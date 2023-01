De Apeldoornse wijk Osseveld wordt geteisterd door een inbraakgolf. In de afgelopen maand sloegen daders zes keer toe bij verschillende woningen. Het maakt omwonenden alert, nu zij een mogelijk doelwit zijn. Zo betrapte Inger Holthof een man achter haar huis. 'Hij gedroeg zich verdacht, dat voelt niet heel prettig.'

De zes woninginbraken vonden plaats tussen 3 en 23 december in de buurt van de Zutphensestraat, Deventerstraat en Laan van Osseveld. De politie ziet landelijk een piek rond de feestdagen. Bewoners zijn vaker van huis en de dagen zijn korter, is de verklaring.

Na het opheffen van de coronamaatregelen is landelijk een stijging van 3 procent te zien in het aantal woninginbraken, stelt de politie. Vergeleken met 2019, voor het coronavirus, is het aantal woninginbraken juist gedaald met 36 procent.

Alert

De huidige inbraakgolf in Osseveld maakt omwonenden van naastgelegen buurten alert. Zoals Inger Holthof, die dinsdagavond nietsvermoedend haar hond Max uitliet. Ineens trok hij flink aan de riem, zegt Inger. "Hij sprong ineens naar links." In het steegje achter de woning aan De Ontvangst keek de viervoeter opzij. Inger besloot ernaartoe te lopen en zag inderdaad een man.

"Hij stond bij mensen in de tuin naar binnen te koekeloeren", zegt Inger. "In eerste instantie dacht ik nog dat het de bewoner was en zei: 'goedenavond!', maar hij deed gek en liep daarna de andere kant op. Omdat ik het zo apart vond, pakte ik thuis mijn telefoon en wilde hem volgen. Later liep hij langs mij heen en ging weer het paadje in." Inger vertrouwde de situatie niet.

Bellen

"Hij gedroeg zich verdacht, dat voelt niet heel prettig", vervolgt Inger. "Op gegeven moment stond hij een tijdje te bellen op de hoek van de Waterlei. Heel gek." Ze besloot haar man te bellen, die daarna direct poolshoogte kwam nemen.

"Mijn man vroeg of hij hem ergens bij kon helpen. Toen zei hij: 'Ik zoek een plekje waar ik kan rustig kan bellen', maar dat was een heel vaag verhaal. Hij liep weg, waarop we de politie hebben gebeld omdat we de situatie niet vertrouwden. Tien minuten later reden agenten hier in de straat." Politiewoordvoerder Sven Strijbosch bevestigt dat om 21.30 uur een melding binnenkwam. "Helaas hebben de collega's niemand meer aangetroffen."

Voor Inger was de verdachte situatie wel reden om direct omwonenden in te seinen via sociale media en een WhatsApp-groep. "Ik ben niet zo bang aangelegd, maar meerdere inbraken geven wel een wat onveilig gevoel. De wijkagent was er blij mee en zei: 'voor hetzelfde geld hadden we een verdachte opgepakt.' Helaas is dat dus niet gelukt."

Auto gestolen

Sinds de auto van Inger vijf jaar geleden voor haar deur werd gestolen, is ze naar eigen zeggen oplettender geworden. "Gelukkig heb ik die auto teruggevonden via een track en trace-code, maar dat soort gebeurtenissen maken je alert. Onlangs zijn hier in de buurt ook fietsen uit schuren weggehaald. Dat is niet fijn."