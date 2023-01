Na beschuldigingen van valsspelen zijn bij het Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee extra maatregelen genomen. Welke techniek helpt bij het valspelen? 'Voor alles heb je batterijtjes nodig, zelfs voor zo'n klein oortje.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nee, voor zover het personeel van spyshop Sitcon in Nieuwegein kan nagaan, heeft nog geen schaker zich aan de balie gemeld voor een poging de rating op de ranglijst op een slinkse manier eens duchtig op te schroeven. Toch liggen hier attributen die dubieuze grootmeesters daartoe in staat zouden kunnen stellen - verborgen camera's, piepkleine oortjes, zendkastjes. En niet iedereen, tekenen medewerkers aan, vertelt waarvoor ze die nodig denken te hebben.

Sinds regerend wereldkampioen Magnus Carlsen de jonge Amerikaan Hans Niemann openlijk beschuldigde van vals spel, wemelt het van speculaties over de techniek die bedrog op de 64 velden faciliteert. Het rectaal inbrengen van bolletjes die trillen op signalen van buitenaf passeerde als de bizarste vorm van zwendel in de nobele denksport. Dat Niemann volgens een onderzoek van schaakplatform chess.com vooral online de kluit belazerde, nam niet weg dat organisaties van toernooien aan het bord besloten hun beveiliging aan te scherpen. Je weet maar nooit.

Ook het Tata Steel Schaaktoernooi, dat vrijdag begint, heeft het protocol aangepast. Voortaan verschijnen de zetten in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee met een vertraging van een kwartier op het internet. Beveiligers scannen deelnemers op verborgen apparatuur. Een extra arbiter wordt belast met het toezicht op fair play. Volgens directeur Jeroen van den Berg vormt vals spel een bedreiging voor de sport. "We moeten niet naïef zijn. Er is technisch veel mogelijk."

Anale kralen

Schakers vormen in het pand van Sitcon op een bedrijventerrein bepaald geen doelgroep. Tot de klandizie behoren onder anderen producenten van tv-programma's, bezorgdiensten die hun medewerkers ongemerkt willen volgen en echtgenoten die hun partner niet vertrouwen. Er zullen, beamen ze hier, weleens criminelen bij zitten, maar dat bijvoorbeeld trackers en verwante detectieapparatuur alleen door te pinnen kunnen worden afgerekend, zou de interesse uit die hoek behoorlijk filteren.

Anale kralen? Medewerker Mitch Berg kan een grijns niet onderdrukken. Nee, die zitten niet in het assortiment. "Dan heb je het over trileitjes, toch? Maar hoe zou dat werken dan? Eén keer betekent een schaakstuk naar links, twee keer naar rechts? Maar welk stuk dan? En hoeveel vlakken?" Het is, verzekeren schakers, ooit een keer als grap geopperd, waarna het op sociale media tot een mogelijk instrument van fraudeurs promoveerde. Maar intussen is ook al geopperd dat enkele trillingen een speler ook kunnen attenderen op een van de 64 velden waar gevaar dreigt of een oplossing voor het grijpen ligt.

Van de schappen in de showroom vist Berg apparaatjes tevoorschijn die mogelijk wat serieuzer kunnen worden genomen. Technisch genie Q uit de James Bond-films is in Nieuwegein niet ver weg. In een bril met een toch dun montuur schuilt een cameralens in het scharnier van het rechterpootje - hij ziet op tv medewerkers van opsporingsprogramma's er wel eens mee lopen.

Toiletbezoek

Vlak boven de clip van een glanzende balpen met vloeiende rondingen verraadt een minuscuul gaatje de aanwezigheid van een registratietoestelletje. Onder de 6 van een kloek horloge vormt een onaanzienlijk puntje - formaat speldenknop - een lens. Hetzelfde geldt voor een knoop, te bevestigen op een blouse. Een bolletje ter grootte van enkele rijstkorrels vormt een oortje - om de zichtbaarheid extra te verkleinen in huidskleur.

Er is een grote maar: de gadgets volstaan niet om schaakpartijen in eigen voordeel te beslechten. Uitlezen van de beeldopnamen kan alleen achteraf. Effectief kunnen ze pas zijn als ze via een draad verbonden zijn met een mobiele telefoon, beklemtoont verkoper Berg. Er is een accu nodig om de apparaatjes over langere duur actief te laten zijn. Alleen met zend- en ontvangstmogelijkheden kunnen buitenstaanders live meekijken en spelers heimelijk bijstaan.

Het is genoegzaam bekend. Op de grote toernooien wordt er al geruime tijd op toegezien dat schakers hun telefoon inleveren of opbergen op een plek waar ze gedurende wedstrijden niet bij kunnen. Drie jaar geleden werd de Let Igors Rausis betrapt, toen hij op het toilet zijn mobieltje raadpleegde om te zien wat schaakcomputers als beste zet adviseerden.

Sjoemelapparaten ontdekken

Berg: "Met een draad kun je nog sjoemelen, met een camera in je bril bijvoorbeeld, door een coltrui te dragen of je haar te laten groeien. Een pen kun je in het borstzakje van een overhemd steken en binnendoor met een draad verbinden met een telefoon of een wifi-kastje waarmee iemand uit het publiek ook een verbinding kan maken. Maar dat is vooral theorie: zo'n kastje of een telefoon verstoppen is eigenlijk onmogelijk."

Ter illustratie vist hij uit dezelfde schappen in Nieuwegein wapenarsenaal tegen misleiding: nuttige detectieapparatuur voor organisatoren. De aanwezigheid van metaalpoortjes is bij prestigieuze wedstrijden niet meer uitzonderlijk, maar dat beveiligers de deelnemers op het lijf met scanners aftasten, behoort nog niet overal tot de routine. Het overkwam Niemann en diens tegenstanders begin september bij het toernooi in het Amerikaanse Saint Louis, nadat hij Carlsen had verslagen en de wereldkampioen voor het eerst zijn argwaan ventileerde. Onlangs moesten ook de deelnemers aan het Amerikaans kampioenschap zich laten onderzoeken op verborgen hulpmiddelen.

Op een tafel stalt Berg de varianten uit. Prijzen variëren van 200 tot bijna 12 duizend euro. Een zenderdetector registreert of er apparaten zijn die signalen produceren. "Kijk, je ziet de wijzer uitslaan op 850 tot 900 megahertz. Dat betekent dat er een 4G-netwerk actief is." Uiterst geavanceerd, en kostbaar, is een scanner die zelfs uitstaande apparatuur detecteert en printplaten en simkaarten traceert. Met een lens finder is het makkelijk minicameraatjes te ontwaren: in het LED-licht van dit apparaat wordt het glas van de camera, hoe klein ook, weerkaatst. Volgens Berg is het populair onder huurders van Airbnb-appartementen die zich bespied wanen.

Online sjoemelen makkelijker

Met dit spectrum aan list en bedrog en de antwoorden erop durft Berg wel de conclusie aan dat fraude met high­tech aan het schaakbord vrijwel onmogelijk is. "Voor alles heb je batterijtjes nodig, zelfs voor zo'n klein oortje. Dan val je al vrijwel zeker door de mand als je alleen al door zo'n detectiepoort moet. Mij zou het zweet onmiddellijk uitbreken."

Voor gesjoemel in partijen die online wordt gespeeld, zijn de opties volgens hem daarentegen legio. "Je hoeft alleen maar onzichtbaar voor de camera's voor iemand die je bijstaat ergens een extra scherm neer te zetten of tablet te gebruiken waarop je de wedstrijd live kunt streamen." Platforms als chess.com beweren overigens dat ze op basis van het niveau van de deelnemers en de gespeelde zetten vrij nauwkeurig kunnen vaststellen of iemand valsspeelt.

Maar dan komt spyshop Sitcon nog met een mogelijke slimmigheid voor de oplichter op de proppen. Het is van een verrassende eenvoud: een hoes waarvan de stof alle signalen blokkeert. De security bag kost nog geen 100 euro en is groot genoeg om er een mobieltje in kwijt te kunnen. Berg: "Je zou 'm op je buik met tape kunnen vastplakken."