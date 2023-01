De posts - die Huelva vaak met haar zus Emi plaatste - waren allereerst bedoeld om andere jonge kankerpatiënten zich minder alleen te laten voelen, maar daarnaast ook om meer aandacht te genereren voor kankeronderzoek. En dat werkte, want de berichten van Huelva bleven niet ongezien in Spanje. Op Instagram verwierf ze bijna een miljoen volgers, net als op TikTok. Soms vergeten we het door alle scheldpartijen, maar sociale media kunnen iets magisch hebben. Toen het idool van Huelva, de 23-jarige zangeres en actrice Aitana, over het zieke meisje hoorde, bezocht ze haar in het ziekenhuis. Het maakte zoveel indruk dat de twee contact hielden.

De influencer die Huelva intussen was geworden, schreef een boek over haar ziekte, met als titel haar lijfspreuk Mis ganas ganan, en als ondertitel: Niemand heeft ons een morgen beloofd. Want ook al deelde Huelva ieder positief resultaat en sprak ze rondom de feestdagen haar hoop uit dat 2023 nog een wonder zou brengen, diep van binnen wist ze al dat er hoogstwaarschijnlijk voor haar geen morgen zou komen. In haar boek vertelt Huelva nog persoonlijker dan op sociale media over haar ziekteverloop. Vanaf de dag dat ze hoorde dat het mis was, tot de eeuwige tests. 'Wat ook niemand je vertelt over kanker, is dat het eigenlijk onnoemelijk saai is. Wat ik bedoel, is dat je maar zit te wachten op uitslagen van tests, en dat de behandeling heel monotoon is.'