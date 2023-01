Sinds 1 januari kun je niet meer zomaar rattengif kopen. Maar waarom eigenlijk niet? En voor geplaagde huishoudens misschien nog wel belangrijker: hoe hou je knaagdieren dán buiten de deur?

Wat houdt het verbod op rattengif in?

De laatste jaren zijn er steeds meer meldingen van rattenoverlast bij de GGD, maar wie er last van heeft, mag geen rattengif meer gebruiken. Sinds 1 januari gelden strengere regels. De middelen mogen alleen nog gebruikt worden door professionele ongediertebestrijders. Wel is er sprake van een overgangsperiode: ondernemers mogen tot eind juni hun voorraad nog verkopen en particulieren mogen tot het eind van het jaar hun gif nog gebruiken. Daarna is het verbod definitief.

Waarom is dat verbod er?

Besluiten over welke middelen wel of niet gebruikt mogen worden, worden gemaakt door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Dat rattengif nu op de 'zwarte lijst' staat, heeft volgens Hans van Boven van het CTGB drie redenen: de stoffen in rattengif zijn heel slecht voor het milieu, ze zijn moeilijk afbreekbaar en er is een kans op 'doorvergiftiging'. Dat laatste wil zeggen dat het gif ook dieren ziek maakt die vergiftigde muizen en ratten eten.

Teamleider dierplaagbeheersing Dave de Jonge van de GGD is positief over het gifverbod. "Bij de GGD willen we het rattenprobleem duurzaam uit de wereld helpen. Bovendien is het een goede ontwikkeling dat huisdieren nu niet meer aan het gif kunnen snuffelen."

Is alle gif verboden?

Er is één uitzondering: bestrijdingsmiddelen op basis van Alfachloralose zijn minder schadelijk en mogen nog wel gebruikt worden. "Maar alleen voor de bestrijding van muizen binnenshuis", aldus Van Boven. "Voor de bestrijding van ratten ben je echt aangewezen op een professional."

Wat mag je nog wel doen om ratten en muizen te bestrijden?

Een val zetten mag nog steeds. Al zijn met name ratten erg goed in het ontwijken van klemmen, legde stadsbioloog Remco Daalder al uit in de podcast Amsterdam wereldstad.

Wat kun je dan nog wel doen? De Jonge en Van Boven zijn het erover eens dat preventie het allerbelangrijkste is. "Zorg gewoon dat er geen voedselresten in huis liggen, vertelt van Boven. "Bewaar voer voor huisdieren in afgesloten bakken, gooi geen brood in de tuin of in plantsoenen en zorg dat kieren dicht zijn. Op die manier kun je echt een heleboel ellende voorkomen."

"Ga bij jezelf na: heb ik er wel alles aan gedaan om te voorkomen dat er ratten zijn? Een vuilniszak op je balkon of in je tuin is gewoon een zak eten voor ongedierte. Reken maar dat ratten daarop afkomen", aldus De Jonge.

Wordt het rattenprobleem is Amsterdam nu nog groter?

Bij de GGD kwamen afgelopen jaar veel meer meldingen binnen van rattenoverlast. In sommige gevallen kwamen de dieren zelfs via de wc-pot naar boven. Wordt de overlast niet nog groter als door het gifverbod bestrijden lastiger wordt? De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) vreest van wel. "Daar maken wij ons echt zorgen over", aldus secretaris Jan Verschoor.

Hij benadrukt dat de branchevereniging niet zozeer tegen de strengere regels is. Het zal de professionaliteit van ongediertebestrijders ten goede komen, maar er kleeft volgens hem wel een risico aan: "Als mensen geen professional inschakelen, bijvoorbeeld omdat ze dat niet kunnen betalen, is er een kans dat ze via internet bestrijdingsmiddelen uit het buitenland gaan bestellen. En daarvan weet je niet hoe schadelijk ze zijn. Er dreigt nu dus een grote chaos te ontstaan."

"Als mensen bestrijdingsmiddelen via internet kopen, worden wij daar niet vrolijk van", zegt ook de Jonge van de GGD. "Het kost én veel moeite én veel geld, en blijven bestellen helpt niet: het probleem keert vroeg of laat terug. Het oplossen van de rattenoverlast gaat uiteindelijk toch echt om preventie. Daar helpt zo'n middel niets bij."