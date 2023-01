Wekelijks bespreken we een kunstwerk dat nú om aandacht vraagt. Deze week: Untitled (Talisman) van Saar Scheerlings.

Inspiratie komt soms uit onverwachte hoek. Zo begon het kleurrijke universum van Saar Scheerlings, bevolkt door drukbeschilderde vazen, schilderijen, glassculpturen en zachte beelden van textiel, ooit met een kartonnen theedoosje. Het doosje, uitgevouwen tot een rechthoek met flapjes aan beide kanten, lag te wachten om naar de papierbak te worden gebracht. Plotseling zag Scheerlings er iets anders in, ze besloot het karton te beschilderen. Het een leidde tot het ander, plat werd driedimensionaal, en zo kwam ze tot haar kenmerkende vorm: symmetrisch opgebouwde, rechtopstaande sculpturen die doen denken aan fetisjbeeldjes of totems van een zelfbedachte beschaving.

De sculpturen, die variëren van zo'n 30 tot 160 centimeter hoog, ogen tegelijkertijd zacht en oersterk, zo is vanaf deze week te zien in Galerie Fleur en Wouter. Dat heeft alles te maken met het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, namelijk van matrassen van gerecycled schuimrubber die in reepjes zijn gesneden. Scheerlings verpakte de matrasreepjes in handbeschilderde zijde of in tweedehands linnen, en bond ze samen met een zelfbedachte techniek.

Detail van 'Untitled (Talisman)' van Saar Scheerlings. Foto: Natascha Libbert

Talismans, zo noemt Scheerlings haar beelden, naar voorwerpen die magische krachten bezitten. Ze hebben ook iets waardoor je direct gelooft dat ze geluk brengen; iets dat uitnodigt om een altaar te bouwen. Misschien komt het doordat ze een beetje op kleine mensjes lijken, maar ook precies abstract genoeg zijn. Misschien zijn het de intense kleuren. Of misschien komt het doordat ze doen denken aan objecten uit etnografische musea, en daarmee een beroep doen op de universeel menselijke behoefte om voorwerpen te maken om te vereren.

De inspiratie voor de naam 'talisman' komt niet alleen uit etnografische musea, maar ook uit de kunstgeschiedenis. In het Musée d'Orsay in Parijs zag Scheerlings Le talisman, een schilderij uit 1888 van de Fransman Paul Sérusier. Je kunt in de voorstelling een landschap ontdekken, met geel bebladerde bomen en hun weerspiegeling in een vijver. Maar vooral zie je kleuren: goudgeel dat straalt naast korenbloemblauw, oranjerood achter de bomen, dreigend donkergroen dat rechts het schilderij inkruipt. De kleuren spreken op een heel directe manier tot je, net zoals ze doen in de beelden van Saar Scheerlings. Ze verwijzen naar bestaande dingen, maar scheppen ook een eigen, nieuwe wereld.

Le talisman, gemaakt onder de bezielende leiding van Paul Gauguin, geldt als het beginpunt van kunstenaarsgroep Les Nabis ('de profeten'). Zij vormden in Frankrijk de schakel tussen impressionisme en expressionisme. 'Vergeet niet dat een schilderij, voordat het een paard in de strijd is, een naakte vrouw (...), in wezen een plat oppervlak is bedekt met kleuren die in een bepaalde volgorde zijn samengesteld', schreef schilder en Nabis-lid Maurice Denis in 1914, met een expliciete verwijzing naar Le talisman. Uit dit ene schilderij, dat overigens vanwege het kleine formaat (27 × 21,5 cm) weleens 'het sigarendoosje' werd genoemd, ontvouwde zich uiteindelijk een nieuwe richting in de kunstgeschiedenis.

'Le talisman' van Paul Sérusier, uit 1888. Foto: Getty

Scheerlings noemde haar tentoonstelling Unfolding. Je zou het kunnen zien als een verwijzing naar dat theedoosje waarmee het allemaal begon, maar het is net zo goed een verwijzing naar haar werkwijze, waarbij de ene techniek steeds leidt tot een nieuwe. De symmetrie van de talismansculpturen bracht haar op het idee om schilderijen dubbel te vouwen en weer uit te klappen. De transparante kwaliteit van die schilderijen leidt in de toekomst misschien weer tot werk in glas. Zo ontvouwt haar zelfbedachte wereld zich steeds verder.

Saar Scheerlings. Foto: Natascha Libbert

Wie? Saar Scheerlings (32)

Wat? Untitled (Talisman)

Hoe groot? 160 x 50 x 20 cm

Waar? Unfolding, Galerie Fleur en Wouter, Amsterdam, 7/1 t/m 29/1