Nog maar een paar jaar geleden leek het een rage onder (Amerikaanse) artiesten en beroemdheden. Tegenwoordig zie je het steeds vaker: gezichtstatoeages. Brabantse tattooshops merken dat de vraag toeneemt. Vooral bij twintigers. 'Meestal stuur ik jonge klanten weg met twee weken bedenktijd.'

Justin Bieber, Chris Brown, Lil Wayne en Mike Tyson hebben er meerdere. Onder artiesten en andere sterren is het al jaren hip om een tatoeage te laten zetten in het gezicht. Er gaan zelfs liedjes over. De één gaat voor een klein traantje onder het oog of een subtiele naam boven de wenkbrauw, de ander plant volledige teksten op zijn wang. "Ik doe alles om mijn moeder kwaad te maken", grapte zanger Post Malone in 2018 over zijn plaatje.

Ook in het straatbeeld wordt de gezichtstatoeage steeds normaler. Meer en meer Brabanders vragen erom, merken tatoeage -artiesten in de provincie. ,Voornamelijk jongeren van in de twintig", zegt Maurice Valentijn van tatoeage Maus in Roosendaal.

Bij hem klopt die groep tussen de vijf en de tien keer per maand aan met de vraag. "Soms zetten we ze. Ik demotiveer het echter zoveel mogelijk. Zo wijs ik alle klanten erop dat een tatoeage mogelijk impact heeft op hun werk en sociale leven. Ondanks het feit dat iemand officieel niet geweigerd mag worden om een tatoeage, gebeurt dat wel", legt hij uit. "Plus: ik geef aan dat 90 procent achteraf spijt krijgt."

Na die uitleg bedenkt 99 procent van de klanten zich volgens Valentijn alsnog. Al bestaat de kans dat zij hun heil elders zoeken. Dat maakte hij één keer mee. "Die tatoeage heb ik zes maanden later weer weg gelaserd."

Bedenktijd

Gideon van de Sande van Duke tatoeage in Den Bosch krijgt de vraag om gezichtstatoeages ook geregeld. "Maar ik zet ze zelden." Bij een enkeling maakt hij een uitzondering. "Sommigen zitten al helemaal vol en sommige mensen kunnen zich het permitteren met hun werk. Datzelfde geldt voor hand- of nektattoos. Ik wijs klanten altijd op de consequenties van zichtbare tattoos op dergelijke plekken. Meestal stuur ik jonge klanten weg met twee weken bedenktijd."

Hij noemt het een stukje beroepsethiek. "De keerzijde is dat er zoveel shops bij zijn gekomen dat je soms ook voor je boterham moet kiezen. Zet jij de tatoeage niet? Dan zet iemand anders hem wel en ben jij je klant kwijt."

Obstakels in het dagelijks leven

Ook Linda Sanders van tatoeage Lines in Eindhoven is geen fan van gezichtstatoeages. "We hebben zelfs een vaste klant geweigerd die een tatoeage in het gezicht wilde. Maar toen liet-ie hem ergens anders zetten." Ze vervolgt: "Ik tatoeëer geen oogballen, gezicht, geslachtsdelen en mensen onder de 18. Ik zet ook geen racistische tattoos en weiger als ik denk dat een klant er spijt van krijgt."

Sanders denkt dat gezichtstattoos veel obstakels geven in het dagelijks leven. "Je moet zelf weten of je het wilt. Maar de consequenties zijn dan natuurlijk ook voor jezelf. En die zijn er nog. Op het moment dat jij iets doet waarbij tattoos geen effect hebben, zeg ik 'ga je gang'. Maar dat is voor weinig mensen weggelegd."

Daar sluit Andy Davies van Vintage tatoeage Studio Breda zich bij aan. "Het schrikt sommige mensen af. Je uitstraling is ook je visitekaartje. Ik snap dat je hierdoor moeilijk aan werk komt." Hij zet ze nooit. Nick van der Aa van BLACKMOONTATTOO uit Helmond ook niet. "Dit wordt regelmatig gevraagd, maar ik geef ook meteen duidelijk aan dat ik hier niet aan mee werk."

Bij True Blue tatoeage in Eindhoven zetten ze wél gezichtstatoeages, al gaat het om slechts zo'n vijf klanten per jaar. "Het is simpelweg een statement en dat weten de mensen die het laten zetten ook. Dat is het risico dat je neemt", zegt Indy van Lieshout. "In onze studio hebben maar twee van de tien werknemers een tatoeage in het gezicht."

Regels tatoeëren in Nederland

Wie in Nederland wil tatoeëren of piercen, heeft een vergunning nodig. Die verleent de GGD. Daarnaast zijn er hygiënerichtlijnen. Het is verboden om een tatoeage aan te brengen bij kinderen onder de twaalf jaar. Kinderen tussen de 12 en 16 mogen alleen een tatoeage met toestemming van de ouders of voogd.

Zij moeten ook aanwezig zijn bij het aanbrengen. Tot je zestien jaar oud bent, mag je in Nederland geen tatoeage op het hoofd, de hals, de polsen of handen laten zetten. Vanaf 16 mag je van de wet overal op je lichaam tattoos zetten, hierop mag in principe alles afgebeeld worden.

Weg laseren

Dat gezichtstatoeages - of dat nou wenselijk is of niet - voor problemen kunnen zorgen, bleek vorige week uit het verhaal van Melissa Sloan uit Wales. Zij mocht vanwege haar uiterlijk niet naar het schooltoneel van haar dochter. "Als de school iets organiseert word ik niet uitgenodigd. Mijn partner Luke moet dan altijd alleen gaan."

Weg laten laseren is een optie voor wie van een tatoeage af wil. Dat is echter duur. Wie verwijderen niet kan betalen, is welkom bij de stichting Spijt van tatoeage . "Wij zien meer jongeren met grote tatoeages op zichtbare plekken. Zij realiseren zich niet dat die tatoeage later niet meer past en hen in de weg kan gaan zitten", zei initiatiefnemer Andy Han bij de aftrap tegenover deze site.

"Als je 'fuck you' op je vingers hebt staan, is dat later lastig solliciteren. Of je schoonmoeder ontmoeten of promotie maken. Dan kan je tatoeage een breekpunt zijn. Het eraf laten halen is kostbaar en duurt lang. Mijn vrouw tatoeëert daarom principieel niet op handen, gezicht of hals."

Hakenkruizen, geslachtsdelen en oogboltattoos

Voor wie al opkeek van een gezichtstatoeage: het kan nog gekker. Zo zijn er mensen met een oogboltattoo. De gesproken Brabantse tatoeage -artiesten zetten deze niet. "Het tatoeëren van de oogbal doe ik niet. Ik heb slechts enkele keren de vraag gekregen en heb dit geweigerd. Het medische risico is enorm hoog", zegt Maurice Valentijn.

Van Lieshout vult aan: "Oogballen vergen ook een speciale techniek die wij simpelweg niet beheersen. Hier specialiseren bepaalde artiesten zich in."

Ook aan de tatoeage zelf stellen de Brabantse shops grenzen. Hakenkruizen of andere racistische plaatjes zet bijvoorbeeld niemand. Andy Davies: "Ik zal nooit racistische symbolen zetten. In het verleden heb ik de vraag wel eens gehad. De teleurstelling is eerder van onze kant. Wij zijn dan heel duidelijk en verzoeken de klant de tatoeage ergens anders te laten zetten."