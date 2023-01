Van koekjes tot energiedrankjes: als je het voedingsetiket van sommige voedingsmiddelen bekijkt, bevatten heel wat van de suikervrije varianten zogenaamde suikeralcoholen. Wat zijn deze stoffen precies? En zijn ze gezonder dan gewone suiker? Voedingsspecialist Christophe Matthys UZ Leuven zet alles op een rijtje. 'Deze soort van suikeralcoholen kan zelfs tandbederf tegengaan.'

Als je regelmatig een voedingsetiket bekijkt, is het je ongetwijfeld al eens opgevallen: onder de rubriek 'totale koolhydraten' vind je steeds vaker het woord 'suikeralcohol' terug. Maar wat is dat precies? "Suikeralcoholen zijn zoetstoffen", verduidelijkt voedingswetenschapper Christophe Matthys van KU Leuven. "Ze geven een zoete smaak en textuur aan een product. Het opmerkelijke hieraan is dat suikeralcoholen minder calorieën en koolhydraten bevatten dan gewone suiker." Tafelsuiker zal je bijvoorbeeld vier calorieën per gram opleveren, terwijl dat bij suikeralcoholen maar een halve calorie tot drie calorieën per gram zal zijn.

In welke voedingsmiddelen kan je het vinden?

We kunnen suikeralcoholen opdelen in twee grote groepen. Een eerste groep komt vooral voor in natuurlijke bronnen. Voorbeelden daarvan zijn erytritol, xylitol en sorbitol. Erytritol komt onder meer voor in druiven, peren, meloenen en paddenstoelen. Xylitol kan je terugvinden in pruimen, aardbeien, pompoenen en bloemkool. En sorbitol zit op zijn beurt in verschillende vruchten zoals appels, peren, bramen en perziken.

Een tweede groep suikeralcoholen zijn de soorten die synthetisch worden geproduceerd, en worden toegevoegd aan bepaalde voedingsmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn maltitol en xylitol. Maltitol zit regelmatig in harde snoepjes, ijs en kauwgom, terwijl xylitol in tandpasta en pepermuntjes zit.

Zijn suikeralcoholen beter dan gewone suiker?

"Het heeft eigenlijk geen nut om suiker met suikeralcoholen te vergelijken", zegt Matthys. "Je kan inderdaad meer suikeralcoholen eten, en het aantal calorieën zal daardoor dalen, maar dat wil niet zeggen dat het daarom ook gezonder is voor iedereen. Zoiets hangt echt af van persoon tot persoon. Neem nu een sporter. Die heeft juist veel enkelvoudige suikers nodig om te kunnen presteren en recupereren. In dat geval is het niet aan te raden om veel suikeralcoholen in te nemen."

"Het enige wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat bepaalde suikeralcoholen beter zijn voor de tandhygiëne. Ze zorgen echt voor minder gaatjes dan gewone suiker. Xylitol zorgt zelfs voor zo'n hoge zuurtegraad in de mond, waardoor cariës of tandbederf geen kans krijgt." Het is daarom niet verwonderlijk dat deze stof regelmatig terug te vinden is in tandpasta en mondwater.

Heeft het ook negatieve gevolgen?

"Als je te veel suikeralcoholen binnenkrijgt, kan dat bij sommige mensen zorgen voor maag-darmklachten", aldus Matthys. Studies wezen uit dat bij volwassenen de consumptie van 20 tot 30 gram sorbitol per dag buikpijn kan veroorzaken. 100 gram xylitol kan dan weer diarree veroorzaken en 20 gram of meer mannitol kan een laxerend effect hebben."

Iets wat de Amerikaanse gastro-enteroloog William Chey onlangs nog bevestigde. "Gewone suikers worden afgebroken tijdens de spijsvertering en vervolgens opgenomen in de dunne darm. Suikeralcoholen worden daarentegen heel langzaam en niet volledig afgebroken in de dunne darm. Het gedeelte dat niet wordt afgebroken, gaat naar de dikke darm. Daar voeden ze darmbacteriën." Die bacteriën produceren vervolgens gassen en vetzuren met een korte keten, die water in de dikke darm trekken en een laxerend effect hebben. Als je regelmatig last hebt van maag-darmklachten, kunnen suikeralcoholen dus wel degelijk aan de oorzaak liggen."