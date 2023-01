Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, des te vaker keren gevluchte bewoners terug naar hun huis in gevaarlijke gebieden. Zo ook Galina.

De oude vrouw houdt het niet meer uit in haar tijdelijke flat in Kyiv en keert terug naar het oorlogsgebied van Soledar waar nu zo zwaar wordt gevochten.

Het is allang donker wanneer Galina, een gepensioneerde verkoopster met enkele gouden tanden en nog veel meer heimwee, door een behulpzame Oekraïense soldaat in haar vlak bij het front gelegen nederzetting wordt afgezet. "Wat is dat", vraagt ze, terwijl buiten de hel lijkt losgebroken. "Het is oorlog", antwoordt de soldaat.

Achteraf bekeken verbaasde het niet dat Galina besliste om naar huis terug te keren, vier maanden nadat ze haar man Vadim, haar honden Basjik en Basjik en het Donetsbekken vaarwel had gezegd.

Om te beginnen was ze niet van harte vertrokken, in de zomer. Bij het instappen in het busje dat haar samen met enkele andere gepensioneerden naar veiliger oorden moest brengen, had ze met haar bagage achter haar op de grond op het punt gestaan om in tranen uit te barsten: Waar was die oorlog toch voor nodig? Het enige wat ze wilden was in vrede leven, ze hielden van iedereen in de wereld, konden die presidenten niet eens met elkaar praten?

Ze had samen met haar nicht een veilig onderkomen gevonden in Kyiv, maar zo goed als in het vlak bij de zoutmijnen van het aanpalende Soledar gelegen Sverdlovka zou het daar nooit worden. Wel honderd keer had ze er spijt van dat ze vertrokken was.

Flat

Het valt inderdaad niet mee om van een huisje met tuin naar een flat in de hoofdstad te verhuizen, en zeker niet wanneer je dan nog de helft van de dag in het donker moet zitten. Want door de Russische beschietingen zit zowat de helft van Kyiv zonder stroom. Warm was het er ook al niet; de radiatoren waren amper lauw te noemen. Ze moesten er in hun trui slapen.

Misschien nog het ergste van allemaal: ze teerde er op de zak van anderen, want haar pensioentje van omgerekend 100 euro volstond niet eens om de helft van de huur te betalen. Ze had werk gezocht, maar als je slecht ter been bent kun je toch niet voor een habbekrats de hele dag reclamefolders uitdelen?

Beterschap was helaas niet in zicht. Vanga de waarzegster had verder gezegd dat de oorlog nog zeven jaar zou duren. Zolang kon ze niet wachten, dan is ze allang dood.

En toen ze ook nog hoorde dat haar man, die was achtergebleven om voor de honden te zorgen, bij een beschieting een granaatscherf in zijn rug had gekregen, werd het haar teveel. Het was genoeg geweest, ze moest en zou terugkeren. Galina huilde van geluk toen ze hoorde dat ze een lift kon krijgen naar huis.

Een paar dagen later stond haar oudste zoon in Kyiv voor de deur met de boodschap dat het in Sverdlovka niet meer uit te houden was. Er was een raket neergekomen voor de ingang van het flatgebouw waarin hij woonde. Alle ruiten waren gesneuveld.

Toen wist Galina het even niet meer; misschien moest ze die terugkeer nog maar even uitstellen. Maar uiteindelijk bleek de drang om naar huis terug te keren toch te sterk. Ze hoefde er trouwens niet te blijven; na een paar dagen zou ze weer kunnen terugkeren. Dan kon ze meteen die televisie meebrengen naar Kyiv.

Galina had pillen nodig om haar zenuwen onder controle te houden. Zelfs in de wegrestaurants hield ze haar jas en muts aan; ze kreeg geen hap door haar keel. Eten en drinken zou ze thuis wel doen. Toen ze eindelijk haar man aan de lijn kreeg - 'Dag lieveling' - gebood die haar meteen rechtsomkeert te maken: "Het is veel te gevaarlijk hier, er wordt voortdurend over en weer geschoten."

Maar daar vond Galina het toen te laat voor. Nadat ze onderweg met haar laatste geld was gaan winkelen besliste ze om door te zetten, een beslissing die ze bijna met haar leven zou bekopen. Want toen de twintig jaar oude SKODA Octavia waarmee ze onderweg was op de snelweg tussen Sloviansk en Bakhmut op een wegversperring botste, werd de auto even in de lucht gekatapulteerd.

Gebroken

Het lot moet haar goed gezind zijn geweest. Ze kwam ervan af met een pijnlijke rug en een gebroken bril, waarna die soldaat zo vriendelijk was om haar een lift te geven naar huis.

En daar was het inderdaad oorlog, al bleken die inslagen nog best mee te vallen zodra je de deur achter je had dichtgetrokken en de luiken gesloten had. En toen ze ook nog een glas gedronken had op het feit dat ze het er heelhuids van af had gebracht, kon er zelfs gelachen worden.

Ook die granaatscherf in de rug van haar man had erger gekund; hij kwam er met een schrammetje vanaf. En hoewel er geen stroom was, gaf de stoof in de keuken meer warmte dan de radiatoren in Kyiv. En wanneer je buiten op een bepaalde tegel ging staan, kon je zelfs bellen.

Alleen het gebrek aan stromend water viel tegen. Galina kon zich niet eens fatsoenlijk wassen. Gelukkig was het maar voor even, die paar dagen zou ze wel overleven. Tot de dag van het vertrek weer aangebroken was en ze werd opgehaald om te vertrekken naar Kyiv.

-Ben je klaar, Galina?

-Nee, ik blijf.

-Wat zeg je?

-Ik blijf.

Geen gehoor