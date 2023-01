'A Ring Ding Ding Ding'. Ergerde u zich de voorbije weken ook blauw aan die vreselijke oorwurm van Crazy Frog? Achter de irritante kikker gaat een heel interessant verhaal schuil, met in de hoofdrollen: Crazy Frog zelf en... Raymond van het Groenewoud. De zanger had veel kunnen verdienen aan het deuntje, maar nu verdwijnt al dat geld in de Belgische schatkist. 'Misschien gaan we wenend van spijt ons eigen graf in', aldus Van het Groenewoud.

Van hardnekkigheid gesproken: nog eerder is het coronavirus helemaal de wereld uitgeholpen dan dat we van Crazy Frog verlost zullen raken. Toen hij in 2005 met 'Axel F' wereldwijd de hitlijsten bestormde, leek de van oorsprong Zweedse kikker goed op weg om een, ahum, eendagsvlieg te worden. Maar tot op vandaag wil het volgens velen irritante beestje van geen wijken weten. Ook de voorbije weken niet, door een tropische oorwurm in kerstverpakking te gieten. Van 'A Ring Ting Ting Ting' - zelfs zonder dat u dit kent, kan u het gegarandeerd meeneuriën - maakte de kikker 'A Ring Ding Ding Ding'.

Daarvoor greep hij gretig naar de melodie uit 'Yo Soy Cubano' van een groep met de vrijwel onuitspreekbare naam The Chakachas. Zoals eerder ook wereldsterren als de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar en de DJ Britse Fatboy Slim (met nevenproject Mighty Dub Katz) daar leentjebuur speelden. Wie de originele song uit 1970 beluistert, kan alleen maar vermoeden dat The Chakachas recht uit de achterbuurten van de Cubaanse hoofdstad Havana komen. Maar niets blijkt minder waar. Wat alleen de grootste muziekkenners weten - zoals Belpop-wijze Jan Delvaux - is dat het latinodeuntje zowaar van Belgische makelij is. En gecomponeerd door een man die ook één van de grootste Vlaamse artiesten uit zijn lendenen schudde: Josef van het Groenewoud. Jawél: de vader van Raymond.

Cha cha cha in Brussel

"Josef van het Groenewoud was eigenlijk een Nederlander", vertelt muziekkenner Jan Delvaux. "Maar in 1947 ontvluchtte hij zijn geboorteland om niet naar de oorlog in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië, red.) gestuurd te worden. Hij belandde - toen al met muzikale inborst - in Brussel en begon hier op te treden onder het pseudoniem Nicolas Ooms. Toen onze hoofdstad even later werd ingepalmd door tropische muziekgenres als de rumba en cha cha cha, begonnen heel wat Brusselse dansorkesten zich plots voor te doen alsof ze recht uit Argentinië of Brazilië kwamen. Pluimen én latinonamen incluis. Ook Josef sprong op die kar en doopte zichzelf om tot Nico Gomez. Om vervolgens dus onder meer in 1970 'Yo Soy Cubano' te schrijven, dat hij samen door enkele andere Brusselse beroepsmuzikanten als The Chakachas zou laten inspelen. Als jonge ket begon Raymond destijds al in de band van zijn pa mee te spelen: omdat hij het op school niet al te best deed, zocht ook hij liever zijn heil in de muziek."

Erfenis geweigerd

Het vervolg zou normaal intussen al lang vervlogen geschiedenis zijn. Ware het niet dat dus ook enkele decennia later wereldberoemde artiesten als Fatboy Slim met 'Magic Carpet Ride' (in 1995) én Kendrick Lamar met 'Backseat Freestyle' (2012) het aanstekelijke deuntje recycleerden. Vader van het Groenewoud zou geen van beide momenten meemaken, want hij overleed al in 1992 op amper 67-jarige leeftijd. Van een normale vader-zoonrelatie met Raymond was toen al lang geen sprake meer. "Daar was geleidelijk heel wat ruis op gekomen", knikt ook Jan Delvaux. Al toen Raymond nog een kind was (en amper 5, red.), had zijn vader het gezin in de steek gelaten. En ook nadien volgde ondanks hun gedeelde passie voor muziek nooit echt veel toenadering. "Na de dood van hun vader weigerden Raymond en zijn broer Sandro daarom op emotionele gronden officieel elke mogelijke erfenis. Wisten zij natuurlijk veel wat voor een tweede leven 'Yo Soy Cubano' nog zou krijgen", aldus Delvaux.

Miljoenen aan royalty's

"Ook ik ben er tot op vandaag nog altijd niet wijs uit geraakt hoe zo'n - zeg maar - obscuur deuntje uit Brussel tientallen jaren later bij een wereldberoemde Kendrick Lamar in de VS is beland." Waar het streaminggewijs via Spotify en YouTube intussen al bij vele tientallen miljoenen muziekliefhebbers thuis door de speakers knalde. Net zoals de Crazy Frog-versie intussen ook al vele miljoenen oren pijnigde. Wat dankzij de royalty's dus eigenlijk ook 'kassa, kassa' betekent voor de oorspronkelijke componist. Of bij overlijden: zijn nabestaanden. In dit geval heeft dus Raymond van het Groenewoud recht op die vergoeding. Alleen: "Doordat Raymond officieel aan de erfenis heeft verzaakt, ging die automatisch naar de Belgische staat", aldus Delvaux. "Wat dus ook voor de auteursvergoeding het geval is. Alleen 'Backseat Freestyle' is intussen al zo'n 340 miljoen keer op Spotify beluisterd. Stel dat telkens nog maar één luttele eurocent naar Josefs erfgenamen zou gaan, dan spreken we hier over een bedrag zo'n 3,4 miljoen euro. Binnenkort wil ik echt wel uitzoeken op welke dienst van welk Belgisch departement die royalty's intussen zijn beland. (lacht) Maar mocht de Belgische staat ze uit onwetendheid of andere redenen nog niet ontvangen hebben, dan zou ik toch stilaan juridische stappen overwegen. Laat het duidelijk zijn dat bij een eventuele rechtszaak tegen Kendrick Lamar een zeer grote winstkans bestaat."

"Misschien met spijt in graf"