Ze ontwikkelden een goedkope drone om illegale houtkap te ontdekken. Wisten van vijandige strijders in Oeganda vrienden te maken. En proberen nu de stropers in het Afrikaanse regenwoud te ontmaskeren. Tim en Thijs werken vanuit Den Haag aan wereldproblemen. Met behulp van slimme techniek.

In maart gaan ze weer op pad. Naar Zambia, zegt Tim (42). Naar Zimbabwe, zegt Thijs (41). Het blijkt allebei te kloppen. Als engineers van het Haagse techbedrijf Q42 in de Binckhorst komen de mannen opvallend vaak in Afrika terecht. Niet zelden midden in het regenwoud zelfs.

Het komt door het project Hack the Planet dat Tim van Deursen in 2017 in de baas zijn tijd begon. Als vader van twee jonge kinderen droomde hij ervan zijn technologische expertise in te zetten voor wereldproblemen. En binnen Q42 is daar ruimte voor. Ga je gang, kreeg hij te horen.

Gouden Kalf voor Hack the Planet

Ruim vijf jaar later heeft Tim met zijn start-up onder meer een goedkope drone ontwikkeld. Het vliegtuigje wordt door Greenpeace gebruikt om in Indonesië illegale houtkap te ontdekken. Ook maakte Hack the Planet een korte documentaire over twee strijders van vijandige stammen in noord-Oeganda die elkaar in virtual reality ontmoeten en leren kennen.

Niet alleen leverde de film het Haagse non profit-label een nominatie voor een Gouden Kalf op, ook ontdekte een Franse researcher dat de gefilmde strijders jaren later goede vrienden zijn geworden.

"Het project is op een goede manier ontspoord", zegt Tim over zijn droom. In Thijs Suijten heeft de Hagenaar inmiddels een compagnon die net al hij bij Q42 voltijds werkt aan de 'technologie voor een betere wereld'. Hun werk wordt goeddeels gefinancierd door fondsen, maar kost ook hun baas geld. Daar staat wel wat tegenover, zegt Tim in het bedrijfspand op de Binckhorst. "Eén op de drie sollicitanten noemt Hack the Planet als een reden om hier te solliciteren."

Mensen doen bij stroperij vaak niks

Wat Tim en Thijs met hun non-profit doen moet vooral pragmatisch zijn. "Met technologie een simpele oplossing vinden voor een complex probleem", zegt Thijs "Wij willen geen tien jaar bezig zijn met een nijpende kwestie. Wij streven naar resultaat in een paar maanden tijd."

Daarom waken ze voor over-enginering bij Hack the Planet. Goed genoeg is prima, er hoeft geen gelikt product in de winkel te komen liggen. Vaak zijn ze verbaasd dat hun uitvindingen niet allang bestaan.

"Ik noem dat wel het bijstander-effect", zegt Thijs. "Als er een auto in de plomp rijdt, doen mensen vaak niks. Dan denken ze: een ander grijpt wel in. Neem stroperij: dat is zo'n groot probleem dat je denkt: rond dat thema lopen vast al grote projecten. Maar dat blijkt dan niet zo te zijn."

Anti-stroperij: daar is Hack the Planet al een tijdje mee bezig. Zo heeft het bedrijfje de eerste wildcamera met kunstmatige intelligentie ontwikkeld die mensen en dieren kan detecteren en tegelijkertijd een waarschuwing kan afgeven aan bewakers in een lastig gebied als het regenwoud. De slimme technologie helpt om stropers tegen te houden en om olifanten in de jungle weg te houden van mensen, zo constateren wetenschappers van de Universiteit van Stirling.

Paniek door boze olifanten

Dat laatste is nogal belangrijk. Olifanten in het Afrikaanse regenwoud komen steeds vaker in conflict met mensen. Vanwege klimaatverandering vinden ze minder eten en dringen ze kleine dorpjes en plantages binnen. Daar eten ze al het voedsel op en richten ze een ravage aan. De mensen blijven achter zonder eten en proberen de olifanten weg te jagen of te doden.

Hun oplossing? Een bestaande cameraval (camera met infrarood en bewegingssensor) waar ze zelf elektronica aan hebben toegevoegd om er een wifi-hotspot van te maken. De gemaakte foto's worden zo verstuurd naar een minicomputer in de buurt die dankzij kunstmatige intelligentie meteen analyseert of er mensen, olifanten of ander dieren op staan. Via een satelietverbinding gaat er vervolgens een bericht naar een 'beveiliger' die dan snel kan reageren.

In Gabon is het slimme camerasysteem uitgebreid getest. Maar hoe goed het wel werkte, ontdekten Tim en Thijs pas op een onbewaakt ogenblik. "We waren 15 kilometer van de jungle vandaan, toen we opeens een berichtje ontvingen: er staan olifanten bij het dorp. Voor de mensen daar was het een ramp, ze waren totaal in paniek. Die dieren hebben alles vernield."

Een digitale olifantenverschrikker