Forenzen op de A27 wisten gisteren niet wat ze meemaakten toen de politie met groot vertoon van macht een 15-jarige jongen bevrijdde van zijn kidnappers. De zaak is nog steeds met raadsels omgeven. Wat is er in die benauwde uren precies gebeurd?

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is dinsdagmorgen rond 08.30 uur als buurtbewoners vlakbij de Albert Cuypmarkt in de Amsterdamse wijk De Pijp geschreeuw horen. Ze zien nog net een man in een witte bestelbus springen, die op dat moment midden op de stoep geparkeerd staat. Met de man aan boord, scheurt de auto direct met openstaande deur weg.

Kenteken doorgegeven

Een bewoner ziet het tafereel vol verbazing aan, maar is nog wel zo alert om het kenteken te noteren. Die combinatie van cijfers en letters bereikt razendsnel de politie. Rond 08.40 uur krijgt de dienstdoende telefonist te horen dat een jongen zojuist door meerdere mannen een bestelbus in is geduwd en meegenomen richting een onbekende bestemming.

Dit is het moment dat bij de politie alle alarmbellen gaan rinkelen. De bestelbus blijkt op de vlucht geslagen richting de Amstel en dus ook richting snelweg. En daar lukt het al vrij snel om de slingerende Fiat Talento te lokaliseren, als deze vanuit Amsterdam de A27 bij Groenekan heeft bereikt.

Omsingeling en tot stoppen dwingen

Midden op de rijksweg ontstaat even verderop bij Bilthoven een omsingeling: tenminste tien politieauto's met lichtsignalen en onopvallende voertuigen met agenten aan boord rijden rond de bestelbus. Zo wordt de bus middenin de ochtendspits tot stoppen gedwongen.

De witte bestelbus wordt op een auto geladen na onderzoek op de A27 bij Bilthoven. Foto: Caspar Huurdeman

Dat gebeurt net nadat de bestuurder een vrachtwagencombinatie heeft ingehaald. De verbouwereerde chauffeur van deze auto leest op borden van de politie dat hij afstand moet houden, waarna hij en de inzittenden van de bestelbus door fors remmende politievoertuigen tot stilstand wordt gebracht.

Dit alles gebeurt zonder hulp van andere weggebruikers, die laten weten zeer onder de indruk het tafereel gade te slaan. De enorme politiemacht heeft hen dan net vooral via de vluchtstrook gepasseerd, als agenten dankbaar gebruikmaken van de toevallig aanwezige vrachtwagen, om hun tactische stopactie uit te voeren.

Schoten en uitpraten

De vrachtwagenchauffeur laat weten vooral onder de indruk te zijn als hij even voor 09.30 uur schoten hoort. Die schoten volgen na een zogenoemde uitpraatprocedure. Omdat de inzittenden volgens de politie 'niet reageerden op allerlei bevelen', zien agenten zich genoodzaakt om bij wijze van laatste waarschuwing in de lucht te schieten.

Die schoten blijken wél voldoende aanleiding voor de inzittenden om zich over te geven. Drie mannen uit Amsterdam (35 jaar), Weesp (36 jaar) en Almere (29 jaar) worden op de dan inmiddels volledig afgesloten snelweg direct aangehouden.

Zwaar aangeslagen

De zwaar aangeslagen, maar niet gewonde 15-jarige is dan verlost van zijn ontvoerders. Na uitvoerig onderzoek aan de auto waarin hij werd vastgehouden, wordt deze op een trailer geladen en meegenomen. Ondertussen komt het verkeer na ongeveer een half uur stilstand weer op gang.

"Het onderzoek is echt nog in volle gang", zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam. Zijn collega's kregen bij hun snelwegactie onder meer hulp van agenten van team Utrecht Noord. Of het verhaal klopt dat het slachtoffer bekend is in het Amsterdamse drugsmilieu, wil de politie niet bevestigen.

Vast en verhoord

De drie verdachten zitten nog vast, worden verhoord en mogen geen contact met de buitenwereld hebben. Later deze week verwacht de politie meer over de zaak te kunnen melden. Op dit moment doet de politie verder geen mededelingen.