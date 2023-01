Acht maanden lang belaagde de 29-jarige Robin S. uit Soesterberg een vrouw in Harmelen. Hij stuurde talloze berichten naar de Harmelense, omdat hij verliefd was op haar. Maar die liefde was niet wederzijds. Dinsdag stond hij terecht wegens stalking en bedreiging.

Robin S. was geobsedeerd door de vrouw uit Harmelen. "Als ik jou niet krijg, krijgt niemand jou. Jij wordt mijn levensdoel", liet hij het slachtoffer weten toen die niet op zijn avances inging. Hij klom zelfs 's nachts in een boom in haar tuin en sprak haar aan. De vrouw was zo bang voor de stalker, dat zij een vluchtkoffer in haar huis in Harmelen had staan.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag voor de rechtbank in Utrecht acht maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de Soesterberger. Behalve van stalking en bedreiging van de Harmelense, beschuldigde het OM hem ook van bedreiging van zijn eigen ouders, die eveneens in Harmelen wonen. Daar zag het Openbaar Ministerie voldoende bewijs voor.

Waan

De verdachte vertelde dat hij de vrouw uit Harmelen wilde helpen. De man heeft last van schizofrenie en was in zijn waan ervan overtuigd geraakt dat het slecht ging met het slachtoffer. Hij stuurde haar meer dan honderd berichten.

S. is vaker opgenomen geweest in een kliniek. Als hij vrijkomt, gaat het mis. Steeds opnieuw gaat hij de fout in. Dan gaat hij drugs gebruiken als zelfmedicatie.

In zijn waan had hij dit keer ook dreigende teksten naar zijn ouders in Harmelen gestuurd. Zoonlief was ervan overtuigd dat zijn ouders in een complot zaten. Die ouders deden geen aangifte, maar het Openbaar Ministerie vond de tekst dreigend genoeg voor een veroordeling.

Tot rust gekomen

De verdachte zit nu vijf maanden in voorarrest. Hij heeft al die tijd geen drugs gebruikt en slikt trouw zijn medicijnen. In de gevangenis is hij tot rust gekomen en heeft hij goed contact met de bewakers, zo vertelde hij in de rechtbank.

S. bood zijn excuses aan op de zitting aan de officier van justitie. Hij begreep achteraf dat hij zich had misdragen tegen de Harmelense, zo zei hij. Hij beloofde het slachtoffer dan ook voortaan met rust te laten. Hij zei nu te zien wat hij verkeerd had gedaan. In Utrecht kan hij begeleid wonen; zijn ouders willen hem helpen.

S. wordt vaak te hoog ingeschat, vertelde een hulpverleenster. De verdachte kan dan niet aan wat er van hem verwacht wordt. Dan raakt S. gestrest en valt hij terug in drugsgebruik. De hulpverlening adviseerde daarom een klinische opname. Daar is wel een wachtlijst voor. Maar de rechtbank moet voorkomen dat S. onbehandeld op straat belandt, gaf de hulpverleenster aan.

Binnen drie weken

Het Openbaar Ministerie eiste tegen S. ook per direct een contact- en locatieverbod. S. mag niet meer bij het slachtoffer in haar buurt komen. Als hij contact zoekt, moet de verdachte wat het OM betreft meteen de cel in. Binnen drie weken na de uitspraak moet er een plek zijn in een kliniek, gaf het OM aan. S. moet niet vrijkomen voordat er een plek in een kliniek is, vond de officier van justitie.

Daar was ook de verdediging het mee eens. De advocaat zag alleen geen bewijs voor één van de bedreigingen van de vrouw uit Harmelen waarvan het OM de man beschuldigde.