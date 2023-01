Dat vissen niet kunnen verdrinken mag duidelijk zijn, maar ze kunnen wel stikken door een gebrek aan zuurstof. Die zuurstof ademen wij landdieren gewoon in via onze longen, maar vissen hebben daar bij gebrek aan longen een enorm oppervlak aan sterk doorbloed kieuwweefsel voor nodig. Die zuurstof moet er dan wel zijn en daar schort het soms aan.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Af en toe lees je nare berichtjes over rivieren of meren waar de dode vissen bij duizenden in rond dobberen. Medio november was het raak in Brazilië; er dreven onafzienbare hoeveelheden gestikte vis in het Coari-meer in het Amazonegebied. Dat droeve lot overkomt vissen wel vaker. Maar soms gaat het nog net goed, en het is fijn dat ook dergelijke berichten het nieuws halen.

Onlangs hebben hulpdiensten en vrijwilligers een honderdtal karpers gered uit een sloot bij Uithoorn in Noord-Holland. Het nieuwsberichtje meldde dat de vissen geen zuurstof kregen vanwege het koude water en ijsvorming, en voegde daaraan toe dat er waarschijnlijk te veel karpers in een te kleine sloot met te weinig doorstroming zaten.

Recept voor ellende

Dat eerste - de kou - lijkt me sterk: het water is rond deze tijd altijd steenkoud, en een laagje ijs is geen vreemd verschijnsel tijdens de winter. Daar kunnen vissen meestal prima tegen. De toevoeging - te veel vissen - is meer van toepassing. Ik heb geen idee hoe het zover is gekomen, maar een met karpers overbevolkt slootje zonder doorstroming is natuurlijk een recept voor ellende.

De bijna gestikte karpers zijn door de brandweer gered, een deel van de vissen is overgeplaatst naar de Amstel. Die is wat breder dan dat benauwde slootje bij Uithoorn.

Daarbij zijn karpers grote vissen. Op meervallen en vrouwelijke snoeken na zijn het de grootste zoetwatervissen van ons land. Karpers kunnen tot 120 centimeter lang worden en meer dan 40 kilo wegen, hoewel dat uitzonderingen zijn. Ze komen hier algemeen voor, maar dat is pas van relatief recente datum.

Een prime consumptievis

De precieze herkomstgeschiedenis is wat onduidelijk, maar vermoedelijk zijn karpers tijdens de Middeleeuwen vanuit het oorsprongsgebied rond de Zwarte en Kaspische Zee onze kant op gekomen, al dan niet op eigen kracht of met wat hulp van monniken of beroepsvissers. Het is namelijk een prima consumptievis.

In Oost-Europa wordt veel karper gegeten, vooral in landen als Hongarije en Slowakije die geen zeekust hebben en daardoor een zeevisserijsector ontberen. In ons eigen land is het vooral de niet op consumptie gerichte sportvisserij die van karpers profiteert. De dieren worden voor dat doel vaak uitgezet, maar ook als siervis in vijvers en singels; zelfs in de vijver van het Haagse Kunstmuseum zwemmen enkele karpers rond.