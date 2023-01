Mr. Frank Visser (71), de originele Rijdende Rechter, wil niets weten van een pensioen. Goed nieuws dus voor iedereen die problemen heeft met zijn buren, inzake overhangende takken of het recht op overpad. Voor Veronica Superguide blikt de sympathieke rechtspreker voor- en achteruit.'

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

ls Mr. Frank Visser één ding heeft geleerd van al die spraakmakende burenruzies in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak, dan is het wel dit: word nooit vrienden met je buren. "Want als het mis gaat, dan blijf je er mee zitten. En dat is geen pretje, kan ik je zeggen."

'Heel Maastricht stond op z'n kop'

Een treffend voorbeeld speelde zich twee jaar geleden af. Daarvoor reisde de gepensioneerde rechter af naar Maastricht. Daar was de situatie flink geëscaleerd in een volksbuurt. Miranda K. en Jos hadden het aan de stok gekregen met hun buurtjes Miranda H. en Gertjan, waarna er maandenlang werd getreiterd, geïntimideerd en ook vunzige roddels werden verspreid. Zo zou Miranda H., een voormalig sekswerker, met haar blote borsten pontificaal in de woonkamer hebben gezeten, had Jos meermaals zijn middelvinger opgestoken voor het raam en was er ook nog een andere buurman, ene Dave, die nogal losse handjes zou hebben gehad volgens Miranda H. En o ja, zij en Gertjan hadden het hekwerk voor hun huis Barbieroze geschilderd. "Die aflevering was wel hilarisch", blikt Visser terug. "Op YouTube kun je nog een filmpje vinden van een wedstrijd van MVV, waarin een roze hekje te zien is. Heel Maastricht stond op z'n kop door ons programma."

Ook in een ander opzicht was het gebakkelei in Maastricht exemplarisch, vervolgt Visser. "Mensen snakken bij een burenruzie maar naar één ding: rust. Als deelnemers ons inschakelen, zijn ze vaak ten einde raad. Wij zorgen ervoor dat de rust wederkeert - of je het nu wel of niet eens bent met mijn uitspraak."

Drank, drugs en de seksboerderij

Soms wordt de relatie tussen buren enigszins hersteld. Neem de aflevering met boer Henk, die liet zien dat hij een prachtige boerderij op het Friese platteland heeft, maar zich tegelijkertijd mateloos stoorde aan Hans en Annemarie, die het pad op zijn erf moesten gebruiken om thuis te komen. Dat zinde Henk niet. Met alle strapatsen van dien. Henk betichtte zijn buren van openbare dronkenschap, drugsgebruik, racerij op de oprit en ja, ze zouden hun onderkomen in de weekenden zelfs omtoveren tot een ware seksboerderij. Voor de zekerheid had Henk maar een bijl in zijn woning klaargezet. "Toen we daar gingen kijken, bleken Hans en Annemarie hele normale, uiterst vriendelijke mensen te zijn", herinnert Visser zich. "Jaren later kregen we een kaartje, dat Henk was overleden. Wat bleek? Zijn buren hadden hem levenloos gevonden in zijn huis. Ze keken toch nog wel naar hem om. Dat is dan wel mooi."

Er zijn ook afleveringen geweest waarin de spanning om te snijden was. Legendarisch is de burenruzie tussen Fred en Annie, die gesteggel over een schutting kregen. "Een vlag op een strontschuit", noemde Annie het onverbloemd voor de camera. Iets waar Fred zijn schouders bij ophaalde. Hem viel niets te verwijten, vond hij. Vooral de bejaarde Annie trok nogal fel van leer in de uitzending. "Sta niet zo te liegen", foeterde ze. "Of ik geef je een teringklap op je muil!" En, voordat Mr. Frank Visser zijn finale oordeel gaf, zei ze: "Je hoort in een gekkenhuis." Waarop Fred te kennen gaf dat zijn schreeuwende buurvrouw rijp is voor het Pieter Baan Centrum. Vele kijkers waren getuige van het publieke moddergooien.

Grote bek

Ook de vete tussen Conny en Tilly uit Lelystad behoort tot de klassiekers. De één veegt de bladeren uit haar tuin zo bij de ander op de stoep en de ander volgt haar buurvrouw overal met camera's rond haar huis. Tot overmaat van ramp blijkt ook nog eens dat Conny de boom van Tilly heeft laten doodgaan. "Bij veel zaken zie je een soort menselijk onvermogen", vindt Visser. "Dan blijkt er onder een burenruzie iets heel anders schuil te gaan, zoals een buurvrouw die na het overlijden van haar man al snel weer een nieuwe vriend heeft. Dat konden die buren maar moeilijk verkroppen."

Veel vaker gaat het gekibbel over een schutting of over bomen die het zonlicht belemmeren. Of Nederlanders tegenwoordig een korter lontje hebben? "Dat geloof ik niet zo", meent Visser. "Dat hebben mensen altijd wel gehad. Alleen, mensen hielden wel altijd een zeker fatsoen. Bepaalde grenzen, zoals verbaal en fysiek geweld, ging je gewoon niet over. Dat zie je nu wel. En hoe dat komt? Er komt steeds meer een tweedeling in de maatschappij, waarbij de middenklasse alsmaar verder afkalft. Dus óf je behoort tot de rijke bovenlaag, die zich ook al nergens wat van aantrekt, of je sluit aan bij de groeiende onderlaag, die zich profileert door een grote bek open te trekken, want dan krijg je meestal je zin."

Geklik van een kettingroker

Dat Mr. Frank Visser doet uitspraak al jaren een succes is, heeft er ook mee te maken dat mensen in de onderklasse steeds meer geïsoleerd raken. "Het sociale vangnet is voor deze mensen totaal verdwenen", ziet Visser. "Zij kunnen twee dingen doen als ze problemen hebben: of ze bellen de politie of ze bellen ons. Want bij de woningbouw hoeven ze het niet te proberen. Die doen toch niets."

Mooi voorbeeld is ook een zaak uit het komende seizoen. Als we Visser (71) spreken, is hij net terug van opnames in Kerkrade, waar een klassieke burenruzie is ontstaan. Men neme: een alleenstaande, oudere vrouw uit Limburg, die plotsklaps een Syrisch vluchtelingengezin boven zich krijgt te wonen. Dat is op zich geen probleem. Ware het niet dat de appartementen nogal gehorig zijn. "Dat is dus een gigantische burenruzie geworden", schetst Visser. "Wel eentje die typisch is voor deze tijd. De woningbouw trekt zijn handjes ervan af, en de bewoners moeten het maar met elkaar uitzoeken. Wij zijn er om dan te helpen."

Geruchtmakend was ook de hoog opgelopen burenruzie tussen Fred en zijn vriendin Nel met hun buren Touran en Marian in Den Helder. Inzet: een door Touran gesloopte schutting en een tuinposter, waar Touran pardoes een aantal spijkers in had geslagen - precies op het moment dat Fred een hartoperatie onderging in het ziekenhuis. Toen Fred na zijn opname thuiskwam, kreeg hij bijna nóg een hartverzakking. Dat Fred Marian daarna uitschold voor 'dikkerd' maakte de situatie er bepaald niet beter op. Net zomin als een opmerking van Touran, die haar buurman een hartaanval toewenste. Een handgemeen werd maar net voorkomen. Tot opluchting van Visser. "In mijn programma zijn twee dingen verboden: naar elkaar wijzen en elkaar te lijf gaan. Dat wil ik niet hebben." Wel moedigt hij deelnemers aan hun onvrede te uiten. Visser, serieus: "Ik zeg wel eens: boosheid is het gif wat in mensen zit. Gooi het er maar uit. Dat lucht op. Dat is beter voor iedereen."

Niet uitlachen

En ja, soms heeft Visser zelf ook een binnenpretje als hij weer eens een triviale kwestie op zijn bordje krijgt. Als voorbeeld noemt hij de kettingrokerzaak. "Er was eens een vrouw die nogal veel rookte", begint hij zijn verhaal. "Zij had zo'n machine waarmee je de shag in een filtersigaret kon schuiven. Dus om de drie minuten hoorde je 'klik'. Haar buren stoorden zich aan dat geluid. Wat ik er vooral leuk aan vond, is dat ik niet wist dat die apparaten nog bestonden."

Leedvermaak? Nee, dat niet. Visser heeft voor zichzelf een belangrijke regel: "Ik zal mensen nooit uitlachen." Vervolgens: "Maar dat betekent niet dat ik om bepaalde zaken niet kan lachen. Er was ook eens een zaak waar mensen zich hadden gestoord aan een poster die aan de waslijn in de tuin van de buren hing. Op de poster stond een blote man. Tja, dat kun je mooi vinden of niet."