Emile van der Staak (1976) is chef-kok van De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Hij introduceerde de botanische gastronomie in Nederland en kookt sinds afgelopen jaar volledig plantaardig. 'Die plantaardige room en boter smaken veel spannender en vermakelijker dan ik had gedacht.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Op het menu staat nu winterkost. Bewaargroenten als aardappelen en kool, we hebben tofoe kunnen maken van zonnebloempitten - een mooie innovatie - zeewier, paddenstoelen, kastanjes die we op allerlei manieren verwerken: het zijn allemaal wat vollere smaken.

Het voedselbos Ketelbroek in Groesbeek, waar wij veel van onze ingrediënten halen, is nu in winterslaap. Maar ik kom er toch elke week, al ziet het er nu karig en kaal uit. Het is een fijne fietstocht. De periode dat er niks is, is eigenlijk heel kort. In december zijn er nog kaki's en mispels. Vrij snel in januari komt de eerste bloem van het Japanse hoefblad op."

Een voedselbos is geen sprookjesbos

"Het hele principe van successie, zoals een natuurlijk bos groeit, dat is waanzinnig om te zien ontstaan. Elk jaar groeit het voedselbos (met meer dan 400 meerjarige eetbare soorten) in volume en wordt de bodem vruchtbaarder zonder dat je iets hoeft te doen. Terwijl je er ook nog van oogst. Het is letterlijk en figuurlijk een proeftuin: het moest eerst maar eens bewijzen dat ecologische principes die ten grondslag liggen aan een bos, dat je die kunt 'vereetbariseren'. Nou, dat kan dus. Een voedselbos is geen sprookjesbos.

In 2009 is Wouter [van Eck, red.] met de eerste aanplant begonnen. Sinds 2014 volg ik het. Maar het was toen nog niks, een kleuterbosje. Het bijzondere is dat door de jaren heen de evolutie van ons restaurant parallel loopt aan die van het voedselbos: we groeien allebei, bij ons worden de ideeën beter, daar wordt de bodem vruchtbaarder en de oogst rijker.

Wij hebben rond 2015 vanuit het voedselbos de botanische gastronomie geïntroduceerd in Nederland: koken op basis van planten en bij voorkeur meerjarige planten, struiken, bomen - in plaats van eenjarige gewassen die de bodem uitputten, zoals de traditionele landbouw doet."

Superlekker eten

"Daarbij is eerst de botanist aan de beurt: kun je deze plant eten of ga je er dood aan? Vervolgens is het aan de chef om daar superlekker eten van te maken. Daar zit onze zoektocht. Een rib­eye die je om en om kunt bakken is lekker, maar kunnen we met planten hetzelfde bereiken? Het antwoord is ja, maar dat kost meer moeite, je moet technieken combineren, dan krijg je ook die gelaagdheid en textuur, dat mondgevoel, dat vettige, dat wat eten superlekker maakt.

Als chef ben ik in de positie om mensen te verleiden van een ander menu te genieten. En niet alleen door het vlees weg te laten. Ik denk dat we over 100 jaar hoofdschuddend terugkijken: hoe konden we ooit zo dom zijn? Een koe gebruiken om melk te maken? Het slechtste idee ooit! In het restaurant gebruiken wij sinds een paar weken helemaal geen dierlijke eiwitten meer. Als laatste is de boter bij het brood plantaardig geworden. Als wij nou aan die kant van het spectrum gaan zitten, inspireren we misschien een paar collega's om een klein beetje op te schuiven. Ik kreeg laatst bericht van een chef-kok in Groningen, met een Michelinster nota bene. Die serveert geïnspireerd door ons geen rundvlees en zuivel meer. Geweldig."

Plezier met ploeteren

"Om te doen wat wij doen - experimenteren, waarbij ook veel mislukt - moet je veel plezier beleven aan ploeteren. Een mooie ontdekking hadden we met de Chinese mahonie in het voedselbos. Het blad smaakt naar gebakken ui, als je dat op een bord legt heb je al een volwaardig gerecht. Maar bij het knotten van de boom kwam steeds een waanzinnig aroma vrij, dus dachten we: wat als we die takken beschouwen als een soort runderbotten? Toen hebben we er bouillon van getrokken, en die bleek echt de smaak van kippensoep te hebben. Nou, dan gaat bij ons echt wel even de vlag uit!

- Foto: Martijn Gijsbertsen

"Ons onderzoek wordt steeds geavanceerder, we moeten meer moeite doen om verder te komen. Voorheen was het: muziekje aan, pan op het vuur, een beetje roeren en lol maken. Toen maakten we veel fouten. Maar nu hebben we hulp, bijvoorbeeld van voedseltechnicus Elzelinde van Doleweerd. Ze heeft bij de Alchemist in Kopenhagen gewerkt, een beroemd restaurant. Daar hebben ze een paar fulltime voedseltechnici in dienst die continu onderzoek doen. Zij kan op voorhand zeggen: nou, als je dat wilt maken, hier heb ik een wetenschappelijke paper waaruit blijkt dat je dat product eerst drie keer moet spoelen want anders mislukt die fermentatie. Fantastisch! Omdat we nu sneller tot de kern komen.

Room van zonnebloempitten

We werken ook met een aantal start-ups die onderzoeken hoe je de functionaliteit van dierlijke eiwitten aan plantaardige eiwitten kunt geven. Een andere innovatie deed Time Traveling Milkman. Ze maken room van zonnebloempitten en waren in staat om het eiwit dat het vetbolletje inkapselt te breken, waardoor het vrijgespeeld wordt en je dat volvette mondgevoel krijgt. Dat is uniek, dat heeft geen ander product op dit moment in de markt en daar mogen wij nu al gebruik van maken. Wij zijn er nu schimmelkaas, tofoe en boter van aan het maken in onze testkeuken. Dus ja, we pakken het nu veel gestructureerder aan."

"Vijf jaar geleden was het nog kwakkelen en ploeteren maar dat hadden we niet door. De versnelling kwam door de verhuizing van De Nieuwe Winkel naar deze plek, daardoor konden we een schaalsprong maken. Wat we deden viel ineens op, niet alleen bij het selecte groepje vaste gasten maar ook bij partijen erbuiten, en ook de gidsen begrepen beter wat we doen.

Het restaurant kun je zien als gewoon een restaurant waar je lekker kunt eten. Maar ik ben nieuwsgierig en intrinsiek gedreven om te kijken of het met ons menu in bredere zin ook anders kan. Dit is in mijn optiek écht de eeuw van de planten."

Prijzen en sterren