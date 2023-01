Jongeren moeten zich meer bewust worden van zelfredzaamheid na een klimaatramp. Daarom sluiten twee studenten zich vijf dagen op in de Tolhuistuin. Geen elektra, wel Monopoly. En een livestream. 'Dit is toegankelijker dan een dik boek.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Tuinhuis, helemaal achter in de tuin van de Tolhuistuin, is normaal gesproken een plek van gezelligheid, feesten en partijen. Deze dinsdag brandt er geen licht en in de houten keet is het behoorlijk frisjes. Ook zijn alle ramen helemaal afgeplakt met zwarte vuilniszakken.

"We doen alsof we op zolder zitten", zegt Christiene Olyerhoek (21).

"Het geeft ook meer privacy", zegt Layee Ai Mon Hongsa (22).

De twee studeren Leisure & Events Management aan Hogeschool Inholland in Diemen hebben met drie medestudenten een concept ontworpen om zelfredzaamheid na een klimaatramp beter onder de aandacht te brengen onder jongeren en jongvolwassenen.

Want stel, de stad stroomt onder en je kunt je huis niet uit? Het duurt misschien wel vijf dagen voordat hulpdiensten komen. Hoe kun je tot die tijd overleven?

Livestream op Instagram

Om dat te ondervinden gaan Olyerhoek en Mon Hongsa zichzelf vijf dagen opsluiten, en geven elke dag om 13 uur een update tijdens een livestream. Olyerhoek: "Het is een simpele manier om aandacht te geven aan een best beladen onderwerp." Mon Hongsa: "Het is toegankelijker dan er een dik boek over te lezen."

De drie medestudenten zorgen voor de sociale media en de livestream op Instagram, @5dagenzelfredzaam. Ook staan ze stand-by mocht het Olyerhoek en Mon Hongsa te veel worden. Olyerhoek: "Er is een psycholoog beschikbaar voor nazorg, je weet nooit."

Om te beginnen wordt de kou de komende dagen nog een dingetje. De tochtige keet is overdag al koud en vochtig. Er is geen verwarming, elektra, licht of stromend water. Daarom hebben ze heel veel kaarsen en extra truien mee. Binnen is ook geen toilet. Daarvoor mogen ze het tuinhuis wel even verlaten naar een toiletblok verderop in de tuin. Maar douchen is er niet bij.

Noodpakket

In een hoek van het tuinhuis liggen twee opblaasbedden en een heleboel dekens. In een andere hoek staan twee stoelen en een tafeltje met daarop een elektrisch kookstel. Daar mogen ze wel elektra voor gebruiken, en ook voor het opladen van hun telefoons. Mon Hongsa: "We hebben een paar wildcards."

Op de vloer ligt hun noodpakket uitgestald. Een heleboel flessen water, soep, noedels, voedingsrepen en porties gevriesdroogd eten. "Daar hebben we dat kokend water voor nodig. We hebben bijvoorbeeld zalm met pasta of roerei. Ik ben benieuwd of het gaat smaken."

Mon Hongsa: "We hebben voor één dag een toetje. Dat is onze cheatdag."

Telefoon is verboden, alleen tijdens de livestream, dus er zijn spelletjes mee, teken- en verfspullen en puzzels. Olyerhoek gaat Mon Hongsa leren schaken.

'Het wordt elke dag slechter'

Elke dag komt er een nieuwe uitdaging bij. Welke precies weten alleen de drie medestudenten, maar denk aan: voedsel op rantsoen, minder ruimte in het tuinhuis na een lekkage. De uitdaging verschijnt elke ochtend op Instagram, Olyerhoek en Mon Hongsa krijgen de mededeling op een briefje dat onder de deur wordt geschoven. Olyerhoek: "Dus het wordt eigenlijk elke dag alleen maar slechter voor ons."

Zaterdag mogen ze er weer uit. Het project wordt die dag om 15 uur afgesloten met een interactieve talkshow in de Tolhuistuin, die weer door andere studenten wordt verzorgd, met tips over zelfredzaamheid.

Dan moet de deur toch echt langzaam op slot. Olyerhoek: "Ik zie het als een experiment dat ook mag falen. Stel, we worden helemaal gek, of raken onderkoeld. Maar we hebben er heel veel zin in."