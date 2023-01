Vandalisme, wanbeleid en natuurgeweld hebben de kustlijn van Durban in een open riool veranderd. Het mocht de pret op nieuwjaarsdag niet drukken.

Een zee van strandgasten deint mee met de golven, de kustwacht op North Beach patrouilleert vlak achter de branding. North Beach is één van de vijftien stranden aan honderden kilometers lange kustlijn van Durban waar vandaag gezwommen mag worden.

Phumelele Nyandeni (22) kijkt toe vanaf het droge. De watermetingen van vandaag zijn weliswaar gunstig maar ze heeft haar bedenkingen. "Ik heb het nieuws gevolgd de afgelopen weken."

Nyandeni is hier met haar vriend. Hun hotelkamer boekte ze maanden geleden al dus ze zijn hier in principe om geen geld te verspillen. Het stel woont in Johannesburg en is, net als vele duizenden Zuid-Afrikanen, naar Durban gekomen om het nieuwe jaar te vieren. De stranden liggen aardig vol. Er wordt voedsel gegrild, er wordt gedronken, er wordt gezwommen - maar niet zonder risico. De Indische Oceaan bij Durban is in anderhalf jaar tijd grondig vervuild.

Insecticide, herbicide en rattengif

Het begon in juli 2020. Hier in de provincie KwaZoeloe-Natal werd gedemonstreerd tegen de arrestatie van oud-president Jacob Zuma, die van corruptie wordt verdacht. Opgehitste demonstranten en opportunisten in en rond Durban sloegen aan het plunderen en staken honderden fabrieken, winkels en warenhuizen in brand.

Een van de doelwitten was een opslagloods vol landbouwchemicaliën. De chemicaliën kwamen vrij in de vlammen en stroomden door bluswerkzaamheden in omliggende rivieren, en via een lagune in de oceaan. Al gauw spoelden de eerste dode vissen aan. Omwonenden klaagden over luchtvervuiling, stranden werden gesloten, en de eigenaar van de loods, de Indiase multinational United Phosphorus Limited (UPL), bleek niet over een vergunning te hebben beschikt om de chemicaliën op te slaan.

UPL heeft publiekelijk nooit bekendgemaakt welke stoffen precies vrijkwamen, maar volgens journalisten van onderzoekscollectief amaBhungane (Zoeloe voor 'mestkevers') gaat het om miljoenen liters insecticide, herbicide, fungicide en rattengif. Ze zouden kankerverwekkende stoffen hebben bevat, en ook gifstoffen die schade kunnen toebrengen aan ongeboren kinderen. De minister van milieuzaken sprak van 'de ergste milieuramp van de afgelopen tijd'. Diezelfde maand nog begon een schoonmaakactie. Vervuilde rivierafzettingen werden afgegraven, verontreinigd water werd afgevoerd naar een dam.

Deadline: 1 december 2022

In april vorig jaar volgde meer rampspoed. Hevige, dagenlange regenval richtte een enorme ravage aan in Durban. 489 mensen kwamen om door vloed, modderstromen en aardverzakkingen. Huizen werden weggevaagd, ondergrondse leidingen braken open, en de dam waarachter UPL de afgevoerde chemicaliën had opgeslagen - gebouwd als stormwaterafvoer - stroomde over. De chemicaliën spoelden terug het ecosysteem in, en naast die giftige drab ook nog eens honderden miljoenen liters onbehandeld rioolwater.

Het drinkwaternet en de riolering in Durban verkeerden op het moment van de regenval in een slechte staat. Critici wijzen naar corrupte gemeentebestuurders die het geld voor onderhoud in eigen zak en in die van bevriende aannemers zouden hebben gestoken. De herstelwerkzaamheden aan beschadigde leidingen, pompstations en waterzuiveringsinstallaties zullen nog maanden, waarschijnlijk jaren duren. De schatkist heeft 184 miljoen rand (omgerekend ruim 10 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor reparatie, maar volgens burgemeester Mxolisi Kaunda is minstens het dubbele benodigd. De deadline voor de herstelwerkzaamheden verstreek 1 december.

Een publiciteitsstunt

Negen maanden later stroomt rioolwater nog steeds ongehinderd de oceaan in. De vervuiling is niet alleen een ramp voor de volksgezondheid in een gemeente van ruim drie miljoen inwoners, maar ook voor de lokale economie. Badplaats Durban is een razend populaire decemberbestemming. Volgens de gemeente geven jaarlijks ruim 800.000 duizend toeristen er opgeteld 1,5 miljard rand (80 miljoen euro) uit in de laatste weken van de december.

In een poging toeristen te lokken, dook burgemeester Kaunda in november zelf de zee maar in. Hij droeg een badmuts en een duikbril en op het droge stond een fotograaf klaar. Een week na Kaunda's publiciteitsstunt kwamen nieuwe metingen binnen: de hoeveelheid E.colibacteriën waren bij het betreffende strand nog altijd gevaarlijk hoog. Alle inspanningen om reputatieschade te voorkomen hebben er volgens de gemeente toe geleid dat er deze vakantieperiode meer dan een miljoen binnenlandse toeristen naar Durban zijn afgereisd.

Volgens de gemeente is er geen toename van patiënten met E.colibesmetting

Op sociale media circuleerden vlak voor de jaarwisseling alarmerende spraakopnames en teksten, waaronder een bericht van een vader wiens vijftienjarige zoon in het ziekenhuis zou zijn opgenomen. Een woordvoerder van de gemeente eThekwini heeft dat bericht tegenover nieuwswebsite Independent Online afgedaan als nepnieuws. Volgens de gemeente is er in de plaatselijke ziekenhuizen ook geen toename van patiënten met een E.colibesmetting geconstateerd.