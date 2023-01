Peulvruchten zitten boordevol eiwitten, zijn gezond en daarom het ideale ingrediënt voor vleesvervangers. Toch kwakkelt de teelt in Zeeland. Akkerbouwer Peter de Bruijne uit Cadzand weet waarom de bonenburger niet echt van de grond komt: 'Niemand wil er een fatsoenlijke prijs voor betalen.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Bruijne hurkt op een drassige akker bij zijn boerderij in Cadzand. Vijf hectare veldbonen heeft hij dit najaar ingezaaid, maar deze veldbonen teelt hij puur voor het bonenzaad. "Ik kies voor de zaadproductie omdat ik daarvoor een toeslag ontvang. Dat maakt de teelt financieel nog interessant. Voor veldbonen die ik zou telen als grondstof voor vegetarische snacks krijg ik hooguit een veevoederprijsje. Ik vrees dat dat een kleine teelt blijft."

De veldboon zou de koning van de vegetarische snacks moeten zijn. Geen andere peulvrucht bezit zoveel plantaardig eiwit als de veldboon. Bovendien groeit de boon fantastisch op de Zeeuwse klei. Veredelaar Limagrain Rilland gelooft dan ook nog steeds in een toekomst van de veldboon als ruggengraat van de plantaardige hamburger en frikadel. Het heeft de afgelopen tien jaar nieuwe rassen ontwikkeld die 2.000 kilo eiwit per hectare opleveren, een absoluut record.

De provincie, landbouwcoöperatie CZAV en landbouworganisatie ZLTO willen al enkele jaren de bonenteelt en dan met name die van veldbonen in Zeeland oppeppen. De oogst is tot nu toe matig, want de afzetmarkt is te klein. Akkerbouwer De Bruijne: "Je kunt telers wel vragen om veldbonen te zaaien, maar zolang we goedkope, niet duurzame soja uit Brazilië blijven importeren, is die teelt onrendabel. Ik zie het somber in."

Miljoenenonderzoek

Een groot, miljoenen kostend onderzoek van ZLTO en de Wageningen University & Research moet het tij keren. Honderden boeren worden erbij betrokken, in de hoop dat het areaal peulvruchten - van zwarte, witte, kidney- tot veldbonen - uitbreidt. Het is een kwestie van een lange adem, zegt Jurriaan Visser, manager granen, zaden en peulvruchten bij CZAV. "Wat ook zou helpen om de vraag aan te jagen, is als Nederlanders vaker bonen zouden eten. Dat doen ze weinig. Het zou de overstap van dierlijke naar plantaardige eiwitten op het bord versnellen."

Snacks van veldbonen. Foto: Meatless

CZAV heeft met zo'n 50 boeren contracten voor de teelt van veldbonen. De percelen zijn vaak klein, want aardappelen en tarwe brengen momenteel meer geld in het laatje. Dat is niet het enige probleem, zegt directeur Jos Hugense van Meatless in Goes, een bedrijf dat van soja, tarwe, erwten en veldbonen halffabrikaten voor onder meer de Vegetarische Slager en Vivera maakt.

"Wij willen dolgraag veldbonen als vierde grondstof voor vleesvervangers verwerken. We doen dat ook al voor een deel. Inmiddels bestaat 15 procent van onze halffabrikaten uit veldbonen. Zo bied je de consument variatie in het supermarktschap. Bovendien is de voedingswaarde van de veldboon erg hoog en de kleur erg mooi."

Veldboon Foto: Meatless

Maar een flinke aanvoer vanuit Zeeland en andere provincies is lastig zolang boeren in buurlanden als Frankrijk en Duitsland subsidie voor de veldbonenteelt krijgen, legt Hugense de vinger op de zere plek. "Dan sta je al 1-0 achter. Naast dat ongelijke speelveld is er ook nauwelijks een verwerkingsindustrie in de regio, zoals molens die veldbonen pellen, malen en het eiwit kunnen separeren. Een verwerkingsindustrie is nodig voor de afzet. Een boer kan daar niet voor zorgen, dat moet je stimuleren."