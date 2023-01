Dat 2022 voor Natalia Durchenkova een bizar jaar was, mag gerust een understatement heten. Van het grotendeels verwoeste Charkov belandde ze in Zuidoost-Brabant, waar ze nu als kapster werkt.

Haar Nederlands wordt steeds beter, maar een echt gesprek voeren is nog een brug te ver. "We zijn hier nu gelukkig. Mijn man Taras heeft hier werk als programmeur en mijn dochtertje Arsenia heeft onlangs op school kennisgemaakt met Sinterklaas, echt heel leuk", laat ze met behulp van een vertaal-app op haar telefoon weten.

Na haar vlucht uit het door oorlog geteisterde Oekraïne kwam Durchenkova (38) met man en kind terecht bij een gastgezin in Aarle-Rixtel. Inmiddels woont het gezin in Helmond en werkt de van oorsprong Russische alweer enkele maanden bij Knap!, een keten van vier kapsalons in Veldhoven, Eersel en Meerhoven. Laatstgenoemde (nieuwe) vestiging aan het Meerplein is sinds oktober haar vaste werkplek.

Vrouwen gelukkiger maken

In haar vroegere woonplaats Moskou en later Kharkiv werkte Durchenkova op hoog niveau als kapster en styliste. "Natalia beheerst technieken die in Nederland niet veel mensen beheersen", weet Marlin Meurs van Knap! Kapsalons. Haar specialiteit: kleuren.

"Jammer genoeg begrijpt in Nederland nog niet iedereen wat je allemaal kunt doen met de schoonheid van haar, hoe interessant het kan zijn van kleur te veranderen", zegt Durchenkova daarover. Met een lach: "Maar nu ben ik hier om Nederlandse vrouwen mooier en gelukkiger te maken."

Echt diepte creëren

Op haar Instagram-account laat ze voorbeelden zien. Meurs: "Natalia kan bijvoorbeeld drie verschillende tinten rood aanbrengen, waardoor je er echt diepte in krijgt. Klanten die ze heeft behandeld zijn vrijwel altijd super-enthousiast, dat is leuk om te zien." Omdat ze de Nederlandse taal nog niet goed machtig is, wordt klanten wel altijd aangeraden om vooraf even een adviesgesprekje te voeren.

Toen ze in juni vorig jaar net begon bij de vestiging aan de Veldhovense Kromstraat mochten klanten bij wijze van introductie na afloop zelf bepalen wat ze de knipbeurt waard vonden. "Maar daar zijn we eerlijk gezegd snel mee gestopt. Klanten vonden het zelf een beetje ongemakkelijk en voor Natalia is het natuurlijk ook veel fijner om op normale wijze gewaardeerd te worden."

In zombies veranderd

Bij de vraag of ze nog veel contact heeft met familie en vrienden in Oekraïne of haar geboorteland Rusland, betrekt haar gezicht. "Mijn vrienden zitten nu verspreid over de hele EU, met hen heb ik natuurlijk nog contact. Maar in Rusland communiceer ik met niemand. De propaganda heeft hen in zombies veranderd. Ze steunen de acties van Poetin en daarom is het voor mij moeilijk om een gemeenschappelijke taal te vinden. Het is moeilijk om aan mijn Russische vrienden uit te leggen dat doden slecht is."