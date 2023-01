Met een tweede reeks van Chantals Pyjama Party trapt Chantal Janzen (43) vanavond het nieuwe jaar af. Daarin wordt er minder gepresenteerd, maar meer geproduceerd én geacteerd.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze hebben film gekeken en nieuwe klei gekocht. Het knutselen met Bobby, haar jongste zoon van 4, kan zo beginnen. "Het werk is al voorzichtig begonnen, maar dit is ook wel erg leuk", glimlacht Chantal Janzen. Druktes van Chantals Pyjama Party zijn er niet, want die opnames waren al even terug.

De pyjamaparty's zijn ietsje anders dan vorig jaar, begrijp ik?

"Het grote gevaar is als televisiemensen in hun bubbel blijven en denken: 'Oh het was een succes, dus gaan we dat nog een keer doen'. Je moet blijven analyseren en je afvragen: wat kan beter. Kijk, bij elke show zit zo'n vierhonderd man publiek. Wat is nou het leukste als je in de zaal zit? Dat is toch als je wordt uitgekozen en dan niet zomaar een spel speelt maar het ook een persoonlijk verhaal wordt. Of dat nou vanwege een fobie is, angst of een wens te maken heeft, het kan van alles zijn."

Kun je een voorbeeld geven?

"In onze eerste show zitten twee mannen die al een paar jaar samen zijn. Eentje heeft een heel pittige tijd gehad. Hij houdt heel erg van verrassingen, is gek van tv-shows en dus had die ander een rondleiding geregeld door de studio's bij EndemolShine. Reden ze ineens met dat karretje bij ons naar binnen. Wisten wij, maar wij deden net alsof zij onze opnames kwamen verstoren. Deze twee heel lieve mannen konden wel door de grond zakken. Uiteindelijk resulteert het erin dat zij het eerste spel gaan spelen. Waarbij we ook wisten dat die ene jongen panisch is voor alles wat er in het water leeft en beweegt en we hem een filmpje laten zien van hemzelf in een roeibootje. In plaats van dat we mensen uit het publiek naar beneden roepen om een spel te spelen, worden personages uitgediept. Wordt het persoonlijk. De Donkere Kamer is gebleven, maar daar kunnen mensen niet alleen idolen treffen, maar ook bijvoorbeeld familieleden die ze lang niet hebben gezien."

Een beetje All You Need Is Love van Robert ten Brink?

"Een klein stukje hoor, maar inderdaad: de verrassingen zijn zó leuk. Het is ook iets van de Surprise Show, de Honeymoon Quiz, van alles wat."

Maar dan in pyjama. Wat is daar eigenlijk het geheim van?

"Vergelijk het met carnaval. Iedereen kent de dresscode en degenen die komen, hebben zin in dat feestje. Anders kom je niet. Kortom: de mensen zijn enthousiast en dat is te merken aan de sfeer. Volwassen mannen in een mignon pyjama van polyester fleece. Vrouwen uit Den Bosch met Bossche bollen op hun pyjama. Ben, onze publieksopwarmer, die vrijwel alle shows doet in Nederland, zegt altijd: 'Dit is de makkelijkste klus voor mij'. En daarnaast, iedereen is gelijk: ga je in je mooie kleding op hakken naar de studio dan ben je toeschouwer. Hier doe je mee. Ook ik. Dus mijn hakken van vorig jaar heb ik verruild voor sloffen."

Ruim een jaar geleden interviewde ik je voor Mezza, ons zaterdagmagazine. Je vertelde minder te gaan presenteren op televisie. Daar is het niet echt van gekomen toch?

"Klopt, maar toen was er nog niets aan de hand met The Voice. Toen dat wegviel, moest er een gat gevuld worden. You take one for the team. Als Peter (van der Vorst, directeur content RTL) dan belt, zeg je niet: zoek het maar uit."

Dus deed je Beat The Champions, Blow Up, Fout Maar Goud en een extra Oh wat een jaar. Is er dit jaar wél ruimte voor andere dingen dan presenteren?

"Over twee, drie weken begin ik aan een korte sketchserie voor Videoland, maar daar kan ik nog niet veel meer over zeggen. En ik ga een dramaserie produceren voor Videoland, samen met ITV. Dat gaat over samengestelde gezinnen. De opnames duren van april tot en met de zomer dus dan ben ik niet op tv te zien."

Het is jouw idee, schrijf je dan ook?

"Er is een schrijversclub, maar het is mijn idee dus ik denk wel mee, want ik heb in mijn hoofd hoe ik het graag wil. Maar zij zijn de schrijvers, dat ben ik niet."

Speel je zelf mee?

"Ja, daar heb ik wel zin in, al is acteren niet een van mijn favoriete bezigheden. Het proces is lastig. Kijk, theater is van acht tot tien live knallen, dat is overzichtelijk. Daar werk je de hele dag naar toe. Met acteren in een film of serie gedij ik niet zo goed. Het is ook een andere spanningsboog."

Geef eens een voorbeeld.

"Ik draaide eens een film en op mijn allereerste draaidag speelde ik de allerlaatste scene. Was een mindfuck, want waar ging ik als personage doorheen? Van single, naar verliefd, naar uitgemaakt, naar ruzie, naar iemand die dood ging, naar rechts, naar links, achter en voor en op het eind kwamen ze bij elkaar. Ik snap de kunst van het acteren, maar ik moet me er nog een klein beetje op instellen. Maar het idee van een serie over een samengesteld gezin stond al zo lang op m'n wensenlijst."

Je hebt zelf een samengesteld gezin. Wat wil je met de serie laten zien?

"Het is drama en comedy, een zogeheten dramedy, een mix dus. Daar leent een samengesteld zich goed voor. Bij ons gaat het godzijdank goed. Maar ik ken ook veel andere verhalen. En het blijft heel hard werken. Er gebeurt altijd wel iets. Dat is in normale gezinnen al zo. Kijk, twee poppetjes willen bij elkaar zijn en de rest moet daar maar mee leven. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Een soort Big Brother-effect. Zet ze allemaal bij elkaar in een huis en ga het maar leuk hebben met elkaar. Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Met een puber, een tiener of kleuter. Met daarbij: de vrienden, broers, zussen, tantes, ooms en vergeet de exen niet."