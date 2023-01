Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne besloot Mariam Lambert het heft in eigen handen te nemen. Ze reist al een jaar vrijwillig op en neer met hulpgoederen. 'Het gaat ook om onze vrijheid.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vanmorgen deed Mariam Lambert (44) de jassen van haar drie kinderen nog even goed dicht voordat ze naar school gingen. Later deze week vertrekt ze naar het Oekraïense front om daar warme kleding, generatoren en drones te verstrekken.

Het contrast lijkt groot, maar niet voor Lambert. Dit zijn nu eenmaal de twee werelden waarin ze zich al een jaar beweegt. Ze heeft een goede baan bij het European Patent Office en woont met haar gezin in Den Haag, maar momenteel reist ze zo vaak als mogelijk naar het Oekraïense front met pallets vol (medische) hulpgoederen om deze eigenhandig uit te delen. Lambert: "Op die manier zorgen we ervoor dat de spullen snel én op de juiste plek terechtkomen."

Lambert komt uit België en woont voor haar werk in Nederland. "Mijn man en ik zijn bevoorrecht, we hebben het goed. En juist daarom wilden we iets voor anderen doen." In 2011 vertrokken ze naar Kenia en besloten daar een weeshuis te bouwen. "Als je dat via een grote hulporganisatie regelt gaat er geld verloren", weet Lambert. Ze wilden dat alles ten goede zou komen aan de kinderen. Daarom besloten ze het heft in eigen handen te nemen en zelf een organisatie op te richten, de Orphans Feeding Foundation. Sindsdien realiseerde het echtpaar diverse projecten voor kinderen, onder meer in Kenia, Nepal en Roemenië.

'We wisten dat we actie moesten ondernemen'

Toen vorig jaar de oorlog in Oekraïne uitbrak, zat Lambert thuis huilend op haar bank naar de televisie te kijken. "Mijn man en ik keken elkaar aan en wisten dat we actie moesten ondernemen. We waren niet eerder in oorlogsgebied actief geweest, maar we hadden geen keuze. Dit is een Europees land, dit gaat ons allemaal aan. Het gaat ook om onze vrijheid."

In maart reisde ze voor het eerst naar Oekraïne. Sindsdien ging ze al minstens tien keer, terwijl haar man en drie kinderen thuisbleven. "Mijn man regelt ontzettend veel, niet alleen voor ons gezin maar ook voor de hulp die we bieden in Oekraïne."

Mariam Lambert aan het werk in Oekraïne. Foto: Bram Petraeus

Deze week vertrekt ze opnieuw met een groot transport. Ze gaat naar bevrijde dorpen in het oosten van Oekraïne met onder meer 21 generatoren, 27 pallets vol medicatie en medische hulpmiddelen, 6 pallets met winteruitrusting, 2000 warmwaterkruiken, 10 Starlinks (om een internetverbinding tot stand te brengen) en een aantal drones. Een paar weken geleden bracht ze couveuses naar kinderziekenhuizen in onder meer Zaporizja.

De soms opvallende spullen krijgen Lambert en haar man gedoneerd via organisaties en bedrijven, meestal op verzoek van de inwoners daar of de Oekraïense ambassade waar ze mee samenwerkt. "Die drones bijvoorbeeld, nemen we mee voor de organisatie Eyes on Ukraine. Ze zijn bedoeld om in kaart te brengen hoe het met de inwoners rond het front gaat", benadrukt Lambert. "We houden ons niet bezig met oorlogsvoering, maar alleen met humanitaire hulp.

Het luchtalarm gaat continu

Lambert: "Het is ontzettend heftig wat er gebeurt, het doet me heel veel. Ik vertel mijn kinderen dat we hulp naar kinderen en gezinnen brengen. Maar ik laat achterwege hoe mensen daar moeten overleven, dat het luchtalarm continu afgaat en dat er geregeld bominslagen zijn in de buurt. Ik wil hen niet al te ongerust maken."