Het gaat niet lukken om steden vanaf 2025 emissieloos te bevoorraden als er niet snel laadstations voor elektrische vrachtwagens komen én pompen voor waterstof.

Dat stelt Frits van Bruggen, voorzitter van de RAI Vereniging, vandaag op de nieuwjaarsreceptie van de autobrancheverening. "Ik maak me er zorgen over. Vandaar dit laadpaalalarm. We zitten nu bij het vrachtvervoer met een kip-en-eisituatie. De industrie kan de 12.000 elektrische trucks leveren die nodig zijn om de steden te bevoorraden, er is belangstelling van transporteurs, maar waar ga je die e-trucks laden? Ik zie geen laadstations voor vrachtwagens als ik bij die steden ben. Van de pak 'm beet 162.000 vrachtwagens die we in Nederland hebben, zijn er nog maar 340 elektrisch, waarvan 28 op waterstof. Hoe moet de supermarkt in het centrum dan elektrisch worden bevoorraad?"

Twintig steden hebben al emissieloze zones aangekondigd voor 2025. Veelal gaat het om de stadscentra, waar trucks en bestelauto's volledig uitstootvrij moeten rijden. Met een busje of vrachtwagen op diesel of benzine kom je er niet meer in.

Aanleg van nieuwe snellaadstations gaat stroperig als het gaat om vergunningen, maar ook om de benodigde stroom. Het elektriciteitsnet piept en kraakt onder de energietransitie. "De benodigde laadvermogens voor zware bedrijfswagens zijn veel hoger dan voor personenauto's, vanwege de grotere accu's en de vaak beperkte tijd die er is om te laden. Er zijn nog nauwelijks van dit soort snelle laadstations. Er moeten voor laadstations voor trucks in veel gevallen zware leidingen worden aangelegd. Een nieuwe verzwaarde netaansluiting aanvragen, geschikte leidingen aanleggen en dit soort laadpunten realiseren kost zomaar enkele jaren. Tijd die er simpelweg niet is, gezien alle nieuwe ambities en versnelling op dit punt."

Frits van Bruggen, voorzitter van de RAI Vereniging.

Het is door de energietransitie filerijden op het Nederlandse elektriciteitsnet. Grote zonneparken kunnen niet worden aangesloten, op zonnige dagen klappen de zonnepanelen van particulieren eruit omdat er in de wijk te veel zonnestroom wordt geleverd. En op sommige plekken, zoals in Amsterdam, wordt de laadcapaciteit van laadpunten verlaagd omdat er op piekmomenten niet genoeg stroom is.

"De snelheid van onze industrie, de capaciteit van ons energienetwerk en de ambities van de overheid op het gebied van elektrificatie lopen steeds meer uit de pas", vindt Van Bruggen. "Minister Jetten lanceerde daarom niet voor niks nog vlak voor de kerst het Actieplan netcongestie. We ondersteunen de drie pijlers uit zijn plan: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit. Maar we maken ons ernstig zorgen over de uitvoering en snelheid hiervan."

Waterstof

Van Bruggen wijst erop dat het wagenpark in 2050 een kwart van alle beschikbare elektriciteit zal opslokken. "Dan moet die elektriciteit er wel zijn. Ik kom net uit Zuid-Afrika, waar de elektriciteit er elke dag drie keer uit vliegt. Die situatie wil je hier niet. Ook daarom moeten we niet alles op batterijen zetten. Waterstof is een heel goed alternatief voor batterijen om emissieloos vrachtvervoer te realiseren. Dat lijkt op normaal tanken en het gaat heel snel. En we moeten ook kijken naar hybride vrachtauto's voor de overgangstermijn. Dan rijd je elektrisch in de stad en op diesel op de snelweg. En hernieuwbare brandstof zou ook moeten worden toegestaan in de stad." Hiermee doelt hij op onder meer biogas, of diesel die is gemaakt van oud frituurvet.