In een reclamespotje roept apothekersorganisatie KNMP klanten op om beleefd te blijven aan de balie. Is dat echt nodig? Ja, zeggen de apothekers, want wijzigingen in medicijnvergoedingen per 1 januari, uitgeklede zorgpolissen en oplopende medicijntekorten zijn hét recept voor onbegrip, frustratie en boosheid. 'Het voelt alsof wij het afvoerputje zijn.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn doorgaans niet de gezelligste achter de balie bij de apotheek. Elk jaar verandert er per 1 januari wel iets door overheidsbeleid of nieuwe eisen van verzekeraars. Dat merkt de patiënt meestal pas op het moment dat de medicijnen bij de apotheek over de toonbank schuiven. "Dus wie moet dan de boodschap brengen dat bepaalde medicijnen niet meer vergoed worden, of dat je vertrouwde merk geneesmiddel wordt vervangen door een ander merk? De apothekersassistente", zegt Sijtze Blaauw, apotheker in Wijhe en tot vorige maand bestuurslid bij de KNMP.

Agressie

Zijn brancheorganisatie hoopt dit jaar problemen vóór te zijn door een publiekscampagne te starten. In radiospotjes en advertenties wordt uitgelegd wat de veranderingen zijn. "Zo willen we gedoe aan de balie te voorkomen", zegt Dennis Mulkens van de apothekersorganisatie. "Wij bedenken die veranderingen niet, maar we merken de gevolgen wel. Door het uit te leggen, proberen we meer begrip te kweken en te voorkomen dat mensen zich op het personeel van de apotheek afreageren."

Er is de apothekers veel aan gelegen om (nog meer) discussie aan de balie te voorkomen. Vorig jaar bleek uit een een enquête waar achthonderd apothekers aan meededen, dat personeel van zeven op de tien apotheken dagelijks last heeft van frustratie en onbegrip. Vier op de tien heeft zelfs wekelijks van doen met klanten die agressief zijn in woord en/of gedrag. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat agressie een belangrijke reden voor uitstroom van personeel is.

Medicijntekorten en het verplicht wisselen van merk zijn de belangrijkste frustraties van klanten, maar er komen steeds meer ergernissen bij. Zo stapten mensen dit jaar massaal over naar een andere verzekering, bijvoorbeeld een budgetpolis om de premie te drukken, maar zonder genoeg zicht op de gevolgen.

Polisvoorwaarden

"Niet iedereen verdiept zich er goed in. Die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij jezelf", zegt Sijtze Blaauw. Maar ook de mensen die zich wél geïnformeerd hebben, komen soms van een koude kermis thuis. "De klantenservice van de verzekeraar zegt in algemene zin iets over de polisvoorwaarden, maar de echte kleine lettertjes komen pas naar voren als je aan de balie staat."

Daarbij komt ook dat de contracten van de apothekers met zorgverzekeraars nog niet allemaal rond zijn, en daarmee ook niet de gevolgen voor de klanten. Het kan zijn dat verzekerden daardoor nu hun medicijnen moeten voorschieten zonder te weten of ze dat nog vergoed krijgen.

Dat aan de balie veel zorgproblemen samenkomen, merkt ook apotheker Peter Bosma in Deventer. "Het voelt een beetje alsof wij het afvoerputje zijn. En hoe goed we ook ons best doen om het toch zo goed mogelijk te regelen voor de patiënt, er is toch onbegrip en boosheid. Al valt het hier nog mee in vergelijking met de Randstad."

Toch maakt ook hij mee dat zijn personeel de wind van voren krijgt, bijvoorbeeld als een medicijn niet leverbaar is. 'Als mijn kind doodgaat, is het jullie schuld', krijg je dan te horen."

'Hou die troep maar'

Apotheker Blaauw in Wijhe prijst zich gelukkig dat in zijn apotheek de redelijkheid meestal de boventoon voert. Al kent hij ook de situaties dat mensen boos zijn dat ze ineens een ander medicijn krijgen. 'Hou je troep maar, die hoef ik niet', wordt er dan gezegd. Of: 'Moet ik nou alweer bijbetalen? Dat steken jullie zeker lekker in je zak'.

"Ik snap die frustraties ook wel: eerst zie je je zorgpremie fors stijgen en dan moet je hier ook de portemonnee nog trekken of je krijgt je vertrouwde medicijn niet. Maar het is geen reden om je af te reageren op ons. Een collega hier in de regio moest zelfs de politie inschakelen vanwege agressie van een klant. De apothekersassistente die de volle laag kreeg, heeft drie maanden thuisgezeten."

Is er een oplossing? "De overheid zou veel actiever moeten zijn met voorlichting over veranderingen", vindt Peter Bosma. "Het voelt alsof ze het allemaal bij ons neerleggen. Dat is niet fair."

Blaauw zegt: "Geef de apotheker wat meer vertrouwen en vrijheid om te handelen in het belang van de patiënt. Verzekeraars hoeven niet bij alles voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten."

Veranderingen per 1 januari

- Medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed in de basisverzekering. Dit gaat 1,5 miljoen Nederlanders aan die op voorschrift vitamine D slikken.

- Nieuwe afspraken over wisselen van medicijnen: om kosten te besparen, verplichten verzekeraars de apothekers vaker om goedkopere merkloze medicijnen te verstrekken. Dat gaat niet altijd goed, ook al hebben de medicijnen dezelfde samenstelling. Soms krijgen patiënten er toch bijwerkingen van of ze kunnen een ander middel psychisch niet aan. Nieuwe afspraken moeten duidelijker maken in welke gevallen het wel of niet kan.