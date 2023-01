Delen via E-mail

Wie veel collega’s heeft, kan er ongetwijfeld over meepraten: de feestelijke aangelegenheden volgen elkaar in hoog tempo op. De een krijgt een baby, de ander gaat met pensioen en nog een ander blaast vijftig kaarsjes uit. Wat is een aanvaardbaar bedrag per persoon om samen neer te leggen voor je collega?

"Het bedrag is vooral afhankelijk van de gelegenheid. Je zal waarschijnlijk een ander bedrag bij elkaar leggen voor een collega die zijn 5-jarig jubileum viert dan voor iemand die na veertig jaar trouwe dienst met pensioen gaat", weet etiquettespecialist Kevin Strubbe.

"50 euro is een richtbedrag dat vaak door mensen als cadeau wordt gegeven", weet Strubbe uit onderzoek. Wat door collega's wordt gegeven bij speciale gelegenheden, is echter vaak afhankelijk van de bedrijfscultuur. Dat kan gaan van 10 euro tot veel meer, met 20 euro als gemiddelde. Het woord 'richtbedrag' spreekt voor zichzelf: het is dus geen verplichting."

"Geven jullie als collega's gezamenlijk een envelop en wil jij er meer instoppen omdat je met de desbetreffende persoon leuk contact hebt? Dat kan gerust. Als er geen envelop of geld wordt gegeven - wat ik persoonlijk het minst leuke cadeau vind - maar er wordt samengelegd voor een tastbaar geschenk, dan kun je je het beste wél aan het afgesproken bedrag houden. Zo maak je het niet nodeloos ingewikkeld."

Maak geen onderscheid tussen collega's

Strubbe: "De allerbelangrijkste regel is dat niemand je ergens toe kan verplichten. Tenslotte is het bedrag dat je kan of wil geven ook afhankelijk van jouw mogelijkheden. Een andere gouden regel is: maak geen onderscheid. Maak vaste afspraken en laat het bedrag van een gezamenlijk cadeau niet afhangen van hoe leuk de collega is."

Een goede etiquetterichtlijn bij de keuze van een cadeau is volgens Strubbe dat je het best persoonlijk mag maken. "Met een doos bonbons of een bos bloemen maak je iemand die je amper kent, en bijvoorbeeld op het werk een lezing komt geven, zonder meer blij. Maar een geschenk voor een collega - die je doordeweeks vaak meer ziet dan je partner - kan je ongetwijfeld persoonlijker maken.

Is die collega een snoepkous? Is hij een sportieveling of eerder een wellness-liefhebber? Er zijn mogelijkheden genoeg om te laten zien dat je moeite hebt gedaan om rekening te houden met de persoonlijkheid van de ontvanger van het geschenk."

Moderne etiquette regels zijn vrijblijvend

"Je kan als cadeau natuurlijk ook een borrel of diner organiseren waarop je ineens ook jezelf hebt uitgenodigd. Zo ben je er alvast zeker van dat er een stuk van het geschenk terug naar jou komt", knipoogt Strubbe.

"Naar 101 manieren zoeken om te besparen op geschenken komt je reputatie niet altijd ten goede. Ik vergelijk het graag met de collega die altijd net weggaat wanneer het aan hem of haar is om in het café een rondje te geven. De moderne etiquetteregels zijn vrijblijvend en niemand mag je tot iets dwingen."

Strubbe: "Vind je die jarige maar een ettertje en heb je totaal geen zin om aan hem of haar geld uit te geven? Doe dat dan niet tegen je zin. Maar weet wel dat er bij een geschenk ook een kaartje met gelukwensen hoort, waarop de namen van de 'gevers' vermeld staan. Je kan je dan ook afvragen of dat de spanning die je hier misschien door creëert wel waard is."

Hou rekening met de initiatiefnemer

"We houden bij geschenken en borrels voor collega's ook rekening met wie de initiatiefnemer is. Wanneer het bedrijf iets organiseert, gaat het er meestal wat formeler aan toe. Vaak zijn er dan ook vooraf bepaalde bedragen die het bedrijf als 'gever' voorzien heeft voor vieringen zoals een geboorte, jubileum of pensioen. Als het initiatief van enkele collega's uitgaat, merk je dat attenties en speeches vaak wat ludieker en vrijblijvender worden."