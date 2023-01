Een nieuw werkjaar betekent ook het waarmaken van goede voornemens, zoals vragen om die salarisverhoging of toch solliciteren naar die gedroomde promotie. Vijf tips van experts om je ambities om te zetten in daden.

1. Zet op een rijtje wat je wil bereiken

Je kunt alleen een stap in je carrière maken als je ook goed voor ogen hebt wat je precies wilt bereiken. "Alleen 'hogerop komen in je werk' of 'een switch maken' is te vaag. Je moet een duidelijk doel hebben, zodat je daar naartoe kunt werken", zegt Bregje Verschaeren, loopbaancoach bij CoachPraktijk Twente.



Met een duidelijk doel voor ogen kun je ook een goed stappenplan opzetten. Verschaeren adviseert de stappen niet direct te groot te maken. "Als je de weg naar je doel in kleine porties verdeelt, heb je telkens een klein succesje om te vieren. Dat werkt ontzettend motiverend en het is goed voor je zelfvertrouwen."

Zorg ook dat je helder hebt waarom je een verandering wil. "Sommige mensen voelen zich niet tevreden in hun werk en denken dat meer salaris dat gevoel oplost. Maar regelmatig ligt het probleem elders. Ze willen bijvoorbeeld meer waardering voor hun werk", aldus Verschaeren. "Onderzoek dus eerst waar je echt gelukkig van wordt voordat je overhaast actie onderneemt."

2. Zorg voor een plan B

Als je iets in je loopbaan wil veranderen, moet je bereid zijn risico's te nemen, zegt Carien Karsten, psychotherapeut en coach. "Of het nu gaat om een salarisverhoging, een promotie, verandering in je werkuren of een carrièreswitch: ernaar streven kan goed uitpakken, maar er bestaat ook een kans dat het niet lukt of dat je verzoek wordt afgewezen."



Daarom is het goed om eerst te onderzoeken of je wensen wel realistisch zijn. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld wel ruimte voor een salarisverhoging? Wie zijn je concurrenten bij een eventuele promotie? Karsten: "Zorg ervoor dat je weet wat je te wachten staat en ga niet onvoorbereid de onderhandelingen in."

Zorg ook dat je weet wat je na die onderhandelingen te wachten staat. "Stel dat het niet lukt? Wat is dan het plan?" Je plan B kan zijn dat je op zoek gaat naar een andere baan, maar bijvoorbeeld ook het volgen van een extra opleiding zodat je een volgende keer meer kans maakt op de promotie.

3. Volg een opleiding, ook buiten kantooruren

Het is altijd goed om je te blijven ontwikkelen, zegt loopbaancoach Marieke Langenberg van Langenberg Advies in Verandering. "Het maakt hierbij niet uit of je 'alleen maar' een salarisverhoging wil of een andere baan. Een opleiding of cursus staat goed op je cv en je investeert ermee in je werkgeluk."

Je kan bij een scholing denken aan omscholing, maar ook aan een cursus Excel of voor een ander programma waar je veel mee werkt. Ook het verbeteren van een vaardigheid, zoals beter worden in communiceren, is een goede optie. Deze cursussen hoef je niet altijd zelf te betalen. In Nederland zijn verschillende fondsen en subsidies die je kunt aanvragen, zoals het STAP-budget dat eind februari weer beschikbaar komt. Langenberg: "Daarmee kun je duizend euro van de overheid krijgen om te besteden aan een cursus. Een prachtig middel om te ontdekken waar je gelukkig van wordt op werkvlak."

Ook Karsten adviseert om aan je eigen ontwikkeling te blijven werken. "Vaak beheers je meer dan één trucje. Een nieuwe opleiding is de perfecte manier om te zien wat je onontdekte talenten zijn. Soms moet je daarvoor vrije tijd opofferen. Het is vaak niet wat jonge werknemers willen horen, maar als je echt verder wil komen in je loopbaan moet je ook buiten kantooruren investeren in je werk."

4. Durf om hulp te vragen

Veel mensen hebben een flinke studie achter de rug om hun huidige werk uit te kunnen voeren. Na alle moeite om te komen waar je nu bent in je carrière, kun je je bezwaard voelen als je daarna toch iets heel anders wil. Niet nodig, zegt Langenberg. "We leven niet meer in een wereld waarin we veertig jaar bij dezelfde werkgever blijven. Het is dus logisch dat we soms een carrièreswitch willen maken."



Het is ook niet vreemd als je wel wat hulp kunt gebruiken bij een beslissing die waarschijnlijk grote gevolgen voor je leven heeft. Verschaeren: "Mensen denken vaak dat ze problemen alleen moeten oplossen, maar je mag echt om hulp vragen. Je netwerk kan de sleutel tot succes zijn."

Wie samen gaat brainstormen, komt vaak veel verder. "Als je in je eentje gaat bedenken wat je wilt, kun je soms behoorlijk vastlopen. Iemand van buitenaf kan dan voor het ontbrekende puzzelstukje zorgen, waardoor je uiteindelijk dit jaar wél de grote stap in je carrière durft te nemen", aldus Verschaeren.

Overstappen naar een compleet nieuwe baan kan vaak niet van de ene op de andere dag. Ook daarbij is alle hulp die je kan krijgen mooi meegenomen. "Onderschat de kracht van een goed netwerk niet", zegt Karsten. Anderen kunnen je aanbevelen bij werkgevers of alleen al meer informatie geven over je toekomstige vakgebied." Dit netwerk kun je opbouwen via bijvoorbeeld het volgen van opleidingen en cursussen in je gewenste werkveld. "Dan sla je twee vliegen in één klap. Je ontwikkelt jezelf én je leert nieuwe mensen op een laagdrempelige manier kennen."