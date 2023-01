De markt van vleesvervangers groeit. Samen met Canada loopt Nederland daarin voorop. Bij een (Oost-)Nederlandse handelsmissie omarmen ze elkaar. 'Zij hebben de ruimte, wij de kennis. Eén plus één is drie.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ja, Ruitenberg Ingredients bedient ook de vleesmarkt. Met onder andere een pasta van zeewierextract die je kunt verwerken tot een dun, eetbaar huidje om worsten. Maar sinds het Twellose concern zes, zeven jaar geleden zelf plantaardige eiwitstructuren ontwikkelde die je kunt toepassen in vleesvervangende producten, gaat het hard ook 'die andere kant op', zegt Marian Verbruggen, levensmiddelentechnoloog en manager Research and Development bij het bedrijf.

De kans dat je ingrediënten uit de laboratoria en keuken van Ruitenberg tegenkomt in nep-steaks, net echte hamburgers en vegetarische snacks is groot. Heel wat producenten van vleesvervangers doen er boodschappen. En daar komen er steeds meer van. "De vraag naar plantaardig groeit", constateert Verbruggen.

Smaakbeleving

Dat vindt zij trouwens persoonlijk helemaal niet erg. "Ik mis vlees niet op mijn bord. Het is niet dat ik het niet lust of eet. Ik heb er gewoon niet die smaakbeleving bij die veel andere mensen wel ervaren." Maar 'die andere mensen' willen, moeten en gaan ook langzaam maar zeker om. Al was het alleen al om het klimaat en de groeiende wereldbevolking die je onmogelijk kunt blijven voeden met zoveel vlees als we nu met z'n allen opeten, waarschuwen wetenschappers van onder andere Wageningen University & Research.

Om meer mensen daarin 'mee te nemen' zoeken producenten van vleesvervangers vooral alternatieven die heel erg lijken op vlees, omdat dat de overstap makkelijker maakt. "Het zal nog wel twee, drie generaties duren voordat we dat niet meer nodig hebben. Die vleesassociatie gaat er een keer vanaf; dan krijg je heel andere producten van plantaardige eiwitstructuren. Maar dat duurt."

Wat tot die tijd helpt: er komen steeds meer en steeds betere vleesvervangers. Maar die kunnen nog best een slag maken, weet Verbruggen. "Het is erg moeilijk om de textuur, de bite en vleesbeleving na te maken. We zien dat dat steeds beter lukt. Maar nieuwe bronnen zoals veldbonen kunnen erg bitter smaken. Er zitten componenten in die niet iedereen even goed verdraagt, en dan word je er ziek van." Dat kun je volgens haar vergelijken met glutenintolerantie.

Tijdens de handelsmissie naar Canada ontmoette zij vertegenwoordigers van een bedrijf dat die problemen heeft opgelost.

Een verrassing?

"Ja, wij wisten niet van hun bestaan. Het is een nieuw bedrijf. Ze hebben die bittere smaak en intolerantie eruit veredeld. De grote productie begint volgend jaar." Dus grote bestellingen kon ze nog niet doen. "Maar dat is meestal ook niet zo bij een handelsmissie. Dan leer je elkaar vooral kennen." Van de 'hele kleine hoeveelheden poeder van veldbonen' waarover het Canadese bedrijf al beschikt, mocht zij een paar gram meenemen. Die liggen nu in het laboratorium in Twello.

U ziet er helemaal niet blij uit. Dat is toch een mooie ontwikkeling?

"Ja. Ik ben echt wel blij, hoor. We hebben al vervolgafspraken staan."

En zij niet alleen. Tien bedrijven uit (Oost-)Nederland en Canada zochten elkaar verleden maand op tijdens de Handelsmissie Eiwittransitie. commissaris van de Koning van Gelderland John Berends voerde drie jaar geleden een handelsmissie naar China aan over waterstof (omdat Gelderse bedrijven daarin voorop gaan). Nu leidde hij een delegatie naar Canada omdat veel Gelderse ondernemers zich etaleren als top of the bill in vleesvervangende innovaties.

Zonder ons gaat het mis?

Berends: "Nou, zij hebben de grond, wij de kennis, zo zou je dat kunnen zien." Hun grootste troef is '28 miljoen hectare akkerland, een plant protein powerhouse'. Berends wil de Canadese vleesloze wetenschap niet tekort doen. "Maar technologisch liggen wij wel voor."

Wat samenwerking nu zo interessant maakt, is "dat de Canadese overheid flink investeert in plantaardige eiwitten", zegt Fons de Zeeuw, directeur international bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, die de missie mede organiseerde en begeleidde. "Voor de regering is de plantaardige eiwit-industrie een van de belangrijkste economische terreinen. Dat maakt de omstandigheden voor samenwerking en zakendoen goed."

Berends: "Zij hebben alle producten: granen, soja, zaden en peulen. Canada is de schuur van producten, wij hebben die schuur niet maar wel de technieken en technologie om die te verwerken tot hele nieuwe producten. Dan wordt één plus één drie."

Hoe gaat dat eruit zien?

Gelders gedeputeerde economie en innovatie Helga Witjes (mee op de eiwitmissie): "De productiecapaciteit en de kwaliteit van hun grondstoffen zoals peulen zijn heel erg goed. Dat bepaalt ook de kwaliteit van de eindproducten, de vleesvervangers. En dan moet je kijken hoe je elkaar het beste kunt vinden. Waar wil en kun je het produceren, ga je alle ruwe grondstoffen hierheen verschepen of andersom: breng je onze techniek daarheen?"

Er zijn in Canada volgens Berends '200 tot 300 bedrijven actief op dit terrein'. Er waren matchmaking-sessies waar 'onze bedrijven' speeddates met Canadese ondernemers hadden.

Is er al veel zaken gedaan?

Fons de Zeeuw: "In de meeste gevallen gaat het om contacten die op termijn kunnen leiden tot samenwerking, opdrachten en export. In de komende maanden en jaren gaat dat wat opleveren. Ik hoorde hele mooie verhalen."

Berends: "Tijdens een lunch zagen we de vonken overslaan. Waar ze letterlijk zeiden: 'Wat gaan we betekenen voor elkaar?'"

Helga Witjes: "Ze zijn jaloers op de kennis die wij al hebben. Bij vleesvervangers is het bijvoorbeeld heel lastig om een goede bite te krijgen. Vaak hebben ze zo'n kleverige smaak, klef in de mond. Bedrijven in Nederland hebben allerlei technieken en producten ontwikkeld die ervoor zorgen dat die bite heel goed is. In Canada willen ze graag weten hoe wij dat voor elkaar krijgen en hoe we elkaar kunnen versterken."

Dat merkte Marian Verbruggen van Ruitenberg Ingredients ook. Nog zo'n voorbeeld: "We zagen dat ze in Canada al heel ver zijn met mungbonen. Als die ontkiemen heb je taugé. Daar kent u ze waarschijnlijk van." Maar ook als boon kun je daar wat mee, zag ze.