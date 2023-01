Vega en vegan eten kan in 2023 wel eens het jaar van de doorbraak beleven, becijferde Thuisbezorgd.nl onlangs. Joukje van der Klis uit Almelo ziet al langer dat het ook in Twente bij veel mensen sluimert. 'Een hele grote groep wil best minderen.'

Soms is het fijn als een cijfer uitdrukt wat je eigenlijk in woorden al weet. Joukje van der Klis, vega-tukker uit Almelo, noemt het eindejaarsonderzoek van Thuisbezorgd.nl geen modetrend maar een verschuiving. De bezorggigant - ooit opgestart op een zolderkamer in Enschede - becijferde dat één op de drie Nederlanders (35 procent) dit jaar meer of volledig vegan wil eten.

Geen vega = klachten

Voor veel mensen is het zelfs hét goede voornemen van 2023. De bezorgers van Thuisbezorgd flitsen ondertussen vaker en vaker met een vegan maaltijd in de oranje rugtas door de binnenstad, het aantal bestellingen nam in twee jaar met 25 procent toe. Van der Klis zag alle ontwikkelingen van dichtbij, als medewerker van de Vegetariërsbond. "Het is heel simpel: je kunt in deze tijd niet achterblijven", weet ze. "Als je geen vega op de kaart hebt, klagen klanten daar dagelijks over."

De Twentse (42) zag dat deze regio steeds vega-vriendelijker werd, van niets naar iets naar steeds meer. Ze somt wat vega-toppers op die er inmiddels zijn. Neem Ledeboer in Almelo, daar twijfelde de chef-kok eerst, maar nu wordt zijn 'groene menu' inmiddels met de dag populairder. Bij Hotel 't Lansink in Hengelo kun je al op Michelin-niveau vega eten. Van alle klanten kiest 30 procent daar tegenwoordig voor dat menu.

Helemaal vooruitstrevend zijn ze bij WOODS in Hengelo, zo gaat de Almelose verder. Daar werd elke maaltijd die je bestelde standaard volledig vegan. Vlees of vis kon je er als supplement bijnemen, tegen een meerprijs. De Wilmersberg doet tegenwoordig iets soortgelijks.

Omdenken

Het is het soort omdenken dat nodig is om van vega het nieuwe normaal te maken. "Horeca speelt een hele belangrijke rol in onze vleesconsumptie, zij gaan voorop. Wat we zien is dat vega een steeds prominentere plek op de kaart krijgt. Dus niet meer een standaard indeling van vlees, vis en dan vega helemaal in een hoekje onderin, alsof het de derde keus is."

Wat ze wel even belangrijk vindt om te vertellen, is dat ze zelf helemaal niet zo'n diehard is. Pas zes jaar geleden maakte Van Der Klis als gematigd vleesliefhebber de switch, nadat ze een aantal documentaires over vleesconsumptie zag die haar 'in één keer het grotere plaatje lieten zien'. Klimaat, bio-industrie, eigen gezondheid, voedselverdeling wereldwijd. "Alsof de schellen van je ogen vielen."

"Het kan gewoon niet meer", vervolgt Van der Klis, die in Almelo met haar man en twee zoons woont. "Als je ziet dat door de schaalvergroting een dier weg gereduceerd is tot eigenlijk niets, dan denk ik dat dat voor veel mensen niet door de beugel kan. Maar iedereen heeft zijn eigen redenen. Voor mezelf zijn klimaat en gezondheid de hoofdzaken."

'Dáár zit de verandering'

Ze hoopt met haar verhaal het liefst de middengroep van tukkers en Achterhoekers te overtuigen, die 'gewoon' vlees eet maar best open staat voor verandering. "Het aantal echte vegetariërs in Nederland bedraagt 5 procent. Maar het aantal verstokte vleeseters is ook niet zo groot. De groep daartussenin bedraagt misschien wel 90 procent. Dáár zit de verandering, daar kun je impact maken. Want dat zijn mensen die er best genuanceerd tegenaan kijken en waarbij het steeds meer sluimert. Heel veel mensen willen best minderen."

Wordt 2023 dan het jaar van de definitieve doorbraak van plantaardig en vleesloos eten? Het zou zomaar kunnen, hoewel veel cijfers nog steeds niet in het voordeel van 'kamp groen' spreken'. Zo eet een Nederlander gemiddeld 39 kilo vlees per jaar: 13 kilo meer dan gezond is volgens het Voedingscentrum en twee keer zoveel als volgens wetenschappers houdbaar is voor de planeet. Dat aantal is al jaren gelijk.

Twentse hoofdrol

Van der Klis zag ook dat bij de bond, waar ze overigens eind dit jaar vertrok. "Als we vragenlijsten uitstuurden kregen we terug: ja, we willen minder vlees eten. Maar in de keiharde cijfers zie je vervolgens weinig terug. Ik denk dat er soms een verschil zit tussen gedachten en gedrag, maar ook dat er een gebrek aan inzicht is. Veel mensen beseffen helemaal niet hoeveel vlees ze eten."