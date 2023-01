Sinds een ernstig motorongeluk waarbij alles in Hans Vesseur stilstond, kijkt de architect anders naar het leven. 'Tegenover de ellende ervan staat dat het me ook goeds heeft gebracht: dieper contact met mensen en een andere manier van werken, met meer aandacht.'

In de zomer van 2018 gaat hij in zijn eentje op zijn motor een weekendje weg. Hans Vesseur, op dat moment 63 jaar en architect in Assen, wil naar het Harz-gebergte. Hij is een rustige motorrijder ('geen scheurneus') met een voorkeur voor B-weggetjes. "Alleen was er op zo'n weggetje split gestrooid, van die losse steentjes die in de weg moeten worden gereden. In een bocht met split ben ik over mijn voorwiel geschoven, rechtdoor, en kwam op de andere weghelft terecht. Ik knalde met 70 kilometer per uur tegen een auto op, met mijn hoofd als eerste. Alles stond stil: mijn hart, mijn adem, ik was praktisch dood."

De lijst met verwondingen omvat een schedelbasisfractuur, gekneusde hersenstam, inwendige bloedingen, gescheurde lever, geperforeerde longen en meervoudig gebroken ribben. "Ter plekke hebben ze me toch weer aan de praat gekregen. Mijn grote geluk was dat er net een lege ambulance voorbijkwam, de traumahelikopter was er daardoor heel snel."

Drie lange weken zweeft hij in een Duits ic-bed tussen leven en dood, daarna komt hij uit zijn coma op de ic van een Assens ziekenhuis: "Een maand heeft mijn vrouw Marian niet geweten waar ze met me aan toe was, dat is onvoorstelbaar zwaar geweest." Na een half jaar revalideren is duidelijk dat hij er genadig af zal komen.

Vier jaar later vormt alleen een zwart lapje over zijn linkeroog nog een 'krasje' van het ongeluk. 'Dat oog wil niet meer meedoen', merkt hij laconiek op. Zijn confrontatie met zijn sterfelijkheid heeft hem niet alleen maar ellende gebracht. Met zijn vrouw heeft hij een toneelvoorstelling over de 'bizarre, maar heel realistische dromen' gemaakt die hij in het ziekenhuis kreeg. Het maken ervan was 'een louterend proces, want pas toen realiseerde ik me hoeveel mijn vrouw en drie kinderen voor hun kiezen hebben gekregen'. Bovenal gaat hij sinds het ongeluk anders met mensen om: "Het ongeluk heeft me een andere kijk op het leven gebracht."

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

"Mijn ouders werkten altijd hard. Mijn vader was een huisarts op wie mensen 24 uur per dag een beroep deden en mijn moeder assisteerde hem. Eerst had hij zijn praktijk in Voorburg, later verhuisden we naar Limburg en vervolgens naar Tilburg, waar ik ben opgegroeid - ik voel me het meest Brabander. Mijn vader had een groot alcoholprobleem, zo groot dat hij het syndroom van Korsakov kreeg en uiteindelijk, op 48-jarige leeftijd, overleed. Ik was 16 en trok de luiken dicht, heb mezelf zoveel mogelijk afgeschermd. Ik dacht: ik kom hier later nog weleens op terug.

"Zelf ben ik ook gaan drinken. Op mijn 19de ging ik met een vriend in een sloopwoning wonen. Het was begin jaren zeventig, drank hoorde erbij: als er werd gedronken, moest je met z'n tweeën toch wel een krat in huis hebben, anders kwam je tekort. Toch heb ik mijn eindexamen goed gehaald en heb ik later mijn studie architectuur aan de toenmalige Technische Hogeschool in Eindhoven na acht jaar afgerond. Daarna ben ik als architect aan de slag gegaan, eerst in Tilburg en later in Assen. Sluipenderwijs is mijn drankgebruik uit de klauwen gelopen."

Wanneer zag u dat in?

"In 2010 kreeg ik tijdens een etentje een enorme ruzie met Marian. Onze gasten gingen gegeneerd weg en Marian bonjourde me naar een logeerkamer met een lekkend dak. Onder dat gedruppel zwolg ik in zelfmedelijden. De volgende dag wist ik niet meer waarover onze ruzie was gegaan. Heel genant. Toen dacht ik: 'Nu is het klaar.' Van de ene op de andere dag ben ik gestopt. Dat was heidens moeilijk.

"Wat me heeft geholpen, was dat mijn jongste zoon, die toen 20 was, een week later volledig lam thuis werd afgeleverd. We besloten samen te stoppen. Dat motiveerde me enorm, ik hield mezelf voor: 'Ik begin niet, want dan begint hij ook weer.' Ik wilde het anders doen dan mijn vader. Dus niet mijn gezin slopen, maar het goede voorbeeld geven.

"Dat mijn zoon me hielp was een grote les voor me. Vroeger was ik iemand die altijd dacht alles zelf te kunnen. Zo ben ik lang door het leven gegaan. Ja, je kunt me wel een selfmade man noemen, ik heb alles vanaf de grond af opgebouwd, tot en met een eigen bureau met twintig man personeel, samen met een partner. Dat vergt een doelgerichtheid die in de omgang met anderen soms tot botheid leidde. Ik was er ook niet zo voor mijn gezin, want ik werkte altijd. Maar ik ben in mijn leven wel enkele keren net op tijd gekeerd. Met de drank. En toen mijn dochter me echt nodig had."

Wat was er met haar?

"Vanaf haar 20ste heeft ze last van psychoses gekregen. Die blijven terugkomen, ze heeft schizofrenie. In vergelijking met haar zie ik mijn motorongeluk als een hobbeltje in de weg. Bij mijn dochter gaat het nooit over. Tijdens haar wanen voelt ze zich zo slecht dat ze niet meer weet hoe het is je goed te voelen. Maar ze heeft wel besloten door te gaan, het leven te leven. Heel dapper, het lukt haar steeds beter. Als ik eraan kan bijdragen haar lot draaglijker te maken ben ik blij. Voor haar, maar ook voor mezelf, het maakt mijn leven zinvol."

Wat geeft nog meer dat gevoel?

"Sinds mijn ongeluk besef ik de eindigheid van het bestaan. De zin van het leven moet je in dit leven zien te vinden, niet in een leven na je dood. Ik geloof niet in een ziel die zich zou voortzetten, dat is een vorm van toekomstgericht denken waar ik juist vanaf wil. Je moet niet denken aan wat morgen je brengt wanneer je iets aan het doen bent. Voor mij is de les: geniet van het hier en nu en wees niet zo resultaatgericht.

"Dat pas ik ook in mijn omgang met anderen toe. Voor mijn ongeluk ging ik oppervlakkiger met mensen om. Niet met opzet, maar ik was voortdurend bij het volgende, zoals wanneer je op een receptie met iemand staat te praten en ondertussen scant wie er nog meer rondloopt. Tegenwoordig praat ik met die ene persoon en met niemand anders. Dat is veel waardevoller. Op mijn sportclub kende ik vroeger een paar mensen bij hun voornaam. Nu ken ik niet alleen alle namen, maar weet ik ook veel over hun levens."

Wat levert u dat op?

"Diepere contacten en veel vriendschap. Het feit dat ik een krasje heb dat duidelijk zichtbaar is, maakt dat anderen gemakkelijker over hun eigen krasjes beginnen - je kwetsbaarheid tonen nodigt ze uit dat ook te doen en dan worden de gesprekken interessant. Ik las een keer de lijfspreuk: 'Iedereen voert zijn eigen strijd waar je niets van weet. Wees aardig voor de mensen.' Dat spreekt me aan. Die strijd is er bijna voor iedereen, ook bij diegene van wie je denkt dat ze een zorgeloos bestaan leidt. Die blijkt dan net een vechtscheiding achter de rug te hebben. Of iemand heeft een dochter met anorexia, een kind met een verslaving - de meeste mensen maken dat soort ellende mee, net als wij met onze dochter en met mijn ongeluk.

"Ik weet niet of ik het had willen missen - tegenover de ellende ervan staat dat het me ook goeds heeft gebracht: dieper contact met mensen en een andere manier van werken, met meer aandacht. Ik doe zaken een voor een en dat geeft me meer voldoening. Die positieve kanten van het ongeluk zijn me ook overkomen, het is meer geluk dan wijsheid. Maar ze bevallen me wel erg goed.

"Ik heb er wel een opdringerige vriend bij gekregen, emotie. De tranen komen nu veel sneller. Vroeger werd ik daar nooit door overvallen, nu wel. Ik zie dat als onderdeel van mijn verrijkte ervaring, net als die diepe gesprekken met mensen die je eigenlijk niet zo kent. Die worden ook erdoor gevoed, het geeft een extra laag. Emotie is iets wat in mijn ogen wordt ondergewaardeerd. Ik voel haar ook tijdens dit gesprek, nu er zoveel uit mijn leven voorbijkomt."

Hebt u spijt dat u niet eerder anders met mensen bent omgegaan?

"Had ik intenser kunnen leven? Misschien. Maar ik vraag me af of het geloofwaardig zou zijn geweest, wanneer ik me als dertiger zo zou hebben opgesteld. Ik heb geen talent voor spijt en denk vooral: laat ik op deze wijze verdergaan, nu ik geleerd heb hoe bevredigend het is écht in je medemens geïnteresseerd te zijn. Dat vereist wel een zekere innerlijke rust en vermogen tot reflectie. Het ongeluk heeft het in gang gezet, maar het heeft ook met mijn levensfase en mijn karakter te maken."

Heeft u het idee controle over uw leven te hebben?

"Je hebt het idee dat je kunt sturen, maar dat is toch betrekkelijk. Uiteindelijk ben je niet meer dan een blokje hout in de rivier. De stroom bepaalt de richting. Hoe hard we ook ons best doen, het lot heeft zijn eigen plannen. De keuze om te stoppen met drinken maakte ikzelf, maar zonder mijn zoon betwijfel ik of het me was gelukt. Ik denk dat we altijd meer aan anderen te danken hebben dan we willen toegeven."

Is dat gebrek aan controle niet onprettig?

"Voor mij is het een inzicht dat het leven juist lichter maakt, je hoeft je niet altijd verantwoordelijk te voelen. Het is geen defaitisme, want je moet proberen te beïnvloeden wat in je bereik ligt, maar de hoofdrichting wordt door de stroom bepaald. Dat stemt bescheiden.

"Die bescheidenheid voel ik ook wanneer ik bedenk hoe we als mensen naar de wereld kijken. Dat heeft te maken met mijn linkeroog. Aan de linkerkant zie ik niks, maar in mijn hoofd vorm ik nog altijd een beeld ervan - het wil maar niet tot mijn hersenen doordringen dat ik een deel van de werkelijkheid niet zie. Daardoor bots ik geregeld tegen openstaande kastdeuren of opduikende mensen. Tussen de prikkels die ik binnenkrijg en mijn perceptie zit dus een model. Dat hebben we allemaal: je kijkt niet naar de wereld, maar naar een model op basis van je ervaringen."

Dat geldt dus niet alleen voor wat je feitelijk ziet?