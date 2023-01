Kerstboom weg, lampjes uit, glitters weer terug in de kast: een nieuw jaar vraagt om een schone lei. Wat outfit betreft betekent dat een terugkeer naar de basis. De spijkerbroek dus, met een wit shirt.

Het icoon

Herinnert u zich de video van Cindy Crawford nog? Waarin ze op een snikhete dag stopt bij een tankstation, naar de frisdrankautomaat slentert en haar dorst lest met een ijskoud blikje Pepsi, met open mond gadegeslagen door twee knaapjes? Een (excusez le mot) iconisch beeld dat helemaal past bij de supermodellencultus van de jaren negentig: de verering van Claudia, Naomi, Linda, Christy c.s. die weinig nodig hadden om er adembenemend uit te zien. Een wit overhemd, een hemd, een spijkerbroek of - denk aan Helena Christensen in de videoclip van Wicked Game - een grote witte mannenonderbroek.

De sterveling

In het geval van kleding geldt: kleur + contrast = reliëf. Niemand kent die formule beter dan Rachel Hazes, de weduwe die ook in de winter veel wortels eet in de wetenschap dat wit nergens zo van opsteekt als van een goed doorbakken contrastkleur. Zie hoe anders het witte hemd oogt bij Roxeanne, de ongebronsde dochter ter linkerzijde.

Roxeanne en Rachel Hazes in witte tops met spijkerbroeken. Foto: ANP/MMP

Reliëf genereert Rachel Hazes voorts door zowel de broek als het onderhemd strak te dragen. Dit is kleding als een tweede huid, een kadoverpakking die de aard van het kado al etaleert. Helemaal niks mis mee, want het is de wijze waarop de jeans en het hemd oorspronkelijk werden gedragen. Dit was - denk Marlon Brando in A Streetcar Named Desire - het macho uniform dat de geslachtelijke grenzen overstak. Waarschijnlijk omdat het van oorsprong tot de onderkleding behoort, hangt er om het onderhemd altijd een air van erotiek. Maar boven alles is het een stoer kledingstuk. Ik zou er een blik Heineken bij opentrekken.

Op de catwalk

Het leek bijna afgesproken werk, zo veel denim-met-simpele-witte-tops kwamen er voorbij tijdens de modeshows. Een teken dat er behoefte is aan eenvoud en basismaterialen: gouwe ouwetjes waar je altijd op kunt terugvallen. Het mouwloze, witte mannenhemd was een van de toppers - toch bijzonder omdat het wintercollecties betrof, gevolgd door het doodnormale witte overhemd. Spijkerbroeken kwamen er in veel verschijningsvormen, van simple comme bonjour (Bottega Veneta) en geüpcycled (Rentrayage, Lutz Huelle) tot feestelijk met flare (Alaïa) en rijk gedecoreerd (Givenchy, Dior) - waarmee de spijkerbroek toch weer een lolbroek wordt.

Vanaf links: Givenchy, Chrstian Dior, Bottega Veneta, Balmain, Alaïa. Foto: Imaxtree

Huiswerk

* Als het klopt dat een gemiddelde Nederlander zes spijkerbroeken in de kast heeft liggen: koop vooral geen nieuwe. Zo ongeveer alle pasvormen zijn in.

* Broek afgedragen of kapot? Breng 'm voor een oplapbeurt naar een kledingatelier of laat van twee afgedragen exemplaren een nieuwe maken.