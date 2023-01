In de schaduw van Tigray woedt al jaren een strijd in de Ethiopische deelstaat Oromia. Dat conflict dreigt nu te escaleren tot een burgeroorlog. Wat is hier aan de hand?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nu in het noorden van Ethiopië een relatieve rust lijkt terug te keren, neemt een nieuw conflict elders in het land in alle hevigheid toe. In de schaduw van Tigray bestrijden drie partijen elkaar al jaren in de deelstaat Oromia. Het geweld is daar de afgelopen maanden flink opgelaaid.

In juni kwamen meer dan driehonderd mensen om het leven bij aanvallen van het Oromo Bevrijdingsleger (OLA), dat strijdt voor meer zelfbestuur. In november vielen er bij verschillende incidenten nog tientallen burgerslachtoffers na aanvallen van de Fano-militie, die opkomt voor de rechten van de etnische Amhara.

Bij wraakacties over en weer werden rond de plaats Kiremu dorpen platgebrand, waarbij tientallen doden vielen. Wat is er aan de hand in Oromia, de grootste deelstaat van het land, waar zo'n 35 miljoen van de 120 miljoen Ethiopiërs wonen?

Het conflict in Oromia speelt al heel lang, zegt Anette Hoffmann, conflictonderzoeker bij Clingendael, en heeft diepe historische en culturele wortels. "Omdat Tigray uitgelopen is op zo'n verschrikkelijke oorlog, trok dat alle aandacht weg van de andere conflicten in het land. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat de oorlog in Tigray niet op zichzelf staat. De huidige, overigens fragiele, wapenstilstand kan weer andere oorlogen doen oplaaien."

Overheidsleger zet drones in

Zo'n oorlog is waar het conflict in Oromia nu op uit dreigt te lopen. Grofweg zijn er drie partijen die elkaar bestrijden: het OLA, de Amhara-milities, waarvan Fano de voornaamste is, en de federale en regionale overheidstroepen.

Kort gezegd: de inzet van het OLA is zelfbeschikking, de Fano verdedigt de belangen van de etnische Amhara in Oromia, en de regionale en federale overheid probeert het verzet te onderdrukken. De afgelopen jaren heeft het OLA vooral in de westelijke Wollega-regio gebied veroverd. Hoewel precieze cijfers ontbreken, zouden alleen al onder het OLA tienduizenden strijders de wapens hebben opgepakt.

Analisten zien, zeker nu er in Tigray een wapenstilstand is afgesproken, het geweld toenemen. En daarbij vallen steeds vaker burgerslachtoffers, bevestigt ook conflictanalist William Davison, verbonden aan de International Crisis Group. De overheid richt zich op burgers die de rebellen zouden ondersteunen, waarbij het overheidsleger ook gebruikmaakt van drones en kleinschalige luchtaanvallen uitvoert. De rebellengroeperingen voeren strijd langs etnische breuklijnen, waarbij burgers uitgemoord of ontvoerd worden.

Diepe etnische verdeeldheid

Waar komt het geweld uit voort? Clingendael-onderzoeker Hoffmann noemt drie oorzaken. "De belangrijkste is de diepe etnische verdeeldheid. De grieven gaan terug tot aan de negentiende eeuw, toen de huidige provincie Oromia onafhankelijk was, en uiteindelijk werd gekoloniseerd door Abessinië [het toenmalige keizerrijk dat grote delen van het huidige Ethiopië bestrijkt, red.]. Tenminste, zo wordt dat daar gezien", zegt Hoffmann.

De afgelegen Wollega-regio, in het westen van Oromia, is in het bijzonder brandpunt in het conflict, waar veel scheidslijnen door elkaar heen lopen. Hier zijn de afgelopen decennia veel Amhara en Tigrayers vanuit het noorden naartoe gekomen. Dit botste met de culturele identiteit van de Oromo, die al langere tijd werden gemarginaliseerd binnen Ethiopië. Vandaar dat die stam zich in de handen wreef toen in 2018 Abiy Ahmed verrassend genoeg de verkiezingen won: eindelijk had een Oromo het voor het zeggen.

De niet ingeloste belofte van Abiy Ahmed

Maar de vreugde maakte snel plaats voor argwaan. "Ik kan me nog goed herinneren dat, toen Abiy aan de macht kwam, om me heen veel mensen uit Oromia snel teleurgesteld waren of zich zelf verraden voelden." Dat is een tweede reden voor het oplaaiende geweld: de niet ingeloste belofte van Abiy. Althans, voor de Oromo die de verwachting hadden meer invloed te krijgen, zegt Hoffmann.

Daarbij had, en heeft, Abiy als doel om van het federale Ethiopië een meer gecentraliseerd land te maken. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde, vooral niet bij de Tigrayers. "Hij beëindigde de dominantie van die groepering in het landsbestuur en het leger. Maar daar kwam niet zozeer een meer divers bestuur voor in de plaats", legt Hoffmann uit. "En in plaats van meer gezag te geven aan de regio's ging Abiy tegenstanders en nationalisten vervolgen, behalve in Tigray met name in zijn thuisregio Oromia."

Abiy kreeg het in 2018 weliswaar voor elkaar dat het opstandige Oromo Bevrijdingsfront (OLF) de wapens neerlegde, maar een deel van deze groepering was het hier niet mee eens, splitste zich af, en vormde het OLA.

Honger als oorlogswapen

Dan komt Hoffmann bij een derde oorzaak, eigenlijk meer de lont in het kruitvat: de oorlog in Tigray zelf. Hoewel het geweld in Oromia al veel langer aan de gang is, heeft Tigray laten zien dat de overheid uithongering als oorlogswapen kan inzetten. Wat er in Tigray is gebeurd doet de alarmbellen bij de strijders van het OLA luid rinkelen - zij zouden de volgenden kunnen zijn.

Daarnaast geeft de wapenstilstand in Tigray overheidstroepen meer ruimte om zich actiever op Oromia te richten, en daar de rebellen te onderdrukken. Die zich vervolgens weer feller roeren, beschrijft analist Davison de dynamiek. "Het is belangrijk om je te realiseren hoe Ethiopië de oorlog in Tigray heeft gevoerd. Het is actief bondgenootschappen aangegaan met milities, heeft ze zelf aangemoedigd om nieuwe milities te vormen en die bewapend. De gevolgen daarvan zijn nu merkbaar in Oromia."