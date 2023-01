De gemeente Den Haag wil dat de jeugdzorg anders wordt georganiseerd. En dat kan echt, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De cijfers geven te denken. In 1997 had nog 1 op de 27 kinderen jeugdzorg nodig, tegenwoordig is dat bijna 1 op 7. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA), verantwoordelijk voor de jeugdzorg, weet er alles van. En toch kan hij zich niet voorstellen dat de huidige jeugd vier keer zoveel problemen heeft als toen. "Maar we verlangen met elkaar steeds sneller een oplossing van een professional, terwijl ik denk dat de samenleving nog steeds tot veel in staat is."

Alleen al afgelopen jaar moest zijn gemeente 60 miljoen euro extra ophoesten voor de jeugdzorg. Twee derde van de jeugdzorg-aanvragen in Den Haag valt inmiddels in de zogenoemde categorie 'lichte zorg', een derde is 'zwaar' en vereist specialistische hulp die niet vrij toegankelijk is. Het navrante is dat juist voor de laatste categorie lange wachtlijsten bestaan, door personeelsproblemen of gebrek aan geld, in de jeugd-ggz bijvoorbeeld. "Die problemen los je dus ook niet alleen maar op door de uitwassen van de jeugdzorg aan te pakken", zegt Bredemeijer. "Maar dat wil niet zeggen, dat je het allemaal maar bij het oude moet laten."

Ergernis over verplichte hulp

De kern van het probleem is volgens hem dat de Jeugdwet (2015) gemeenten verplicht voor iedere zorgvraag hulp te organiseren. "Als je dat niet doet, dan kan je worden teruggefloten door de rechter." Deze regel leidt tot zorg waar hij zijn twijfels over heeft - en hij niet alleen. Politici, bestuurders, jeugdzorgmedewerkers, allemaal ergeren ze zich hieraan, maar pogingen om dat te veranderen verlopen uiterst stroef. Vooral omdat staatssecretaris Maarten van Ooijen, anders dan hij de Tweede Kamer had beloofd, er maar niet in slaagt om met de gemeenten tot een akkoord te komen over het budget voor de jeugdzorg.

Ondertussen heeft de gemeente Den Haag wel al meermalen bijvoorbeeld een coach moeten betalen die kinderen hielp met het buitenspelen, voetballen of naar school gaan. "En er was ook een hulpvraag voor kinderen uit groep acht, die zich moesten voorbereiden op het schoolkamp maar buiten de deur slapen spannend vonden. Dus die kregen een weekendje hulp, voor een paar honderd euro per kind, om te oefenen met logeren. Dat kan kennelijk helaas niet in vrienden- of familiesfeer worden opgelost. Of, zoals vroeger, in verenigingsverband, kerkgenootschappen of met de buren", zegt de wethouder.

Eerlijk gezegd gelooft Bredemeijer ook lang niet altijd in wat als lichte zorg wordt aangeboden. "Een kind sturen naar weerbaarheidstraining? In een enkel geval zal het best helpen, maar een lidmaatschap van bijvoorbeeld een judoclub kan ook al veel betekenen."

Jeugdwet trekt vrije jongens aan

Daarnaast maakte de Jeugdwet vrije marktwerking mogelijk. Dat trekt dus zorgaanbieders van het type 'vrije jongens', voor wie vooral geld belangrijk is. Bredemeijer: "Daar hebben we ook mee te maken, aanbieders die vooral hun eigen zorg voorschrijven. Of meer indiceren dan nodig is. Als gemeente beperken we bijvoorbeeld het aantal sessies, maar dan gaat opeens de lengte van zo'n sessie omhoog."

Bredemeijer heeft een plan uitgedokterd - waar inmiddels de gemeenteraad van Den Haag zich achter heeft geschaard. Nu nog heeft de gemeente te maken met 189 jeugdzorgaanbieders, die uiteenlopende zorg aanbieden. "Dat wil ik anders gaan doen."

In plaats van met 189 jeugdzorgaanbieders afzonderlijk, wil Bredemeijer vanaf 2024 liever zaken doen met een klein aantal samenwerkingsverbanden. Die clusters van aanbieders krijgen dan elk een vast budget, waarvoor ze een jaar lang per wijk de gevraagde zorg moeten leveren. Dat biedt allerlei voordelen, redeneert hij. Meer financiële duidelijkheid en verantwoordelijkheid bij aanbieders bijvoorbeeld. Belangrijker nog: op deze manier is er volgens de wethouder een goed gesprek aan te gaan over de kwaliteit van zorg.