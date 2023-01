Na de aarzelende en bescheiden editie van vorig jaar en de twee virtuele corona-edities de jaren daarvoor, is ’s werelds grootste techbeurs CES deze week voor het eerst weer in volle omvang losgebarsten. Een overzicht van de trends en losse gekkigheden.

Slecht nieuws is er genoeg: inflatie, tekort aan personeel en onderdelen, scherp dalende beurskoersen en massaontslagen bij grote techbedrijven, een verslechterd investeringsklimaat voor startups en consumenten die de hand op de knip houden.

Toch heerst er deze week voorzichtig optimisme in Las Vegas. De woestijnstad staat in het teken van de techbeurs CES. Optimisme is er vooral vanwege het feit dat de virtuele afleveringen van de afgelopen jaren achter de rug zijn. Het brengt Gary Shapiro, voorman van de Consumer Technology Association (CTA, de organisator van de CES) ertoe om te spreken over een 'historische editie'. De Volkskrant is op uitnodiging van de CTA aanwezig en speurde de conferentiehallen (waarin in totaal ruim drieduizend exposanten staan) af naar de laatste trends, rare gadgets en nieuwtjes.

TV's: groter en helderder

Aartsrivalen Samsung en LG buitelen over elkaar heen met beloftes over nog meer contrast en vooral nog helderder beeld. Dit jaar is er geen spektakel in de vorm van oprolbare schermen of nieuwe schermtechnologieën, maar LG kondigde wel een nieuwigheidje aan: een snoerloze TV. Alle kabels kunnen in een kastje worden gestopt, dat vervolgens draadloos de beelden naar het scherm streamt. Leuk idee, maar er moet nog altijd een stekker in het stopcontact. Een andere interessante aankondiging van LG is een transparant tv-scherm, helaas nog alleen als prototype. Het leuke is dat het scherm zich ook desgewenst kan aanpassen naar een klassiek scherm, zodat de kijker niet wordt gestoord door eventuele huisgenoten die achter het scherm langslopen.

De draadloze tv van LG. Foto: LG

Auto's worden rijdende gadgets

Analisten spreken over de 'screenification' van de auto. Ofwel: auto's zullen steeds meer schermen aan boord krijgen, voor alle passagiers. En de bestuurder, zolang die althans nog nodig is, wordt geacht veel vaker spraakopdrachten te gebruiken. Zowel LG als Samsung (daar zijn ze weer) kondigden autosoftware aan die moet gaan concurreren met Google en Apple: "Hey Samsung, zet de oven alvast aan."

Audi gooit het over een andere boeg met zijn Holoride. Dit is een technologie voor passagiers, waarbij de omgeving die in hun virtualrealitybril wordt getoond reageert op de bewegingen van de auto. Hiermee zou wagenziekte moeten worden voorkomen. Concurrent BMW komt in Las Vegas op de proppen met een radicale conceptauto, de i Vision Dee (Digital Emotional Experience). Het is een soort Kitt uit de jaren 80-serie Knight Rider: niet alleen kan de bestuurder spraakcommando's geven, de auto reageert door van kleur te veranderen. Verder projecteert BMW alle mogelijke informatie op de voorruit.

Ingenieur Stella Clark presenteert haar uitvinding: de BMW die van kleur kan veranderen. Foto: Jack Dempsey/AP

Een andere autoprimeur is afkomstig van Sony en Honda. Een paar jaar geleden presenteerden ze hun eerste samenwerking, nu is er een tweede model dat vanaf 2026 op de markt moet komen. De Afeela, zoals het merk heet, zit tjokvol sensoren, artificiële intelligentie en entertainment.

Het interieur van de Afeela, het samenwerkingsverband tussen Honda en Sony Foto: Sony

Nederland doet ook dapper mee in dit autogeweld, met het kleine zonnepaneelautootje Squad en grotere broer Lightyear, ook al met zonnepanelen. De Lightyear 2 is een stuk kleiner dan het eerste model van het Nederlandse bedrijf en zou voor 40.000 euro op de markt moeten komen. Veel aandacht krijgt accubedrijf LeydenJar, dat accu's maakt met veel meer opslagcapaciteit. Het bedrijf uit Leiden heeft al een samenwerking met onder meer BMW aangekondigd.

En verder: vertaaloortjes en smart vogelhuisjes

Het is zoeken naar originele nieuwe producten te midden van alle camera's, laptops, slimme brillen en gezondheidsapps. Maar we vonden er een paar. Wat te denken van de opvouwbare elektrische fiets van de Japanse startup Icoma, die ook nog eens dienst kan doen als tijdelijke energiebron?

De opvouwbare elektrische fiets van Icoma. Foto: Icoma

Of de AirPod-achtige oortjes van Timekettle die gesprekken in real time kunnen vertalen? De Breeze-oortjes van LG hebben een hele andere functie: om de drager een goede nachtrust te bezorgen. Slaaptechnologie is sowieso een niet meer weg te denken trend op de beurs, met allerhande slaaptrackers en -apps, maar LG doet wat anders. De oortjes lijken wat op die van Bose, die rustgevende geluiden produceren, bijvoorbeeld van een kabbelende beek.

Dat doet LG ook, maar het bijzondere is dat ze tegelijk een scan van de hersengolven maken. Het idee is dat de oortjes zich op basis daarvan aanpassen, om een zo diep mogelijke slaap te bewerkstelligen. En dreigt de eigenaar in een diepe slaap te zakken terwijl de wekker bijna gaat? Dan zorgen de oortjes juist voor een oppervlakkige slaap. Het is nog onduidelijk wanneer ze precies op de markt komen. De Volkskrant mocht ze op een drukke beursvloer alvast even indoen, maar dat was te kort om in slaap te vallen.

Dit scherm laat de hersengolven zien die de oortjes meten. Foto: Laurens Verhagen

Ook de plantenliefhebber komt tegenwoordig aan bod. Rise maakt slimme mini-kassen voor het kweken van kruiden en planten. Daar zijn er tegenwoordig meer van, maar deze is een stuk groter. De app zorgt voor de optimale hoeveelheid licht en water.

De slimme kasten van Rise. Foto: Rise

Het Franse Neoplants werkt ondertussen aan een gemodificeerde kamerplant die geoptimaliseerd is voor het zuiveren van de binnenlucht. Dat gaat dertig keer beter dan andere planten, aldus de Fransen. Ook nuttig is de fruitscanner van de Nederlandse startup OneThird, dat zich op supermarkten richt. Is de avocado die daar ligt rijp om te eten? De methode om daar achter te komen is om er in te knijpen, waardoor winkels veel avocado's moeten weggooien. De scanner biedt hiervoor een oplossing: houd de vrucht eronder en de scanner vertelt of hij goed is.

Fruitscanner van OneThird. Foto: Laurens Verhagen

Maar het leukst vonden wij het slimme (sorry) vogelhuisje van Birdbuddy. Het huisje, optioneel met zonnepaneel, herbergt een camera die verrassend scherpe foto's maakt van iedere vogel die op bezoek komt. De vogelaar verzamelt alle soorten in een app en kan ook op een kaart zien wat er zoal bij andere Birdbuddy-huisjes aan komt fladderen.